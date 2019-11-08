 Украинский воин Моторин скончался от полученных накануне ранений. Террористы 4 раза нарушил режим перемирия, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "3 обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
вблизи Луганского - из автоматических гранатометов;
у Залізного - из крупнокалиберных пулеметов;
нподалеку Зайцево - с автоматических и ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции из ручных противотанковых гранатометов у Водяного.
В течение текущих суток в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных вчера, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин - Геннадий Моторин.
На участке разведения №1 (Станица Луганская) мостостроители завершили укладку металлоконструкций и проводят их сварки и обработку пролетов моста с помощью пескоструйного аппарата. Вывезено металлолом остатков разрушенного моста.
Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами. Задействованы 5 групп ДСНС Украины в составе 24 человек. Общая площадь обследованных территорий в настоящее время составляет 42,2 гектара (изъято 47 взрывоопасных предметов).
Украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3 сегодня ,. Но сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, в этот день от вражеской стороны в ОБСЕ не последовало. Таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности.
Украинская сторона готова к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Достигнуты договоренности о начале практических мероприятий 9 ноября 2019.
7 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.
Факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку Авдеевки, Песков, опытно, Крымского, Красногоровка, Южного, Новолуганское, Майорская, Хутора Свободного, Водяного, Гнутово и Луганского.
За прошедшие сутки в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитники получили ранения.
Вчера, представителями Национальной полиции Украины и военнослужащими Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто 1 убийство, 1 факт нанесения тяжких телесных повреждений, 1 грабеж, 11 краж, 3 мошенничества, 1 факт незаконного обращения с огнестрельным оружием и 9 фактов незаконного оборота наркотических средств.
Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 18646 человек и 2212 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 18615 человек и 2239 транспортных средств.
В пропуска через линию разграничения, по разным причинам, было отказано 35 лицам.
Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работают в режиме "Желтый", который введен 28 октября 2019.
Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника.
Родным и близким искренние соболезнования.
іще один пішов у Вічність...
"Посол США: У Зеленського вважають Порошенка винним у війні на Донбасі"
Смотрите-ка, гнида, обслуживавшая террористов Безлера в тот день, сразу после после того, как они запытали Рыбака, разрезали ему живот и утопили, оказывается считает виноватым в войне... не Безлера (ну, еще бы, он деньги за обслуживание платил), ни Гиркина, ни Путина, ни продажных малороссов вроде самой гниды, а Порошенко.
Апрель 2014 года. Крым уже аннексирован. Война идет с 22 февраля, с появления зеленых человечков в Крыму. Уже развернуты действия Кремля на Донбассе: Гиркиным захвачен Славянск, Безлером захвачена Горловка, в Донецке и Луганске захвачены админздания.
17 апреля 2014 года. Один день из жизни захваченной Горловки.
«Зранку 17 квітня перед перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України. Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку.
Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті». Это всё происходит днем. А вечером...
А вечером в Горловке будет долгожданный концерт ̶У̶к̶р̶о̶б̶о̶р̶о̶н̶п̶р̶о̶м̶, пардон, концерт Малорособслуга. "Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала». Интересно, "Різали пузо, різали" исполняли? А что же потом? «После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать. Владелец этого заведения Сергей Пилипчук тогда рассказал Gorlovka.ua, что артисты [...] неожиданно заехали на ужин в Горловку повторно.
"Причем без звонка и предупреждений, нас тогда это очень удивило", - рассказывал Сергей Пилипчук» -
Все весело, прикольно, фоточки в пабе. Неплохо провел время в Горловке 17 апреля 2014 года будущий **********. А впрочем, ну какой он Президент? Так, муляж. Муляж, пребывающий не в курсе того, что в апреле 2014 года на Донбассе шла война.
До избрания Порошенко, который по мнению Зеленского и развязал эту войну, оставалось больше месяца. И знаешь, что я тебе скажу, дорогой избиратель Зеленского? Ничего не скажу. Ты ведь тоже считаешь, что это Порошенко стал Президентом и развязал войну.
И одновременно с этом, ставишь в вину Порошенко ПРЕДВЫБОРНОЕ обещание быстро закончить УЖЕ ИДУЩУЮ войну. И ничего тебя не смущает. Какой смысл тебе что-то говорить? Ты проголосовал за клоуна, дававшего свой концерт перед убийцами Рыбака, на чьих руках еще дымилась его кровь. это твой выбор. Тебе с этим жить.
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