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 Помощь США в борьбе с российской агрессией важна для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины, - Помпео

Соединенные Штаты Америки гордятся тем, что помогают Украине отражать вооруженную агрессию России.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая 8 ноября в Берлине в Фонде Кербера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Трамп не раз и не два, а три раза предоставил украинцам средства, которыми они могут защитить себя от российской агрессии на Донбассе. Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл - для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины", - сказал Помпео.

Он вспомнил, как был на Мюнхенской конференции по безопасности в 2015-16 годах как конгрессмен, когда шли дискуссии, должно ли быть предоставлено вооружение для защиты Украины. Тогда ФРГ решила, что это ложная идея, и США во времена президентства Барака Обамы думали так же, подчеркнул Помпео. Госсекретарь США отметил, что его страна очень четко определила свою позицию относительно оккупации Крыма.

Он назвал Украину "проектом, над которым США работает много лет". Задачей является помощь сделать Украину процветающей, менее коррумпированной и "способной двигаться в направлении Запада".

Читайте: Народ Украины должен знать, что США его поддерживают, - Помпео

Помпео также отметил, что 30 лет назад, когда упала Берлинская стена, все думали, что с коллапсом коммунизма в Берлине, Москве, во всем восточном блоке это станет необратимым трендом по всему миру, что демократия будет распространяться, что можно будет отойти от концепции блоков и военных альянсов.

"К сожалению, мы ошибались. Сегодня Россия с бывшим офицером КГБ во главе, который служил в Дрездене, вторгается в соседние страны и линчует политических оппонентов, подавляет независимость православной церкви в Украине. Именно сейчас, пока мы здесь говорим, российская полиция проводит рейды и применяет пытки против крымских татар и украинцев, работающих в оппозиции к российской агрессии", - сказал политик.

Читайте также: США продолжат поддерживать Украину в борьбе с коррупцией, - Помпео

Он отметил, что США "поэтому играют жестко, стараясь, чтобы Германия не стала зависимой от российской энергии", поскольку не хотят, чтобы обеспечение Европы энергией зависело от Владимира Путина.

Источник: https://censor.net.ua/n3158664
 
   
 Топ комментарии
 
все просто..заставили хуйла напасть на Украину и убивать украинцев..
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А почему кацапы сцут под своим флажком высеры строчить? -это первый вопрос... второй :зачем вы, кацапы убогие, живя в полном дерьме, хотите затянуть туда же белых людей, живущих по соседству?
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Хуйло напало б палюбому як тільки зрозуміло що Україна уходить від впливу крембля.
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все просто..заставили ***** напасть на Украину и убивать украинцев..
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А почему кацапы сцут под своим флажком высеры строчить? -это первый вопрос... второй :зачем вы, кацапы убогие, живя в полном дерьме, хотите затянуть туда же белых людей, живущих по соседству?
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***** напало б палюбому як тільки зрозуміло що Україна уходить від впливу *******.
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Для Свободы Европы -- важно торговать, а не воевать! -- и шо б все жирные парашные коты, своих деток за Бугорм держали -- всё скупали и вкладывались...
Для США -- в морде Трампа -- главно, свою жабу продавить по всем фронтам!
Трудно мне быть реальным политиком -- я нереальный! *)
Но по Миру езжу. -- с люЯми общаюсь -- с разными...
Пардон: при Порохе -- все торговались с Украиной!
...при Зеле -- Украиной торгуют!
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Ага) така любоф у трампушки к нам, что небось он теперь и монике на фотках глаза выкалывает от большой любови...
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Украине нужно отойти от стратегии защиты, и нужно перейти на стратегию нападения! Нужно вести Холодную войну против РФ на всех плоскостях войн! Президент США Никсон во время одного из своих выступлений сказал, что считает 1 доллар, вложенный в пропаганду и информацию, более ценным, чем 10 долларов, вложенных в создание систем оружия, ибо последнее вряд ли будет когда-либо употреблено в дело, в то время как информация работает ежечасно и повсеместно. И в информационной войне вести пропаганду атакующую РФ нужно и надо бить ей по регионам - это достигается при помощи интернета! Россияне сейчас больше в ютубе, чем в ТВ. То бишь нужно при помощи этой платформы вести психологическую войну! создаются ютуб каналы каждого региона РФ и на этих каналах вещается информация данных регионов с посылками информационными про сепаратизм этих регионов от РФ и что им будет лучше без РФ и они будут богаче и нужно с национальных республик начинать - это Татарстан, Чечня, Дагестан, и т.д. И Украина должна признать их [всех стран заключенных в РФ] независимость официально! И еще РФ захватила Земли и у Финляндии - Карелию, и у Германии - Кенигсберг, и у Японии - Курильские Острова, и т.д. И нужно признать эти земли за их владельцами! Что Германии земля - Кенигсберг! Курильские Острова - это Япония! Карелия - это Финляндии земли, и т.д. И признать это всем нашим комьюнити союзников Украины и США и Запада и Азии и другие страны это будут потом признавать тоже. Украина и США и Запад коллективный - НАТО, должны переходить в контратаку! Нужно уничтожать РФ по всем видам войны и пропагандистски и кибератаками уничтожать их системы и банки и компании! Нужны кибер войска, которые будут атаковать все в РФ! Еще юридически в судах исками заваливать Россию! Добиваться от НАТО и союзников, чтобы они свои государства стимулировали закрытию рынков для РФ! И цены на нефть и газ опускать и т.д. Нужно опускать железный занавес! Еще важный элемент моральный! Нужно морально создавать для россиян реальность, что их все ненавидят, как фашистскую Германию! Нужно тыкать им, что они Имперцы и это слово должно наделяться свойством таким же, как фашисты! Их должны все страны так называть и тыкать им это! Существует еще такой вид пропаганды - это демонизация врага! Россию нужно демонизировать всеми нашими странами союзников! Нужно вести войну спецслужб и разведок и нужно вербовать активно их людей и особенно тех, которые путешествуют! Чтобы они вылетели с российской позицией, а вернулись в РФ уже с антироссийской. Вербую обычно за деньги, за идею, за компромат. Этим нужно заниматься! Хватит защищаться, пора идти в контратаку Холодной войной! Россия должна быть разрушена! Карфаген должен быть разрушен!!!
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Сказал в Берлине Помпео пару слов, как хорошо продавать американский газ под старые лозунги о поддержке димакратеи, и уехал.
Вот и всё.
Играют они по крупному, ага
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Американский. Но их слушает только Польша одна. Ну и ещё пара стран.
На Данию надеялись, они тоже Штаты послала.
Те из Сирии сбежали.
Ну и где? Кому нужны сейчас пустые слова в отсутствие реальных действий.
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Вы хоть там определитесь, что ли))
Ты трампону об этом расскажи, который собирается ехать к убийце на 9 мая НА московию.
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Он называет вооруженная агрессия россии,то чего боится называть Зеленский в последние месяцы,чтоб кацапы и дальше говорили что это внутренний конфликт ведь сам президент не называет нас так,да и на день независимости на майдане кацапские сми подчеркивали что ни разу в речи Зе не звучала слова россия,агрессор,
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Є погана новина.Влада США може скасувати посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України, яку раніше обіймав Курт Волкер, пише у п'ятницю журнал Foreign Policy.
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так подаруйте 10-Ф35 ,10-систем патриот і 10 стареньких катерів, бо 37 джавелінів та 2 катери кацапів не зупинять!
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