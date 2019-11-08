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 Политика Украины
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Все про:Италия (944) Национальная гвардия (1284) Геращенко Антон (990) Маркив (85)

 Дело Маркива: Украина ведет свое расследование и ожидает сотрудничества со стороны Италии

Украина ведет самостоятельное расследование обстоятельств гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли, за убийство которого в Италии приговорили к 24 годам заключения служащего Нацгвардии Виталия Маркива.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил на встрече с заместителем министра иностранных дел Италии Манлио ди Стефано. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Важным элементом переговоров стал вопрос осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Заместитель Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что Украина делает все возможное, чтобы защитить своего соотечественника и обеспечить его возвращения домой", - сказано в сообщении.

В этой связи украинская сторона осуществляет собственное расследование обстоятельств гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли и ожидает сотрудничество итальянской стороны в данном вопросе, добавили в пресс-службе МИД.

Также на Цензор.НЕТ: Живущие в Италии украинцы вступили в партию, помогающую защищать Маркива. ФОТОрепортаж

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Источник: https://censor.net.ua/n3158686
 
   
 Топ комментарии
 
докази на захист Марківа були на надані але суд не взяв їх до уваги ! хочеш перевірити верховенство закону виграй суд в РФ шануватиму до віку.
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в данном случае я не верю в итальянское правосудие. суд был в городе откуда родом убитый, на место преступления никто не выезжал, свидетелем было лицо заинтересованное, все доводы защиты были проигнорированы. о чем тут говорить? о каком законе? законность, если и будет, то только в аппеляции.
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Перекрыть каналы бабла из РФ и суд в Италии закроет дело.
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Итальянский суд вынес приговор , какое расследование ? Тем более Маркив ваш имеет гражданство Италии , это уже не юрисдикция Украины ...
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а слідчий експеремен був ,свідки захисту ,балістична експертиза ? тоді ти вбив Кенеді!
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Еще раз повторяю , у него гражданство Италии , какое вы к этому имеете отношение ?
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Двойное гражданство в Украине законом запрещается . Или нет ?
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не визнається , я як бути з росіянами і білорусами що воювали з сепарами і кацапами видать ***** та батьке на розправу!
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Итальянский суд судит своего гражданина , причем тут ***** ?
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фільм Спрут дивився про італійське правосуддя? ще раз повторю "злочин " вчинено на території України слідчі приїхали на місце злочину ? а голандці по МН-17 прилітали не один раз! ти латиш тоді переховував гроші Арбузова до в'язниці - італійський суд! фактів -0
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Ну так это недоработка ваших структур , вопросы задавай пану Авакаву почему не было следствия и почему не сотрудничали с Итальянским следствием ...
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докази на захист Марківа були на надані але суд не взяв їх до уваги ! хочеш перевірити верховенство закону виграй суд в РФ шануватиму до віку.
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В Украине нет двойного гражданства ...
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Италия это фашистское государство,т.к отстаивает свои интересы вопреки законам военного времени
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У вас военное положение ? Или в Италии военное положение ?
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А вы верите в гуманную войну? Которую нам предлагает женевская конвенкция?
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в данном случае я не верю в итальянское правосудие. суд был в городе откуда родом убитый, на место преступления никто не выезжал, свидетелем было лицо заинтересованное, все доводы защиты были проигнорированы. о чем тут говорить? о каком законе? законность, если и будет, то только в аппеляции.
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Есть законное право подать аппеляцию . Я вам напомню , решение принимает суд присяжных и Италия страна ЕС ...
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Он убил человека и юридически как гражданин Италии он был осужден и получил приговор суда . Какие у вас вопросы ?
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Вы считаете суд и следствие ошиблись ?
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хрен с ней, с аппеляцией. твое личное мнение - виноват Маркив или нет?
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Я верю в правосудие , суд Италии признал его виновным
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я тоже верю в правосудие. во что будем верить когда аппеляция снимет с Маркива обвинения? и, битте, не крути хвостом. я теб прямой вопрос задал. ответь на него и все.
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Мое мнение виноват , все кто не принадлежат структкурам ВСУ не имеют право не то что брать в руки оружие , а даже находится в зоне боевых действий . А иначе хаос и куча непонятных людей ходит с оружием в Киеве ...
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дорогой мой! так Маркив к ВСУ никакого отношения НЕ ИМЕЕТ!!!! он в нацгвардии был. эта структура существовала тогда, и теперь она никуда не делась. Маркив не гопник с автоматом и георгиевской ленточкой, а боец подразделения входящего в структуру МВД. по-твоему МВД не имеет права своих сотрудников вооружать на территории Украины?!!

понимаешь, как только ты будешь вот такие прямые заявления, как только что, делать, я тебя сразу буду ловить. а твои заявления о вере в правосудие, уж прости, немного стоят. напомнить сколько требовал для Маркива прокурор и сколько дал судья? так ото ж! а ты про "правосудие"...
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А как гражданин Италии может официально быть членом продразделения входящего в структуру МВД. Украины ?
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как доброволец и гражданин Украины имеет полное право. а ты думал по блату? Справа Марківа: Україна веде своє розслідування і очікує на співпрацю з боку Італії - Цензор.НЕТ 7247
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а вот как Рокелли в зону боевых действий попал? у него ведь аккредитации не было, а бьют, как известно не по паспорту, а по морде. мое личное мнение - Рокелли получил, что заслужил.
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согласен. а вот Валдис никак не раскачается сказать, что по его мнению Маркив виновен. морочит нам голову правосудием. можно подумать, что термин "судебная ошибка" вчера выдумали!
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як ти не зрозумієш що в одних країнах суд, а в інши театр ,в Україні це аукціон хто більше дав той виграв
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