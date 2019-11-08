 Сегодняшнее решение Международного суда ООН может помочь созданию спецтрибунала по делу MH17, - Зеркаль

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что это важно не только для Украины, думаю, что это также важно для Нидерландов. Мы предпринимаем совместные усилия, чтобы заставить Россию отвечать и создаем специальный трибунал в рамках Совбеза ООН", - сказала Зеркаль на брифинге в Гааге (Нидерланды) в пятницу.

По словам замминистра, Международный суд ООН будет слушать этот кейс и это, возможно, будет иметь влияние на позицию РФ в Совбезе ООН.

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"Это (решение Международного суда ООН о признании юрисдикции – ред.) означает, что Россия будет нести ответственность, и будет оправдываться перед Международным судом за то, как она поставляла оружие в Украину… Это означает, что и суд, и международное сообщество будут в состоянии своими глазами видеть, что происходило, иметь доступ ко всем материалам, тем более это может иметь влияние на дальнейшее рассмотрение вопросов создания того же трибунала (по рассмотрению дела о сбитом MH17 – ред.) в рамках Совета безопасности ООН", - подытожила Зеркаль.

Напоминаем, 8 ноября Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.