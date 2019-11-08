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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский обсудил с главой СММ ОБСЕ в Украине Чевиком разведение сил на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, где встретился с главой миссии Яшаром Халитом Чевиком.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с главой СММ ОБСЕ в Украине Чевиком разведение сил на Донбассе 01

Глава миссии ОБСЕ рассказал о работе СММ и текущую ситуацию с безопасностью в зоне проведения ООС и отметил положительные сдвиги в процессе разведения сил и средств на линии разграничения, начиная с июня этого года. Так, сейчас у населенного пункта Золотое-4 продолжается демонтаж фортификационных сооружений.

Также Чевик засвидетельствовал возобновление процесса разведения в районе Богдановки (Петровского), которое должно начаться 9 ноября в 12:00.

"Несмотря на сложную ситуацию, мы осуществили разведения вблизи Золотого. Сделали все в сроки и безопасно. За это мы благодарны всем: и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал", - подчеркнул Президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Где есть разведение - там огня нет. Вот такая статистика", - Зеленский

Зеленский обсудил с главой СММ ОБСЕ в Украине Чевиком разведение сил на Донбассе 02

Владимир Зеленский отметил, что лично посещает места, где планируется разведение сил и средств, чтобы осмотреть условия жизни местных жителей и услышать их отношение к разведению.

"Мы были в Станице Луганской. Уже до конца ноября там закончат мост. Затем были в Золотом. Мы видим, что почти все ждут разведения и радуются, что оно запланировано", - отметил он.

Также Президент отметил, что сейчас в Золотом государственная власть уже решает проблемы инфраструктуры, доступа скорой помощи и врачей к местным жителям.

Стороны обсудили возможность допуска СММ ОБСЕ в сложные районы на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса и пограничных зон Украины и России.

Зеленский обсудил с главой СММ ОБСЕ в Украине Чевиком разведение сил на Донбассе 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг сорвал разведение сил на участке Богдановка-Петровское, - штаб ОС. ФОТО

Председатель СММ ОБСЕ также сообщил об уменьшении количества жертв после объявления очередного перемирия в июле этого года. По словам Яшара Халита Чевика, это является свидетельством того, что при отсутствии активных боевых действий гражданское население не несет потери.

В рамках визита в офис СММ ОБСЕ Зеленский ознакомился с работой Технического мониторингового центра, в котором дистанционно проводится круглосуточное наблюдение за ситуацией с безопасностью на линии разграничения в зоне проведения ООС.

Источник: https://censor.net.ua/n3158656
 
 
 Топ комментарии
 
Я ПРОШУ ЭТОТ ПЕРЕПОСТ ПРОЧИТАТЬ ПЕРСОНАЛЬНО НИКОЛСУ И ДР. КАМРАДАМ, СОЗНАТЕЛЬНО ПРОГОЛОСОВАВШИМ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО: МОЖЕТЕ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЬ. ПРОСТО ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ. Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ВСЕ, ЧТО СКАЗАНО В ЭТОМ ПОСТЕ-ПРАВДА.
"Посол США: У Зеленського вважають Порошенка винним у війні на Донбасі"
Смотрите-ка, гнида, обслуживавшая террористов Безлера в тот день, сразу после после того, как они запытали Рыбака, разрезали ему живот и утопили, оказывается считает виноватым в войне... не Безлера (ну, еще бы, он деньги за обслуживание платил), ни Гиркина, ни Путина, ни продажных малороссов вроде самой гниды, а Порошенко.
Апрель 2014 года. Крым уже аннексирован. Война идет с 22 февраля, с появления зеленых человечков в Крыму. Уже разверныты действия Кремля на Донбассе: Гирниным захвачен Славянск, Безлером захвачена Горловка, в Донецке и Луганске захвачены админздания.
17 апреля 2014 года. Один день из жизни захваченной Горловки.
«Зранку 17 квітня перед перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України. Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку.
Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті». Это всё происходит днем. А вечером...
А вечером в Горловке будет долгожданный концерт ̶У̶к̶р̶о̶б̶о̶р̶о̶н̶п̶р̶о̶м̶, пардон, концерт Малорособслуга. "Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала». Интересно, "Різали пузо, різали" исполняли? А что же потом? «После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать. Владелец этого заведения Сергей Пилипчук тогда рассказал Gorlovka.ua, что артисты [...] неожиданно заехали на ужин в Горловку повторно.
"Причем без звонка и предупреждений, нас тогда это очень удивило", - рассказывал Сергей Пилипчук» -
Все весело, прикольно, фоточки в пабе. Неплохо провел время в Горловке 17 апреля 2014 года будущий Президент. А впрочем, ну какой он Президент? Так, муляж. Муляж, пребывающий не в курсе того, что в апреле 2014 года на Донбассе шла война.
До избрания Порошенко, который по мнению Зеленского и развязал эту войну, оставалось больше месяца. И знаешь, что я тебе скажу, дорогой избиратель Зеленского? Ничего не скажу. Ты ведь тоже считаешь, что это Порошенко стал Президентом и развязал войну.
И одновременно с этом, ставишь в вину Порошенко ПРЕДВЫБОРНОЕ обещание быстро закончить УЖЕ ИДУЩУЮ войну. И ничего тебя не смущает. Какой смысл тебе что-то говорить? Ты проголосовал за клоуна, дававшего свой концерт перед убийцами Рыбака, на чьих руках еще дымилась его кровь. это твой выбор. Тебе с этим жить.
https://petrimazepa.com/pm-daily071119positive_0
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Два роялиста-писюниста завсегда договорятся за капитуляцию Украины:
Зеленский обсудил с главой СММ ОБСЕ в Украине Чевиком разведение сил на Донбассе - Цензор.НЕТ 7181
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Ну если они так развели европу с этим разведением , то перебросте все подразделения к границам с Крымом , создайте там давление . Я думаю ветераны и патриоты будут только за , вернуть Крым ...
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Два роялиста-писюниста завсегда договорятся за капитуляцию Украины:

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Наш Гарант в ФБ читає тільки коментарі про себе, чи й новинами цікавиться?
Успіхи він бачить, растуди ж його... (((
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Адміни!
Не називайте це процес в "Украине ... разведение сил на Донбассе"! Правильно так: капітуляція бубочки і здача ним української території ***** з виведенням звідти ЗСУ.
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Это ролик, или онлайн? -- шо-то Зеля не побрился...*)
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Я ПРОШУ ЭТОТ ПЕРЕПОСТ ПРОЧИТАТЬ ПЕРСОНАЛЬНО НИКОЛСУ И ДР. КАМРАДАМ, СОЗНАТЕЛЬНО ПРОГОЛОСОВАВШИМ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО: МОЖЕТЕ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЬ. ПРОСТО ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ. Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ВСЕ, ЧТО СКАЗАНО В ЭТОМ ПОСТЕ-ПРАВДА.
"Посол США: У Зеленського вважають Порошенка винним у війні на Донбасі"
Смотрите-ка, гнида, обслуживавшая террористов Безлера в тот день, сразу после после того, как они запытали Рыбака, разрезали ему живот и утопили, оказывается считает виноватым в войне... не Безлера (ну, еще бы, он деньги за обслуживание платил), ни Гиркина, ни Путина, ни продажных малороссов вроде самой гниды, а Порошенко.
Апрель 2014 года. Крым уже аннексирован. Война идет с 22 февраля, с появления зеленых человечков в Крыму. Уже разверныты действия Кремля на Донбассе: Гирниным захвачен Славянск, Безлером захвачена Горловка, в Донецке и Луганске захвачены админздания.
17 апреля 2014 года. Один день из жизни захваченной Горловки.
«Зранку 17 квітня перед перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України. Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку.
Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті». Это всё происходит днем. А вечером...
А вечером в Горловке будет долгожданный концерт ̶У̶к̶р̶о̶б̶о̶р̶о̶н̶п̶р̶о̶м̶, пардон, концерт Малорособслуга. "Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала». Интересно, "Різали пузо, різали" исполняли? А что же потом? «После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать. Владелец этого заведения Сергей Пилипчук тогда рассказал Gorlovka.ua, что артисты [...] неожиданно заехали на ужин в Горловку повторно.
"Причем без звонка и предупреждений, нас тогда это очень удивило", - рассказывал Сергей Пилипчук» -
Все весело, прикольно, фоточки в пабе. Неплохо провел время в Горловке 17 апреля 2014 года будущий Президент. А впрочем, ну какой он Президент? Так, муляж. Муляж, пребывающий не в курсе того, что в апреле 2014 года на Донбассе шла война.
До избрания Порошенко, который по мнению Зеленского и развязал эту войну, оставалось больше месяца. И знаешь, что я тебе скажу, дорогой избиратель Зеленского? Ничего не скажу. Ты ведь тоже считаешь, что это Порошенко стал Президентом и развязал войну.
И одновременно с этом, ставишь в вину Порошенко ПРЕДВЫБОРНОЕ обещание быстро закончить УЖЕ ИДУЩУЮ войну. И ничего тебя не смущает. Какой смысл тебе что-то говорить? Ты проголосовал за клоуна, дававшего свой концерт перед убийцами Рыбака, на чьих руках еще дымилась его кровь. это твой выбор. Тебе с этим жить.
https://petrimazepa.com/pm-daily071119positive_0
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Памятник Зеленскому в виде огромного Разводилы будет местом паломничества покруче Софы Блювштейн,Золотой Ручки.
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