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Все про:День Победы (1016) Путин (25143) Россия (74233) США (15743) Трамп (2616)

 Трамп хочет поехать на 9 мая в Москву, - Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы воспользоваться приглашением президента РФ Владимира Путина и посетить 9 мая в Москве торжества, посвященные празднованию Дня Победы.

Об этом американский лидер заявил Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Я ценю приглашение (Путина. – Ред). Но это как раз в разгар политического сезона, так что еще не знаю, смогу ли я им воспользоваться. Но я был бы рад, если бы получилось", - сказал Трамп.

Ранее сегодня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил российским СМИ, что в Вашингтоне с интересом отнеслись к приглашению Трампа на торжества в Москве, но ответа еще не дали.

Также на Цензор.НЕТ: Джулиани продвигал Трампу негативные истории об Украине, - в Конгрессе США обнародовали показания Волкера

Путин ежегодно принимает парад в честь победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне. Но в Кремле обещают, что в следующем году отметят этот день с особой помпой. Ведь победе исполняется 75 лет. Трамп сказал, что "празднование конца войны – это большое дело".

Источник: https://censor.net.ua/n3158675
 
 
 Топ комментарии
 
пусть там и остается, еще и нашего клоуна надо туда отправить для полного комплекта!!!
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Ну оно конченое. Умалишенное как и Путин.
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А фигли Трампу не поехать в Московию, будем торговать и дружить
Вы же не хотите воевать и выбираете Зеленского а американцы зачем должны страдать?
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Тоже хочет с дедом на палке пройти по красной площади?)
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Надіюсь воно поїде туди вже не в якості президента США.
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Та после импичмента пусть едет куда хочет.
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Трамп просто клал на все правила. Хочет на Красную площадь посмотреть, например. Он как дитя.
Немногие могут себе позволить быть настолько свободными

И тут приписывать какие-то тайные мотивы можно бесконечно. Но имхо их нет.
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Вообще до Трампа только ***** был непонятным, что там у него на уме, хз

Но Трамп его уделал. Что у Трампа на уме, реально хз
Никогда мне особо не нравился, но за эту внутреннюю свободу, на то, что может класть на непонятные неписаные правила, я его серьезно зауважала
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Он сам пишет себе правила - может себе позволить
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Да и это круто
Трамп очень крутой, оказывается
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Ох уж этот трамп и палится, как шпион Уйла. Пастор Шлаг на лыжах и то не вызывал столько подозрений!
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Кватирку новую подыскивать едет... Пока ещё не поздно.
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та пусть едет...он уже никто...он просрет в 2020 на выборах
Байден следующий президент США
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Я заскринил ваш пост.
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Я не пійму,чим ви незадоволені? Ми самі вибрали шлях примириння з московитами,то чому має за нас хтось віддуватися?
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В США вообще то впервые за 27 лет прошел военный парад. Такого действа в Соединенных Штатах не было на протяжении последних 27 лет, когда его заменяли историческим карнавальным шествием.
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Maik Angelo 8b88735b Але 27 років назад були.Та й в інших західних країних є паради,правда не у всіх.
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интересно он до мая успеет под импичмент попасть? пусть как частное лицо, в мацкве девок снимет потрахаеться.....
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А что? Получит импичмент и пусть 3,14здует!
Только тогда он своему кенту НА ХЕР не будет нужен!😁
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Трамп не прилетит. Он же не жид и ему об этом американцы напомнят!
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... есть у них традиция собираться на могилке цадика Ульянова-Бланка и праздновать массовое убийство гоев. У нас вот в Умани раз в год "гуляют" на могилке цадика Нахмана.
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То вес дрібниці... Ось сюжет, про те яка очікує робота на українців які їдуть працювати за кордон https://www.youtube.com/watch?v=AhXlDu5hfoo&list=PLasCiuXKhCdoZJu2PxZYEcgl_FUNL3OV0&index=178. Якщо готові до такої роботи, то ласкаво просимо працювати. Але тенденція до виїзду за кордон буде ще більше зростати, як би там Зеля не хвалився про "государство в смартфоне"
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А толстожопый ***** опять отличился!

Жители Мариуполя записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием убрать шоумена Сергея Сивохо с должности советника СНБО.
Это произошло после выступления Сивохи на «Форуме Единства» в Мариуполе,которое вызвало неоднозначную реакцию среди местных активистов, сообщает «Вовремя».
Авторы обращения считают, что Сивохо в своем выступлении перед международными партнерами занял неправильную позицию и дискредитировал значительную часть украинцев.
«Он дал понять участникам форума, среди которых были представители международных и украинских инвестиционных фондов, мы сегодня не имеем военного конфликта с Россией, что у нас гражданская война и все население Украины разделено на большинство, которое стремится к миру, и меньшинство, которое хочет продолжать войну», - пояснила активистка Галина Однорог.
Активистка уверена, что Сивохо повторяет основные посылы российской пропаганды, только представляет их как официальную позицию украинской власти. «Таким выступлением Сергей Сивохо порочит честь и достоинство Украины, и мы считаем недопустимым поведение чиновника такого ранга и требуем немедленно отстранить его от должности», - заявила активистка.
«Мы, общественные организации Мариуполя, отправили уже много писем в Офис президента, но никакого ответа не получили. Поэтому мы хотим сделать еще и видеообращение, возможно, тогда нас услышат и должны ответить», - подчеркнула Галина Однорог.
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Чому в Маріуполі Громадяни України не повісили Сивохо?
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Так можна і затяжку на шию. Смикнув і все - як курка дві хвилини потіпався і всьо - був Сивохо-ватнік - нема Сивохи-ватніка. І гучно лунають аплодисменти... "Звьозди в шоці". Трамп хоче поїхати на 9 травня до Москви, - Reuters - Цензор.НЕТ 8473
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У Трампуши дела не очень. Все лидирующие демократы опережают его по рейтингам и ему срочно нужна помощь русских троллей и хакеров чтобы победить на выборах. Но проблема в том что никак не можно об этом с Пуценым поболтать. После оскорблений в адрес ЦРУ за ним пристально смотрят спецслужбы, все телефонные разговоры записывают, постоянно на своём переводчике настаивают. Никак не может он с Вовкой Пуценым уединится. Но в Москве у Трампуши будет идеальная возможность обговорить какое-то quid pro quo и сделать друг другу предложения от которых трудно отказаться.
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Не совсем так.
Популярность у Трампа по вопросам внутренней политики огромная, демократы рядом не стояли. Тут надо отдать ему должное: он сумел изолировать Штаты, что явно пошло на пользу американской экономике. Это факт.
В минус Трампу можно поставить только провалы во внешней политике. Здесь полный аут, особенно после Сирии. Ну и в минус играет инициирование импичмента. Хотя самого импичмента не будет в эту каденцию, ибо процедура эта длительная да и Сенат не проголосует, но сам факт о ее начале снижает шансы на выборах.
Но прогнозы делать рано. Мы почти все были уверены, что он не победит и на первых выборах. А вышло как вышло.
Популизм сейчас в цене. А среднему классу Трамп положение действительно улучшил.
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Клинический клоун-идиот. Впрочем как и главзебил со всей обосцаной ботофермой
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Ему надо срочно пошить себе Колорадские Трусы с бантом на жопе, а так как 9 мая уже тепло видуха будет самая та - Хйуло с голым торсом и обвисшими сиськами + Рыжый придурок в полосатых трусах с бантом на жопе а промеж них ******** Макарон и все скопом на Мавзвлее облизывают скрепный трупак Володьки - такой у них мальчишник некрофило-интернациональный получится, что прям загледение.
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Да, редкое сочетание: пендос и ватник одновременно...
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пропагандист РФ и ДНР эту перепечатку сайта РФ тулит с особой гордостью за Путина:Знай наших! 25.09.2019 18:11

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Хм. а будет ли трамп к тому времени президентом
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там еще ким чен ин рядом на демонстрации . не попал в кадр. а потом ужасно обижался. сказал шо в следущий раз за такие дила расстриляит трампа из зинитки.... как своего дядю генерала
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не удивлюсь если они там и поженятся. а ведмеда и зела усыновят....
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Война окончилась 1 сентября 1945 г, а не 9 мая. А в Европе 8 мая, а не 9.
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Представляю, как параша в честь приезда Трампа будет штурмовать фанерный "Белый Дом".
Трамп хоче поїхати на 9 травня до Москви, - Reuters - Цензор.НЕТ 8502
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Пусть приезжает - Трампа оденут в гимнастёрку с орденами, дадут в одну руку стопочку, в другую беляш - и он почувствует себя победителем.
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Не удивлюсь если Трампуша даже колорадскую ленточку прицепит. .
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это такая форма дипломатического отказа.
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У Трампа буде квиток в одну сторону ...

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Холуяка к пахану Трамп хоче поїхати на 9 травня до Москви, - Reuters - Цензор.НЕТ 4399 Трамп хоче поїхати на 9 травня до Москви, - Reuters - Цензор.НЕТ 5826 Грошенята відробляти Трамп хоче поїхати на 9 травня до Москви, - Reuters - Цензор.НЕТ 5826
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