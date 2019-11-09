 Подорожание газа уничтожит отечественную химическую отрасль, - директор "Днепроазота"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает "5 канал".

Публичное обращение оставить действующие тарифы уже направлены в правительство, президента и парламента.

"Поднятие цен приведет к тому, что по итогам года эта сумма составит для нас дополнительные 480 млн гривен. Такое неразумное решение однозначно приведет к тому, что в целом поставит под сомнение существование химической отрасли в Украине", - заявил Андрей Пустовойт, коммерческий директор ОАО "Днепроазот".

Между тем производители доказывают: украинский химический бизнес уже сегодня покупает газ по мировым ценам. Поэтому очередное его подорожание сделает производство нерентабельным и спровоцирует остановку десятков отечественных предприятий.

"Удобрения наши и без того неконкурентные. Поэтому после подорожания газа мы просто остановим заводы. И примерно две тысячи работников отрасли будут вынуждены пополнить ряды безработных", - добавил Алексей Голубов, председатель Союза химиков Украины.

Поддержала требования химиков и украинская Федерация работодателей. В обращении к власти ее участники указали на негативные последствия такого решения для всех Украинских:

"Дополнительные расходы украинских потребителей газа составят около 36 млрд гривен и, что очень важно, 18 млрд - это затраты, которые понесет сегодня население", - подытожил Руслан Ильичев, гендиректор ФРУ.