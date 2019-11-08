EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Экономика, Происшествия
  5076  19
Все про:Николаев (1214) порт (384)

 Николаевский морской порт остановил работу из-за "Укрзализныци"

Николаевский морской порт, который входит в тройку крупнейших портов Украины, на данный момент фактически парализован. Компания "Сисайд Терминал", обеспечивающая услуги подачи-уборки вагонов стивидорам, заявила о вынужденной остановке работы с 17 часов в пятницу. Причиной называется противоправные действия со стороны АО "Укрзализниця". Ежесуточно в порту разгружается около 500 вагонов. Если ситуация не будет урегулирована в ближайшее время, говорят представители оператора, уже через сутки порт ожидает коллапс. Автомобильные перевозки не способны обеспечить необходимый объем грузопотока. На некоторых станциях уже введена конвенция и прекращена подача вагонов, следующих в Николаевский порт.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе порта.

В  пресс-релизе, распространенном компанией, причиной остановки называется системное давление со стороны АО "Укрзализныця" на частного оператора. В частности, компания "Сисайд Терминал" заявляет о блокировании руководством АО "Укрзализница" проведения технических осмотров локомотивов, а также об отказе предоставить право локомотивам компании выходить на пути общего пользования. В пресс-релизе отмечается, что, используя статус монополиста, не подписывая необходимые документы, чиновники "Укрзализницы" искусственно создали ситуацию, когда частная компания оказалась технически неспособна обеспечивать работы по доставке вагонов от станции Николаев-Грузовой на подъездные пути порта.

"В результате действий АО "Укрзализница" в транспортном парке компании "Сисайд Терминал" из 9 локомотивов всего 2 могут выезжать на пути общего пользования. Однако и они ограничены действиями АО "Укрзализныця" в передвижении к территории порта, доступ к которой возможен только через железнодорожные пути общего пользования (парк Николаев Рудный станции Николаев-Грузовой) и выезд на которые запрещен для тепловозов ООО "Сисайд Терминал", - говорится в документе.

Как отмечают в компании "Сисайд Терминал", возможность предотвратить подобное развитие ситуации у руководства отрасли была: письма-обращения с описанием проблемы были направлены компанией в Министерство инфраструктуры Украины, Администрацию морских портов Украины, Офис Президента и т.д. Ответ был получен только от Министерства инфраструктуры. В МИУ отметили, что "перечисленные проблемы не относятся к компетенции Мининфраструктуры".

В порту ожидают реакции на ситуацию со стороны министра инфраструктуры Владислава Криклия и премьер-министра Алексея Гончарука, декларировавших поддержку развития частной тяги в Украине.

Напомним, профсоюзы Николаевского порта провели акцию под Офисом Президента, призывая главу государству вмешаться в конфликт с "Укрзализныцей", чреватый остановкой работы порта. По словам руководитель профсоюза работников оператора порта Роман Панюков, конфликт с "Укрзализныцей" вызван тем, что частный оператор "Сисайд Терминал" стал конкурентом государственного монополиста.. В частности, АО "Укрзализныця", пользуясь статусом монополиста, уже четыре месяца безосновательно отказывается продлевать договор об эксплуатации железнодорожного подъездного пути, на базе которого осуществляется подача-уборка вагонов со станции Николаев-Грузовой собственными локомотивами оператора.

Источник: https://censor.net.ua/n3158674
 
 
 Топ комментарии
 
У нас в Николеве 82% проголосовало за шмарклю. Кушайте теперь, не обляпайтесь))
 показать весь комментарий
 
Та умеют. Тока тарифы повышает- таки Зализныця. Потому и догори в Мариуполе раздолбанные, бо трейлерами возят слябы с перегрузом. С каких пор, в какой, блин Африке, чи на какой Луне, железка стала дороже автотранспорта?! Шо это за хрень?!
 показать весь комментарий
 
Як зручно, що є кого звинуватити у всіх проблемах 😂. У мокшан у всьому винні піндоси, а в малоросів Порох
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У нас в Николеве 82% проголосовало за шмарклю. Кушайте теперь, не обляпайтесь))
 показать весь комментарий
 
 
Если они, то коллапс неминуем. Они- это прекрасно знают. Это звиздец, друже. А кто-то, помню, на УКРНЕТе, с восторгом верещал об огромном урожае... И шо теперь?!
 показать весь комментарий
 
Я некомпетентен, в ситуации с Укрзализныцей, но что такое остановка грузовых операций в порту- знаю не понаслышке. Это- огромное бабло! В Николаеве я грузился на балкере 28.000 тонн, зерном. В сутки- 18 тысяч долларов его простой обойдется. Это я о прямых убытках. А если за всё-про всё, то 25 тысяч долларов- как с куста! Так это только Одно Судно! А там ведь много причалов, а также есть догрузка рейдовая. Это- речь уже о сотнях тысяч, если не лямах. В сутки!!! Шо, кто-то саботажник? Кто???
 показать весь комментарий
 
 
каким то барыгам на хвост наступили - прям конец света.
 показать весь комментарий
 
Вы шо, не поняли? Уже порт простаивает. Десятки судов- задерживаются, включая тех, кого должны лихтеровать. Это, повторюсь- огромные деньги. А деньги щас- это много чего означают. А если их нет, то таки- да! Это- Конец!
 показать весь комментарий
 
 
Мы не знаем суть. Шантажировать государственные компании недовольные тоже умеют. Хотелось бы выслушать обе стороны.
 показать весь комментарий
 
Та умеют. Тока тарифы повышает- таки Зализныця. Потому и догори в Мариуполе раздолбанные, бо трейлерами возят слябы с перегрузом. С каких пор, в какой, блин Африке, чи на какой Луне, железка стала дороже автотранспорта?! Шо это за хрень?!
 показать весь комментарий
 
 
Какой то бред. Очередной олигофрен которому принадлежит порт начал шантажировать Украину. Вот вам и результат широкой прихватизации и монополизации. Два-три олигофрена могут поставить на колени всю Украину за пару дней.
 показать весь комментарий
 
Кому принадлежит Государственный порт Николаев??? Вот кому? Если это реально так, то звиздец уже вот такой: Звиздец.
 показать весь комментарий
 
Верните поляка Бальчуна, наши полностью деградировали...
 показать весь комментарий
 
 
Як зручно, що є кого звинуватити у всіх проблемах 😂. У мокшан у всьому винні піндоси, а в малоросів Порох
 показать весь комментарий
 
 
А ви, я так розумію, свій закордонний паспорт спалили, в пориві патріотичного екстазу?
 показать весь комментарий
 
 
эй,экономика таких деятелей как нп,сбу,гбр,где вы все?тут саботаж!
ааа,договриваетесь....
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх