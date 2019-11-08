 Подозреваемый в закупке некачественных бронежилетов генерал-майор Марченко: "Им сказали: "Соберите хоть что-нибудь и мы вас поддержим". До абсурда доходят"

Об этом он рассказал в разговоре с Цензор.НЕТ.
"Знаете, у меня слов нет, - ответил он на просьбу прокомментировать ситуацию. – Нас не слушают, не слышат. У меня такое ощущение, что им сказали: "Соберите хоть что-нибудь, мы вас поддержим, и суд примет решение". Просто до абсурда доходят некоторые вещи. Мне просто противно, просто противно… Чтобы выбрать нам меру пресечения – всем пяти участникам в дело "вшивают" мои служебные обязанности. То есть, они даже не разбираются, что кто-то из этих людей по функционалу занимается питанием, кто-то из них занимается сугубо разработкой, а к приему и контролю ни малейшего отношения не имеет. Они в этом не разбираются – считают, что мы преступная группировка, которая поспособствовала закупке этих бронежилетов".
"Подстебывают, улыбаются", - прокомментировал Марченко отношение следователей.
Меру пресечения Дмитрию Марченко будут избирать в Печерском районном суде Киева в 14:00 в понедельник, 11 ноября. "Мне говорят, что Печерский суд – это самый ручной суд, который может быть только в мире", - добавил генерал-майор.
Напомним, кроме Дмитрия Марченко представители ГБР вручили подозрения его заместителю Ольге Капинус и еще трем сотрудникам управления. Бронежилеты, которые якобы не прошли проведенные ГБР испытания, были закуплены в 2019 году. Из 110 бронежилетов, согласно заявлению ГБР, некачественными оказались 79.
А вот если разжаловать, именно этот бронижилет на провинившегося и в Авдеевку, рядовым и на передок... Это будет справедливо.
Но я не уверен, что именно он принимал решение... Может там решал Гаврилюк или некто со стороны?
спочатку зробіть що не буть в обороні, в економіці, реальному житті, а тоді будете мати право когось звинувачувати.
В понеділок о 14:00, біля Печерського районного суду.
Прошу вас підтримати Дмитра Марченка та його піратів, та у кого є змога також прийти.
Військові, які є аполітичними, не повинні ставати заручниками політичних ігр!
Військові, які відстоюють інтереси ЗСУ та України не повинні ставати заручниками бізнес інтересів!
Понеділок 14:00, Печерських районий суд, вул.Володимирська 15, підтримай своїх захисників!
А бронежилетов больше не будет...
Не виключено, що в цих діях крім корисливих цілей була й інша складова, а то виглядає так, що серед чиновних українських злодіїв і аферистів суцільні українські патріоти і ні одного ворожого агента чи диверсанта.
А чего всего 79? Ну заявили хотя бы сотню - им бы зарплату подняли!
Кому ви локшину на вуха вішаєте?
А, ви тут для того, щоб мародерів вигороджувати.
Довести невинному, що він винуватий, дуже складне завдання, довести, що винуватий невинний в Україні вже стало класикою.