 Трамп хочет поехать на 9 мая в Москву, - Reuters

Об этом американский лидер заявил Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Я ценю приглашение (Путина. – Ред). Но это как раз в разгар политического сезона, так что еще не знаю, смогу ли я им воспользоваться. Но я был бы рад, если бы получилось", - сказал Трамп.
Ранее сегодня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил российским СМИ, что в Вашингтоне с интересом отнеслись к приглашению Трампа на торжества в Москве, но ответа еще не дали.
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Путин ежегодно принимает парад в честь победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне. Но в Кремле обещают, что в следующем году отметят этот день с особой помпой. Ведь победе исполняется 75 лет. Трамп сказал, что "празднование конца войны – это большое дело".
Вы же не хотите воевать и выбираете Зеленского а американцы зачем должны страдать?
Немногие могут себе позволить быть настолько свободными
И тут приписывать какие-то тайные мотивы можно бесконечно. Но имхо их нет.
Но Трамп его уделал. Что у Трампа на уме, реально хз
Никогда мне особо не нравился, но за эту внутреннюю свободу, на то, что может класть на непонятные неписаные правила, я его серьезно зауважала
Трамп очень крутой, оказывается
Байден следующий президент США
Только тогда он своему кенту НА ХЕР не будет нужен!😁
Жители Мариуполя записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием убрать шоумена Сергея Сивохо с должности советника СНБО.
Это произошло после выступления Сивохи на «Форуме Единства» в Мариуполе,которое вызвало неоднозначную реакцию среди местных активистов, сообщает «Вовремя».
Авторы обращения считают, что Сивохо в своем выступлении перед международными партнерами занял неправильную позицию и дискредитировал значительную часть украинцев.
«Он дал понять участникам форума, среди которых были представители международных и украинских инвестиционных фондов, мы сегодня не имеем военного конфликта с Россией, что у нас гражданская война и все население Украины разделено на большинство, которое стремится к миру, и меньшинство, которое хочет продолжать войну», - пояснила активистка Галина Однорог.
Активистка уверена, что Сивохо повторяет основные посылы российской пропаганды, только представляет их как официальную позицию украинской власти. «Таким выступлением Сергей Сивохо порочит честь и достоинство Украины, и мы считаем недопустимым поведение чиновника такого ранга и требуем немедленно отстранить его от должности», - заявила активистка.
«Мы, общественные организации Мариуполя, отправили уже много писем в Офис президента, но никакого ответа не получили. Поэтому мы хотим сделать еще и видеообращение, возможно, тогда нас услышат и должны ответить», - подчеркнула Галина Однорог.
Популярность у Трампа по вопросам внутренней политики огромная, демократы рядом не стояли. Тут надо отдать ему должное: он сумел изолировать Штаты, что явно пошло на пользу американской экономике. Это факт.
В минус Трампу можно поставить только провалы во внешней политике. Здесь полный аут, особенно после Сирии. Ну и в минус играет инициирование импичмента. Хотя самого импичмента не будет в эту каденцию, ибо процедура эта длительная да и Сенат не проголосует, но сам факт о ее начале снижает шансы на выборах.
Но прогнозы делать рано. Мы почти все были уверены, что он не победит и на первых выборах. А вышло как вышло.
Популизм сейчас в цене. А среднему классу Трамп положение действительно улучшил.