 Подозреваемый в закупке некачественных бронежилетов генерал-майор Марченко: "Им сказали: "Соберите хоть что-нибудь и мы вас поддержим". До абсурда доходят"

Об этом он рассказал в разговоре с Цензор.НЕТ.

Читайте: Чиновникам Минобороны генерал-майору Марченко, Капинус, Почтаренко, Саковцу и Комырянскому объявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов, - источник

"Знаете, у меня слов нет, - ответил он на просьбу прокомментировать ситуацию. – Нас не слушают, не слышат. У меня такое ощущение, что им сказали: "Соберите хоть что-нибудь, мы вас поддержим, и суд примет решение". Просто до абсурда доходят некоторые вещи. Мне просто противно, просто противно… Чтобы выбрать нам меру пресечения – всем пяти участникам в дело "вшивают" мои служебные обязанности. То есть, они даже не разбираются, что кто-то из этих людей по функционалу занимается питанием, кто-то из них занимается сугубо разработкой, а к приему и контролю ни малейшего отношения не имеет. Они в этом не разбираются – считают, что мы преступная группировка, которая поспособствовала закупке этих бронежилетов".

"Подстебывают, улыбаются", - прокомментировал Марченко отношение следователей.

Меру пресечения Дмитрию Марченко будут избирать в Печерском районном суде Киева в 14:00 в понедельник, 11 ноября. "Мне говорят, что Печерский суд – это самый ручной суд, который может быть только в мире", - добавил генерал-майор.

Напомним, кроме Дмитрия Марченко представители ГБР вручили подозрения его заместителю Ольге Капинус и еще трем сотрудникам управления. Бронежилеты, которые якобы не прошли проведенные ГБР испытания, были закуплены в 2019 году. Из 110 бронежилетов, согласно заявлению ГБР, некачественными оказались 79.