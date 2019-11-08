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 Общество
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Все про:Бронежилет (26) Марченко Дмитрий (6) Бурлакова Лера (99) ГБР (688)

 Подозреваемый в закупке некачественных бронежилетов генерал-майор Марченко: "Им сказали: "Соберите хоть что-нибудь и мы вас поддержим". До абсурда доходят"

Начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Минобороны генерал-майор Дмитрий Марченко, которому следователи ГБР 6 ноября вручили подозрение в создании преступной группы, которая обеспечила поставку в армию некачественных бронежилетов, считает обвинения в свой адрес и в адрес своих коллег абсурдными.

 Об этом он рассказал в разговоре с Цензор.НЕТ.

Читайте: Чиновникам Минобороны генерал-майору Марченко, Капинус, Почтаренко, Саковцу и Комырянскому объявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов, - источник

"Знаете, у меня слов нет, - ответил он на просьбу прокомментировать ситуацию. – Нас не слушают, не слышат. У меня такое ощущение, что им сказали: "Соберите хоть что-нибудь, мы вас поддержим, и суд примет решение". Просто до абсурда доходят некоторые вещи. Мне просто противно, просто противно… Чтобы выбрать нам меру пресечения – всем пяти участникам в дело "вшивают" мои служебные обязанности. То есть, они даже не разбираются, что кто-то из этих людей по функционалу занимается питанием, кто-то из них занимается сугубо разработкой, а к приему и контролю ни малейшего отношения не имеет. Они в этом не разбираются – считают, что мы преступная группировка, которая поспособствовала закупке этих бронежилетов".

"Подстебывают, улыбаются", - прокомментировал Марченко отношение следователей.

Меру пресечения Дмитрию Марченко будут избирать в Печерском районном суде Киева в 14:00 в понедельник, 11 ноября. "Мне говорят, что Печерский суд – это самый ручной суд, который может быть только в мире", - добавил генерал-майор.

Напомним, кроме Дмитрия Марченко представители ГБР вручили подозрения его заместителю Ольге Капинус и еще трем сотрудникам управления. Бронежилеты, которые якобы не прошли проведенные ГБР испытания, были закуплены в 2019 году. Из 110 бронежилетов, согласно заявлению ГБР, некачественными оказались 79.

Источник: https://censor.net.ua/n3158657
 
   
 Топ комментарии
 
Еще один пациент, которому порохоботы мерещатся. Заверните.
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в данном случае верю Генералу-майору Марченко, а не дебилам из ГБР
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Зебил, нет необходимости кого-либо отмазьівать, обвинение должно доказать вину подозревемьіх, а не наоборот
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Стадо - не спешите вешать ярлыки - нужно разобраться. К следователям ГБР доверия нет - они подстилки, бегают на побегушках у гандона-сепаратиста портнова и регулярно сливают ему материалы следствия.
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Адвокати розвалять цю справу в суді,і винні,як завжди,покарані не будуть...
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так справа высосана из пальца. сугубо липово-потолочная
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Очень прикольно читать комментарии от фанатов четырежды уклониста, которые устали от войны, которые поддерживают капитуляцию и которые бронежилеты видели только в кино или на картинке. Эксперты куевы.
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жаль что нет более жирного шрифта, было бы убедительней.
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Неплохо-бы сантехника, мне кажется эти трубы скоро потекут, очень уж активны... причём внезапно .. Підозрюваний у закупівлі неякісних бронежилетів генерал-майор Марченко: "Їм сказали: "Зберіть хоч що-небудь і ми вас підтримаємо". До абсурду доходять" - Цензор.НЕТ 8098
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У кого то есть доверие к человеку в звании хенерал? Этому ахфицеру первую дачу срочники еще в звании майора наверно строили. Хенерал плять
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Твій висєр, кацап, ні про що. ПШНХЙ.
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ЗЕклика со своим кремлёвским подельником Портновым аж усераеца хоть что то сфабриковать ..Потому что ЗЕкловуну срочно надо хоть кого то посадить иначе его ЗЕбилы не поймут, а Портнову хочеца просто отомстить...Вот и тужица ЗЕмафия высасывает с пальца...
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Если по-Закону, то всякое может быть.
А вот если разжаловать, именно этот бронижилет на провинившегося и в Авдеевку, рядовым и на передок... Это будет справедливо.
Но я не уверен, что именно он принимал решение... Может там решал Гаврилюк или некто со стороны?
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зараз можна говорити. а тоді, коли ворог, був готовий захопити пів україни хлопці пішли нас захищати голі босі і навіть без зброї. в той час було не до випробувань зброї і бронежилетів, хотілось отримати хоч що небудь. тому то і довелось закуповувати запчастини і обладнання навіть у ворога в три-дорого. а тепер, сидячи в теплих кріслах, можна багато розсусолювать.
спочатку зробіть що не буть в обороні, в економіці, реальному житті, а тоді будете мати право когось звинувачувати.
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Друзі, побратими!
В понеділок о 14:00, біля Печерського районного суду.
Прошу вас підтримати Дмитра Марченка та його піратів, та у кого є змога також прийти.
Військові, які є аполітичними, не повинні ставати заручниками політичних ігр!
Військові, які відстоюють інтереси ЗСУ та України не повинні ставати заручниками бізнес інтересів!
Понеділок 14:00, Печерських районий суд, вул.Володимирська 15, підтримай своїх захисників!
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Ты попутался? словом военный прикрываешся? эта мразь толкнула в войська хлам и должна сидеть. Генерал-Майора жалко? А с хера он Генерал? Он хоть 1 битву выиграл? Или у него в подчинении 15000 прапорщиков-закупщиков? Не дохуа ли звезд? Петя наплодил многозвездочных. Позорище! Поинтересуйся, сынок, ху из Генерал, например в Армии США! И как им там реально стать!
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Дивлюся в коментах знов активність ЗЕдятлів та їх мокшанських друзів.. Сьогодні що подвійний тариф..?
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Почему мокшанские друзья вместе с подбарыжниками топили за циничную барыгу на выборах?
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Истерикой соевого гамна удовлетворен
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Короче, Труба Украине!
А бронежилетов больше не будет...
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Все там з тими бронежилетами ясно як божий день, а мародери будуть свої небилиці розповідати, а що їм ще залишається.
Не виключено, що в цих діях крім корисливих цілей була й інша складова, а то виглядає так, що серед чиновних українських злодіїв і аферистів суцільні українські патріоти і ні одного ворожого агента чи диверсанта.
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" Из 110 бронежилетов, согласно заявлению ГБР, некачественными оказались 79."

А чего всего 79? Ну заявили хотя бы сотню - им бы зарплату подняли!
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А про що тут, взагалі, мова йде? Де розгорнута інформація про сам жилет, його марку, технічні характеристики, матеріали, з яких він виготовлений, тип, клас, виробника, результати випробувань і т. п.
Кому ви локшину на вуха вішаєте?
А, ви тут для того, щоб мародерів вигороджувати.
Довести невинному, що він винуватий, дуже складне завдання, довести, що винуватий невинний в Україні вже стало класикою.
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Когда партией и правительством поставлено задание расстрелять, можешь не сомневаться, расстреляют, у нас в этом богатый опыт. На одного патриота пять предателей и десять приспособленцев, а также двадцать полных идиотов, которым всегда все равно.
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Тут дещо детальніше: https://censor.net.ua/video_news/3136475/eto_jopa_eto_kustarnaya_rabota_gbr_obnarodovalo_zapisi_proslushki_po_delu_o_nekachestvennyh_bronejiletah
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И сколько же еще дерьма соевого попередныка всплывет? Насколько надо быть подонком и лицемером, чтобы ездить фоткаться для картинки с военными, а потом тупо красть бабло на их жизненоважной снаряге!
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Одно балабольство какое то, если там нормальные бронежилеты, то пускай на себе проверит, соответствуют ли они тому классу защиты какой заявлен. Но меня терзают смутные сомнения что такое будет, ведь при правлении банды соевых мародеров мародерить было нормой, а отвечать не хочется.
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Бажаю всім зебобікам, щоб вони стали співучасниками будь-якої кримінальної справи , до якої вони не мають жодного відношення. Лише тоді, на власній шкірі зможуть відчути що таке "кривосуддя" новітнього наполеона.
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