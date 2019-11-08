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Все про:ОБСЕ (3822) Сайдик (193) разведение сил (75) Петровское (19)

 Сайдик приветствует решение начать 9 ноября разведение под Петровским

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик поприветствовал решение сторон начать разведение войск в районе Петровского 9 ноября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я приветствую решение Трехсторонней контактной группы, принятое при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, о начале возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского 9 ноября 2019 г. в 12:00 (по киевскому времени)", - заявил Сайдик.

Он отметил, что ранее, 4 ноября, призвал стороны использовать успешный опыт разведения на участках под Станицей Луганской и Золотым и сделать все необходимое для возобновления процесса разведения сил под Петровским.

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"При этом хотелось бы отметить конструктивность сторон, которые при первоначальном отсутствии консенсуса о дате разведения сил и средств в районе Петровского, смогли тем не менее найти общий язык о начале этого отвода, исходя из того, что он должен осуществляться зеркально и одновременно", - подчеркнул Сайдик.

Он также выразил уверенность, что выполнение Рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств позволит укрепить доверие между сторонами и облегчит переговорный процесс.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

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Украинская сторона ранее заявляла готовность приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское при условии отсутствия обстрелов в течение 7 суток.

Украинская сторона была готова начать разведение в пятницу, 8 ноября. Но противник сорвал этот процесс, не сообщив о готовности к разведению. Поэтому дату разведения сместили на сутки. Теперь его начало запланировано на полдень субботы, 9 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3158676
 
 
 Топ комментарии
 
Отакі сайдіки, разом з карлсоном, здали Грузію... Таким чином зробили приднестров'я... Їм похєр й путєн приплачує... А зє дятли радіють, що після того, як путєну разом з зєшмарклєю, вдастся втюхати луГандонію в Україну, доведеться зі своєї кишені платити за відновлення розграбованого та зруйнованого фєдєрастами донбасу...
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Я так понял у нас теперь президент Украины и авторитет Сайдик? Только он и Хуйло решают что Украина должна делать? Потому что ни одного решения ни желания от украинского народа за пол года не было удовлетворено.
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Ватажки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" прокоментували заяву тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора про те, що після розведення військ в районі Петрівського в зону зможуть зайти українська поліція і Нацгвардія.
Про це повідомляють росЗМІ.
"Такий непрофесійний, недбалий підхід американського представника в цьому питанні неприпустимий", - заявив глава "ДНР" Денис Пушилін.
На його переконання у місцях розведення сил не можуть перебувати ніякі збройні формування.
"У разі виникнення ситуації, при якій на ділянках розведення з'являться представники української поліції й Нацгвардії, так само дзеркально і симетрично на цих територіях будуть присутні представники силових відомств "республіки" (терористичних утворень "ДНР" - ред.) - "Міністерства державної безпеки" і "Міністерства внутрішніх справ". А процес розведення на нових ділянках стане неможливим", - додав Пушилін.
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типова оборотка провокатора з лубянки Мирослав cc3bc9d6. Ні, це твої, мразь, подільники; і на цей раз ви всі проболтались.
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Я так понял у нас теперь президент Украины и авторитет Сайдик? Только он и ***** решают что Украина должна делать? Потому что ни одного решения ни желания от украинского народа за пол года не было удовлетворено.
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ОБСЕ - международная организация и ее рекомендациям Украина обязана прислушиваться.
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Одно дело прислушиваться другое выполнять. ***** на все ети организации свой х***й положил и ему за ето ничего не было, а Украину сношают уже все кому не лень. К тому же на ету МЕЖДУНАРОДНУЮ организацию влияет так же мнение Украины. Только мне кажется что ******* с пеной на глазах в турборежиме пытается сдать Украину что весь мир крутит у вискаСайдик приветствует решение начать 9 ноября разведение под Петровским - Цензор.НЕТ 812
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Неправда. Це навіть не консультативний орган. Цей орган - орган фіксації, нашпиґований кацапським аґентами, як кекс ізюмом. І все. А щодо Сайдіка, то я його вважаю пуцинським аґентом, який підгодовується за Газпромівські гроші.
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Добре, що у вас вони не аґенти, а друзі і співробітники. 😏
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Грузию ОБСЕ поддерживает. Комитет ассамблеи ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии Да и Украину поддерживает. Просто рекомендует остановить бессмысленную войну. Толку в этих перестрелках и гибели людей, если все равно ничего не меняется.
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Ніяке не розведення, а капітуляція бубочки і здача ним української території ***** з виведенням звідти ЗСУ.
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Осталось украинскому народу по ОБСЕ пострелять... Сайдик приветствует решение начать 9 ноября разведение под Петровским - Цензор.НЕТ 6354
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вот и нужно отводить, чтобы не было больше убитых и раненых
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Когда твоих детей и жену будут убивать вспомни свои слова и просто уйди чтобы не правацировать преступника, Тварь.
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Разведение войск уменьшает количество жертв, способствует дальнейшим действиям по достижению мира. Война не бесконечна. Невыгодно только тем кто присосался у военного корыта. Больше мира - меньше денег
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я тоже думаю, что войну отстаивают те, кто зарабатывает на ней.
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Ага, я себе полсотни дырок в ногах заработал... Если шо, могу одолжить под проценты....
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Вы, два идиота, действительно думаете, что отступление украинской армии, с украинской территории, способствует миру? То есть, для того чтобы воры не проникли в ваше жилье, нужно оставить двери открытыми? Вас из школы дибилов выгнали за дмибилизм?
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Отакі сайдіки, разом з карлсоном, здали Грузію... Таким чином зробили приднестров'я... Їм похєр й путєн приплачує... А зє дятли радіють, що після того, як путєну разом з зєшмарклєю, вдастся втюхати луГандонію в Україну, доведеться зі своєї кишені платити за відновлення розграбованого та зруйнованого фєдєрастами донбасу...
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Двое убитых и четверо раненых вчера были жертвами отвода войск и убиты далеко за линией фронта. Ни Рашка ни ее боевики ни разу не заявили что хотят окончания войны. Не Украина начала войну и не Украине ее заканчивать. Война закончится только после освобождения украинских территорий крыма и дамбаса. Все другое- ето продлить войну и передать ее нашим детям и внукам.
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нехороший вы человек если хотите оставить войну детям и внукам. И так бегут миллионами, а будут бежать с семьями, основа земли - люди и наоборот. Земля без людей это конечно хорошо для тех кто хочет ее купить, не украинцев, разумеется.
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альтаир мы твой лугандон отделим на йух стеной и рвом с кроодилами... закроем все переходы и жрите там друг друга предатели!!!!
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Если бы так. Но Газпромовские акционеры ******* и Штанмаер с Сайдиком не для того мост строит и в Золотое готовит кацапских *миротворцев*, чтобы просто отделить окупированый даунбас. Вся так гниль завтра полезет на Киев и расползется по всей Украине.
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рвы, крокодилы, колючие сетки с електрокрокодилами. Бредятину не надоело толкать, тролледил?
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ты креативно мыслишь мыслитель, стена и ров выражение образное и причем здесь бредятина? на встрече с ветеранами в Киеве на вопрос, что будет в случае неуспеха развода? зеля ответил , что существует план "Б" , при котором закрывается граница , укрепляеться, и прекращается всякое общение с лугандой. вот тебе и бредятина... ты про 38 параллель между сев и южжной кореей слышал? если слышал то не кизди....
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Сайдік -- шмат лівацького лайна та хвойда.
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Свіженьке про "дипломата" Сайдіка. 7 жовтня 2019 року під час форуму «Salzburg Europe Summit», на сесій «Україна - шанси на мирне врегулювання», Сайдік відмовився коментувати проведення Росією «виборів» на окупованих територіях України та «референдума» в Криму у 2014 році. Проте Сайдік сказав, що за часів СРСР півострів близько 30 років перебував «у складі Російської Федерації», потім 37 років у складі Української РСР, «а до цього була Російська імперія». До речі, вчився оцей крутий знаток міжнародного права у Московському державному університеті імені Ломоносова.
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развод это конечно интересно но безперспективно. норманского самита в этом году не будет, в следующем как сказал письков пока неизвесно .... не хочет куйло норманских встреч... зеля ну так на фига тогда разводить? что бы запад посмотрел и сказал что путин не прав? ну скажет... и что дальше? может сразу стену?
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Задумайтесь, почему именно Украину акционеры Газпрома и агенты ***** наклоняют и требуют отвести войска? Якобы для нашей же пользы? При етом ни разу ни от Рашки ни от террористов не прозвучало ни одного слова что они хотят прекращения войны. Уже создалось такое ощущение что ОРДЛО командует Украиной и ставит условия, а не наоборот.
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так і є, судячі з останніх подій та висеров рогатого лайна!!
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А где нацкорпус? Сыграли роль в зеленом балагане мальчиков для битья и на ******?
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"Я приветствую решение Трехсторонней контактной группы, принятое при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, о начале возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского 9 ноября 2019 г. в 12:00 (по киевскому времени)", - заявил Сайдик.",- Украина по настоянию России таки начала переговоры с "ДНР-ЛНР"? Теперь в Украине выходит Война Гражданская а Россия друг и Миротворец. Сайдик приветствует решение начать 9 ноября разведение под Петровским - Цензор.НЕТ 432
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Смерть ворогам та зрадникам України!!!! сайдік пішов би ти на куй!!!!
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Суд ООН решил что АПАЛЧЕНЦЫ - это террористы, и что теперь говорить и делать этим уродам из ОБСЕ?
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Тот кто хочет договариваться, не будет стрелять. Так что пусть зеленые сопли сами выедут на ноль и попытаются договориться. Может поумнеют.
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Наблюдение. Сайдику всё подходит что одобряется с росии.
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Сайдик это не наша проблема. У нас клоуны...
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