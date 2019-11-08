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 Политика Украины
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 Сегодняшнее решение Международного суда ООН может помочь созданию спецтрибунала по делу MH17, - Зеркаль

Решение Международного суда ООН о признании юрисдикции в деле о применении и толковании Конвенций о противодействии расовой дискриминации и финансирования терроризма может позитивно повлиять на вопрос создания специального трибунала по рассмотрению дела о сбитом лайнере Малазийских авиалиний, рейс MH17, в небе над Донбассом.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что это важно не только для Украины, думаю, что это также важно для Нидерландов. Мы предпринимаем совместные усилия, чтобы заставить Россию отвечать и создаем специальный трибунал в рамках Совбеза ООН", - сказала Зеркаль на брифинге в Гааге (Нидерланды) в пятницу.

По словам замминистра, Международный суд ООН будет слушать этот кейс и это, возможно, будет иметь влияние на позицию РФ в Совбезе ООН.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Суд полностью отклонил все возражения РФ. Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права", - Зеркаль о решении суда ООН. ВИДЕО

"Это (решение Международного суда ООН о признании юрисдикции – ред.) означает, что Россия будет нести ответственность, и будет оправдываться перед Международным судом за то, как она поставляла оружие в Украину… Это означает, что и суд, и международное сообщество будут в состоянии своими глазами видеть, что происходило, иметь доступ ко всем материалам, тем более это может иметь влияние на дальнейшее рассмотрение вопросов создания того же трибунала (по рассмотрению дела о сбитом MH17 – ред.) в рамках Совета безопасности ООН", - подытожила Зеркаль.

Напоминаем, 8 ноября Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Источник: https://censor.net.ua/n3158679
 
   
 Топ комментарии
 
Краса і розум - страшна сила.

Сегодняшнее решение Международного суда ООН может помочь созданию спецтрибунала по делу MH17, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9225
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Давай Лена, дави мразей ватных. Карлик-педофил путин и его банда будут отвечать перед международным трибуналом если их не уничтожат.
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Чем больше судебных решений по ватным тварям, тем проще будет принимать решение об уничтожении путина.
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"Фабрика" Е.Пригожина ждёт новую методичку.
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Вся эта возня во круг, да около это так, для отвлечения внимания общественности. Если захотят наказать, то никаких судов не надо и так накажут, тем более эти суды могут длиться годами - а что суда в Гааге не достаточно?
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Чем больше судебных решений по ватным тварям, тем проще будет принимать решение об уничтожении путина.
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Уничтожить не уничтожат, но закимченируют по самые кабаевы... будет еще один диктатор-изгой... хотя, судя по повадкам, ни лукА, ни ким, ни-кто-там-еще никак не страдает...
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Ну судя по всему голландцев устроит денежная компенсация побольше и всё.
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С точки зрения ПИСЮНИСТА и всех зебобиков "ВЫФСЁВРЁТЕ"!
Порошенко, волонтёры, добровольцы специально начали сопротивляться русской оккупации в 2014 году братской России, что бы лишить 73% населения Украины прекрасной русской колбасы, скрепности РПЦ МП, лицезрения вечноживого Ленина, Сталина и его окружения, власовской георгиевской ленточки, дешевого российского газа и великого ПУТИНА. Ну и конечно же с 2014 года все вышеперечисленные особы только и делали что наживались на войне. 13000 погибших не было бы, если бы не клятые бандеровцы, которые хотят быть свободными людьми с правами человека.
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Мааайа ты лапа... такая симпатюлечка... вот кто поспоит, красиво, когда женщина умная, эрудированная, талантливая, ну и standing out ...
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Давай Лена, дави мразей ватных. Карлик-педофил путин и его банда будут отвечать перед международным трибуналом если их не уничтожат.
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Собаки лают, а караван идет.
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Анастасія Воронцова 67001a3e - "Собаки лают, а караван идет.".

Руские свинособаки, недочеловеки лают, все правильно.
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Сьогодні Скабєєви всю передачу присвятили темам насилля у сім'ях раші - заткнуло їм про новини з суду ООН говорити ...
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А Россия признаёт международные суды?
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Меркаль.Якщо буде рішення суду щодо держави,яка фінансує терор,то потім подайте знову в суд ООН з цим рішенням,щоб лишити права рф голосувати питання,що стосуються України.
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Всё сказки рассказывает, но деньги неплохие получает за них мабудь.
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Запросто почти 6 лет судов, дипломатических решений конфликта и тд. Что поменялось кроме легализации захваченного росией?
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А кого надо поставить вместо Зеркаль?😂
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Аналог сс18 сатана полностью решит любые проблемы территориальных претензий и проблемы суверенитета.
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Ну а мечтать что кто то решит за нас проблемы суверенитета и защитит от росиянской агрессии или востановить ядерное оружие что реальней? Что показали эти 6 лет?
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причем тута зеркаль
проблему создали США Англия и РФ вместе когда разоружили Украину
а потом США дали добро РФ на аннексию Крыма
пора послать англов напутина и дружить с Китаем
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Передача Цемаха Росії теж має допомогти спецтрибуналу?
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Вот так ООН учит Вовку называть оккупантов оккупантами...
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В нынешних условиях штат МИДа нужно увеличить вдвое юристами-международниками!
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Ублюдки - вішайтесь!..................................
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спецтрибунала по делу MH17....

MH17? А что это такое??? Скоро уйдут на пенсию и умрут те, кто еще помнит что это такое... По существу начнут разбирать дело лет еще через 20? Куй железо пока горячо. а через столько лет всем уже давно плевать..
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Та не , Пупкин . Суд в Нидерландах начнется в марте , через пять месяцев. Не дождутся кремляди забвения єтого преступления , будут их иметь публично и без вазелина.
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То якого вигляду тепер набуває можлива співпраця СН з донбасянськими керівниками ( Привіт Сивухам, ЗЕленим депутатам ) - ВОНИ ВИЗНАНІ ТЕРОРИСТАМИ СУДОМ ООН , ЯКИХ ФІНАНСУЄ РОСІЯ .
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