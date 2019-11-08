 Шпиона, работавшего на разведку РФ как минимум 25 лет, будут судить в Австрии

Перед судом в Зальцбурге предстанет обвиняемый по имени Мартин М., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода". По версии следствия, он работал на Государственное разведывательное управление России с 1993 года.
По данным прокуратуры, мужчина предоставлял российской разведке подробную информацию о системах вооружения Австрии, а также военные данные.
"Расследование выявило интеграцию ответчика в структурированную, управляемую государством сеть агентов", - говорится в заявлении офиса прокурора.
Согласно сообщению, офицер получил сотни тысяч евро в обмен на свои услуги, которые продолжил оказывать даже после выхода на пенсию.
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Австрийские правоохранители задержали мужчину в 2018 году в момент, когда он получал деньги от своего куратора. Министр иностранных дел Сергей Лавров после этого задержания заявил, что ему "ничего не известно об этом деле".
Австрия - одна из нескольких европейских стран, которые поддерживают прочные дипломатические связи с Москвой, несмотря на оккупацию Россией Крыма и агрессию на востоке Украины, а также отравление в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.
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Вена, где расположены штаб-квартиры многочисленных международных организаций, в том числе ОБСЕ и филиал ООН, неофициально известна как европейский шпионский хаб. Во время Холодной войны город служил своеобразной точкой доступа в страны коммунистического лагеря из-за близости к Восточной Европе.
Популисты там цветут, пахнут и воняют... -- ...но, дорога на Линц -- наша, немецкая! *)
Это лось, с голым торсом.
Дружественные.
Помню, как запад кормил расею, чтобы не выдохла.
С союзом с 15-ью республиками.
Милая, ты не поверишь, но тогда-то рашка и провозгласила независимость от них.
Что расею никто не кормил, чтоб не сдохла?
Ты заголовок хоть читал?
Милая, ты не поверишь, но там, как минимум 25 лет написано.
Нет, чтобы напасть на рашкистан!
Или на Ким Чен Ына
А еще 88 светит.