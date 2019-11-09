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Все про:химия (72) ДнепрАзот (17)

 Подорожание газа уничтожит отечественную химическую отрасль, - директор "Днепроазота"

Отечественный бизнес выступил с требованием не допустить необоснованного роста стоимости транспортировки природного газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает "5 канал".

Публичное обращение оставить действующие тарифы уже направлены в правительство, президента и парламента.

"Поднятие цен приведет к тому, что по итогам года эта сумма составит для нас дополнительные 480 млн гривен. Такое неразумное решение однозначно приведет к тому, что в целом поставит под сомнение существование химической отрасли в Украине", - заявил Андрей Пустовойт, коммерческий директор ОАО "Днепроазот".

Между тем производители доказывают: украинский химический бизнес уже сегодня покупает газ по мировым ценам. Поэтому очередное его подорожание сделает производство нерентабельным и спровоцирует остановку десятков отечественных предприятий.

"Удобрения наши и без того неконкурентные. Поэтому после подорожания газа мы просто остановим заводы. И примерно две тысячи работников отрасли будут вынуждены пополнить ряды безработных", - добавил Алексей Голубов, председатель Союза химиков Украины.

Поддержала требования химиков и украинская Федерация работодателей. В обращении к власти ее участники указали на негативные последствия такого решения для всех Украинских:

"Дополнительные расходы украинских потребителей газа составят около 36 млрд гривен и, что очень важно, 18 млрд - это затраты, которые понесет сегодня население", - подытожил Руслан Ильичев, гендиректор ФРУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3158680
 
 
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Клятий Порошенко весь газ вкрав, як тепер бубочці керувати?
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В «Укренерго» визнали, що відключають українські електростанції через російський імпорт
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrenergo-viznali-shcho-vidklyuchayut-ukrajinski-elektrostanciji-cherez-rosiyskiy-import-637922.html

Подорожчання газу знищить вітчизняну хімічну галузь, - директор "Дніпроазоту" - Цензор.НЕТ 2130

У компанії заявили, що не можуть обмежити імпорт, тому обмежують вітчизняних виробників електроенергії

У компанії «Укренерго» визнали, що відключають українські електростанції через імпорт електроенергії з Росії, оскільки не можуть обмежити імпорт.

Про це заявив керівник департаменту розвитку ринку електроенергії «Укренерго» Микита Вишневський.

Він зазначив, що компанія не може обмежити імпорт, тому обмежує вітчизняних виробників електроенергії.

«Відсутність можливості з точки зору законодавства обмеження імпорту у тих державних контрактах, які діють. Це договір про паралельну роботу та це ті контракти, які є», - повідомив Вишневський і підкреслив, що для отримання можливості обмежувати імпорт електроенергії необхідно внести відповідні зміни в законодавство.

Раніше експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп на своїй сторінці в Facebook повідомив, що в ніч на 5 листопада відбулися рекордні поставки електроенергії в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії, що склали 1,216 МВт. При цьому вперше обмежили включення потужностей ВДЕ.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», який дозволив закуповувати українським споживачам імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами автора відповідної поправки Андрія Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Але з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», що пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень втричі - до 12 млн кВт-год / добу. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrenergo-viznali-shcho-vidklyuchayut-ukrajinski-elektrostanciji-cherez-rosiyskiy-import-637922.html
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Мало таки ляшко герусу лупки дав.
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согласен, только не в бизнес а в определенные секторы экономики, если хотят поддержать хим. пром то пусть субсидируют ее а не понижают цену на газ, и субсидии должны быть не деньгами как всегда а беспроцентными кредитами, льготами в налогах и прочими поблажками
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Ты или идиот или читать не умеешь! Ты внимательно вчитайся и подумай, что я написал и о каких людях и даже если именно тех людей выкинут на улицу, то поверь, они последний х...й с маслом доедать не будут в ближайшие пару сотен лет ! Пипец олигофренов нынче развелось...........
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все это туфта, газ должен стоить не больше чем у конкурентов из европы. просто эти псевдо бизнесмены купили за копейки совковые заводы и не модернизировав их хотят конкурировать. пусть объявляют себя банкротами и сваливают, найдутся те кто вложится в модернизацию
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Так цена приблизительно такая,а продукция 2е дороже,не смотря на з/п втрое меньше.
Только какой инвестор серьезный будет вкаладывать в долгосрочные проэкты,в
стране,где законы и вектор развития меняються на противоположный каждые 4-5 лет!
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полностью согласен, и это беда в головах наших людей сидит очень глубоко))) мы хотим выбрать волшебника который взмахом руки осчастливит всех))
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Их бабушки/дедушки ждали коммунизм в 1980г.
Их мамы/папы ждали,когда каждой новой семье в ЗАГСе будут давать ключи от квартиры (некоторые партфункционеры уверяли что даже с мебелью!).
Их дети тоже ждут обещанного всего и "на шару".
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то не бізнесмени ,що не вкладають в виробництво то бариги в них заводи забить примусово бо половина з них кацапи які навмисно добивають економіку нашої країни
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При Пете газ был по 13 грн для промышленности а сейчас по 7-8.
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ты Во-Во тут не в теме...\заходи когда твою паРашу нагинают...\
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она уже и так уничтожена. У нас на Житомирщине в колгоспі використовуються міндобрива Білорусі або РФ, українських не бачив.
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а шо разве она еще есть? кажись ее полностью заменила годами кондитерська отрасль
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Откуда у нас олигархи если все так печально?
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сколько рабочих работает на химпредприятии
1000 пусть /цены на конечный товар равны ЕС а то и больше
з/п рабочих $300
немец за такую з/п придёт на работу на один день
разница в з/п минимум 1000-1500$
теперь умножте на 1000количество работающих
получится1-1,5 $ млн в месяц неплохая прибавка
,,бедным ,,на виллы в Греции Италии и т.д.и т.п,
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А они не только химическую отрасль погубят. Стахановскими темпами уничтожаются все производства и финансы. Госорганы становятся практически неработоспособными. Пример - прокуратура. Та и для ВСУ времена не лучшие.
Надеюсь пацаны не надолго...
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Подорожання газу знищить хімічну галузь. Ринок землі знищить сільське господарство. Боротьба з корупцією знищить мафіозно-кримінальну владу. Чуєте, а не набридло убогій худобі продукувати оцю всю маячню? То може давайте нічого не змінювати, а будемо чекати наближення свого кінця. Путлєр із-за поребрика також цього чекає.
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Зміни, які пропонує ця влада дійсно спрямовані на знищення економіки та зубожіння людей. Зміни потрібні. Але зміни мають бути на користь народу, а не олігархів.
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Так чому Педро Мальдівський, за свої п"ять років каденції, не провів зміни на користь народу? Бо сам олігарх? Тоді ой.
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Днепроазот - это приют комсомольских вожаков и проворовавшихся городских чиновников. Там все управление и высшее руководство из советской партократии, захватившее за бесценок химзавод. Они не привыкли работать без баснословных прибылей, иначе на всех не хватит. Пусть привыкают, что надо делиться.
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А зачем Украине химическая промышленность, если Европа в Украине видит аграрную колонию и не больше?
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так це й робиться для того, щоб Україна покупала всі добрива у московитів
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