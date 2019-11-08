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Все про:Австрия (457) Россия (74233) шпионаж (832)

 Шпиона, работавшего на разведку РФ как минимум 25 лет, будут судить в Австрии

71-летний полковник австрийской армии четверть века поставлял Москве информацию о системах вооружения Австрии и военные данные и продолжил шпионить, даже выйдя на пенсию.

Перед судом в Зальцбурге предстанет обвиняемый по имени Мартин М., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода". По версии следствия, он работал на Государственное разведывательное управление России с 1993 года.

По данным прокуратуры, мужчина предоставлял российской разведке подробную информацию о системах вооружения Австрии, а также военные данные.

"Расследование выявило интеграцию ответчика в структурированную, управляемую государством сеть агентов", - говорится в заявлении офиса прокурора.

Согласно сообщению, офицер получил сотни тысяч евро в обмен на свои услуги, которые продолжил оказывать даже после выхода на пенсию.

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Австрийские правоохранители задержали мужчину в 2018 году в момент, когда он получал деньги от своего куратора. Министр иностранных дел Сергей Лавров после этого задержания заявил, что ему "ничего не известно об этом деле".

Австрия - одна из нескольких европейских стран, которые поддерживают прочные дипломатические связи с Москвой, несмотря на оккупацию Россией Крыма и агрессию на востоке Украины, а также отравление в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

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Вена, где расположены штаб-квартиры многочисленных международных организаций, в том числе ОБСЕ и филиал ООН, неофициально известна как европейский шпионский хаб. Во время Холодной войны город служил своеобразной точкой доступа в страны коммунистического лагеря из-за близости к Восточной Европе.

Источник: https://censor.net.ua/n3158681
 
   
 Топ комментарии
 
Він це робив так, як і шпигуни, які підтримують розведення сил на Донбасі.
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На общественных началах. Как Сивуха...
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Прийде час- і ботоферму Коломойського будуть судити як співучасників зрадників України.
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На общественных началах. Как Сивуха...
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Він це робив так, як і шпигуни, які підтримують розведення сил на Донбасі.
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Австрияки, киньте вражину в одну камеру с мольчиком Джамалом и мальчиком Хесусом... пусть познает шпионские радости...
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Австрия -- Остеррайх -- Восточный Райх! ...парашный анклав в Ойропе.
Популисты там цветут, пахнут и воняют... -- ...но, дорога на Линц -- наша, немецкая! *)
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Оказывается Алка Пугачёвская про него пела:*...настоящий пАлковник!...*.
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-- тебя надо строить -- мордой в пол! Дурак.
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Улётный заголовок: 25 лет будут судить в Австрии! ... щас забанят -- нутром чую...*)
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25 лет. Как говорят у нас в Китае: "И обезьяна падает с дерева"
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Чем выше обезьяна лезет на дерево -- тем лучше видна её задница! -- англичане говорят...*)
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Если другое совсем лезет на дерево с голой жопой, оно падает, как обезьяна... чукотская поговорка эвенков и их скво
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Совсем другое - это не обезьяна.
Это лось, с голым торсом.
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Так-то да, но и нет.. . Шпиона, работавшего на разведку РФ как минимум 25 лет, будут судить в Австрии - Цензор.НЕТ 7615 Наверное ж это не совсем глупый человек был, если 25 лет так зарабатывал..
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25 лет и 25 см - какая меж ними пропасть...
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Тьфу, я шота сегодня совсем как зеленский из 73 квартала... Пятница, настроение...
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Времена были другие.
Дружественные.
Помню, как запад кормил расею, чтобы не выдохла.
С союзом с 15-ью республиками.
Милая, ты не поверишь, но тогда-то рашка и провозгласила независимость от них.
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25 лет назад не было уже ни Союза, ни республик.
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Что ты этим хотел сказать?
Что расею никто не кормил, чтоб не сдохла?
Ты заголовок хоть читал?
Милая, ты не поверишь, но там, как минимум 25 лет написано.
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А Вена -- классный Город! -- ещё мой дядька родной, там пиво в гаштеттах разносил... -- как угнанный ост-арбайтер... ...потом, правда, стал Профессором в КИСИ... ...и помер в 86 лет -- жалеет страшно! *)
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а сколько еще не пойманных ? меня поражает западная цивилизация которая абсолютна безсильна в противостоянии с авторитарными режимами росии и китая . какие-то сцаные трусливые безвольные тряпки
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И не говори..
Нет, чтобы напасть на рашкистан!
Или на Ким Чен Ына Шпиона, работавшего на разведку РФ как минимум 25 лет, будут судить в Австрии - Цензор.НЕТ 1837
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А нахіба воно мені? -- ти спробуй німецьким дальнобоєм стати, спершу -- потім побалакаєм...*)
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Ти голосував за тих, хто його підтримує.
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25 лет??? У нас по ходу не самые некомпетентные спецслужбы!
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а сколько у нас этой кацапской падали сидит..еще долго будет вылавливать всю эту шваль козломордую
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Так тож в Австрии! А у нас они всю жизнь шпионят и похрену.
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Прийде час- і ботоферму Коломойського будуть судити як співучасників зрадників України.
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Свынячую быстрее . , подсвинок .
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Чего его судить ? На бочку с порохом , пущай полетает .
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Фирташа там уже судят лет десять , если не ошибаюсь .
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Из них лет восемь он просидел в СИЗО.
А еще 88 светит.
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