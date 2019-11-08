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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Россия (74233) энергетика (1122) Герус (88)

 Сегодня невозможно отказаться от поставок энергоносителей из РФ, - Герус

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что на данный момент невозможно отказаться от поставок энергоносителей из России.

Об этом он заявил в интервью изданию "Новое Время", сообщает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день это невозможно. Атомные ТВЭЛы (топливные элементы) для наших АЭС имеют 60% поставок из России. Некоторые марки угля - антрацит, например, - также едут, в основном, оттуда", - сообщил Герус.

Он подчеркнул, что группа "Метинвест" также использует российский уголь.

Кроме того, Герус отметил, что Украина отказалась от прямых покупок газа из России, при этом она его транспортирует в Словакию и там покупает.

Читайте также: Менять "зеленый" тариф не планируем, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/n3158655
 
 
 Топ комментарии
 
в как коломойканал верещал про бизнес на крови. до выборов...
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https://censor.net.ua/news/3131892/zelenskiyi_shutil_o_tarifah_no_ne_obeschal_ih_snizit_predstavitel_prezidenta_v_kabmine_gerus_video

Сегодня невозможно отказаться от поставок энергоносителей из РФ, - Герус - Цензор.НЕТ 6127
"Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель президента в Кабмине Герус. ВИДЕО"

Для тех, кто забыл Ч Т О Э Т О.
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Ах ты ж сопля каломойська , зелёная ,, я тебе щас отпетушарю .!! .
Сьогодні неможливо відмовитися від поставок енергоносіїв із РФ, - Герус - Цензор.НЕТ 3577 .
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Ну тогда пан Герус и дальше будут вам пику чистить
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Я не вірю цьому косоокому халую Коломойського.
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Художники Киса и Ося Беня и Геря. Картина Сеятель Вешатель лапши
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Дешевле из словакии покупать, чем у росии.. В любой момент может перекрыть поставки и выставить ценник в 500$ за тыс куб газа..
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до этого могли, а как Херус прилип к власти уже не можем
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У нас своей электрики полно, даже лишняя есть.
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Продавати українську електроенергію в Молдавію по ціні значно дешевшій за внутрішню значить можна? Зупинити пять ядерних реакторів щоб Ахметов і його найбільший акціонер Пєтя отримували надприбутки теж можна? І ця морда несе повну фігню! Ппадло, покажи хоча б диплом з відповідної галузі! Витягли з лайна якогось профана і "оцей спец" повну хєрню на догоду *****... Вже навіть підарси його бити почали, а воно все туди ж...
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Да нет господа! Вы ли бо согласны ,что рашка обьявила войну Украине либо нет. Вы согласны с тем ,что гражданин Украины ощущает войну или нет, и тут я с вами согласен,не ощущаем! Вы боитесь правды, боитесь потерять бабки!
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Так шо, цэ вже не торгивля на крови? Цэ перемога!!!
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Полный идиотизм отказываться от газа из ********* если из той-же ********* покупается огромное количество разных товаров и энергоносителей. Капля в море кому мешает??? Или торговать или нет. А показушный отказ только от одного товара из тысячи - кретинизм.
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Если покуппка этого товара закрывает нам интеграцию в энергорынок ЕС, то причин отказаться от него более, чем достаточно.
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Песков, перелогинься! Всё равно усы видны.
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Свої галюники повідомляй санітарам перед уколами.
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Мне неинтересен твой жизненный опыт и твои советы.
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ДОРОГИЕ ДЕТКИ!
Вы, млять, определитесь с тем что является ВАЖНЕЙШИМ фактором - политика, экономика, общественное мнение, революционная целесообразность, отсутствие собственных ресурсов и пр..
И тогда всю торговлю с Расией оцениваейте С ЭТОЙ точки зрения. А то перец лежит в баночке из под горчицы с этикеткой "соль"!
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Тому що якийсь маразматик повелів - всі побігли лише один аспект враховувати Сьогодні неможливо відмовитися від поставок енергоносіїв із РФ, - Герус - Цензор.НЕТ 6766
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Мучительно хочется культурного общения? Не заслужыл.
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Археологічний інтерес: з якої ти культури, поглиначів аквавіта?
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а то у Геруса око закотилось, то йому вже перед Ляшком хтось настучав по голові, що шаріки за роліки позакачувались? схоже що замало.
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Глупый Бэнин Херус.

Уже давно доказано, что это возможно. Причем закупка газа у европейских перекупщиков обходится дешевле, чем напрямую у козломордых.

И кацапы с этим ничего не смогли сделать.
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Дешевше лише поки є транзит і з транзитної труби відбирається.
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У тебя старые методички, уже давно реверсные мощности позволяют с избытком получать газ на западной границе. Другое дело, что у нас внутри страны это позволяет экономить на транзите с запада на восток, это да. Но газ в Европе сейчас дешевле тех цен, что нам выставляют кацапы даже с учетом всех их "скидок". Просто европейцы довольно долго диверсифицировали поставки газа, напуганные неадекватными действиями *****, и оно у них наконец выстрелило. И это ещё и при том, что их терминалы для СПГ фактически простаивают, потому что мировым производителям выгоднее везти газ в Азию, а не в Европу, в которой цены в полтора раза ниже. Из 300 танкеров с СПГ, которые отгрузили США на экспорт в прошлом году, всего три разгрузились в Европе. И эти три танкера привезли газа на два годовых потребления Украины. Я подозреваю, что сейчас Газпром вообще демпингует, лишь бы не выбили с рынка конкуренты.
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І тут Остапа понесло.
"три танкера привезли газа на два годовых потребления Украины. "

Клас танкера не підскажете? Сьогодні неможливо відмовитися від поставок енергоносіїв із РФ, - Герус - Цензор.НЕТ 2298

А так-то, "да", з такими спредами Газпром навіть програвав конкуренцію Новатеку по поставкам в ЄС в першій половині ц.р.
Сьогодні неможливо відмовитися від поставок енергоносіїв із РФ, - Герус - Цензор.НЕТ 6583
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Это страна агрессор!!! При Порошенко такого не было!!!
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При вальцмані теж купували. І ніхріна не зробили для зменшення залежності.
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Еее, полегше. Який вальцман? Мама Рімма може образитись, та і Беня Бабломойський.
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Про свою маму розповідайте тьоті Сарі. Тут не про це тема.
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Ай вей, соромно зелебобіку не знати ім'я мами найвеличнішого лідера ********** Зенелоха-73%
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Ваші фантазії та рольові ігри - це дуже цікаво (ні), але знову офтоп Сьогодні неможливо відмовитися від поставок енергоносіїв із РФ, - Герус - Цензор.НЕТ 1296
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А этот мародёр Херус никак не уймётся. Это же сколько бабла в него Ху"ло инвестировал?

Придётся отдать Херусу проценты рашистским электричеством, вольт так 380, одноразово и в причинное место
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Ляшко дрался с ним из-за покупки электроэнергии из РФ. А он про ядерные твелы, уголь, газ.
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Песков сделал Герусу предложение от которого тот не смог отказаться. Сьогодні неможливо відмовитися від поставок енергоносіїв із РФ, - Герус - Цензор.НЕТ 6805
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Ще кілька місяців тому Україна обходилася без імпорту електроенергії. Але прийшла зелена команда і тепер без російської електроенергії прожити не може.
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Да нет, то Гнойсман выполнил свой дембельский аккорд и ввел с 1 июля "энергорынок", прописанный под Ахметова.
А немонополист Ахметов решил поиграться в монополию в рамках страны, искуственно создавая дефицит электроэнергии на рынке, так, что по сравнению с этим Роттердам+ кажется детским лепетом.
А ему взяли и всю малину обосрали.
Что-то из "патриотов" никто не возмущался что весь сжиженный газ на рынке Украины поставляется паРашкой через Метверчука, 80% дизеля тоже им. Ахметка через паРашку везет уголек из Лугандона. Тут все ОК!
Но как только Ахметке хвоста прищемили, тут сразу вой подняли, петушару дырявую биться за интересы Ахметки выпустили.
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Если бы электроэнергию закупали на западной границе, никто бы особо и не взволновался. Речь идет о том, что мы сдаем интересы своей страны Рашке по всем фронтам.
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"Если бы электроэнергию закупали на западной границе"
А мы и покупаем, в т.ч. и на западной. Только мало. Тот же Ахмет во имя своих интересов блокирует там импрт. При этом сам(практически монопольно) продает э\э Венгрии в 1,5 раза дешевле чем в Украине.
Тем временем "патриоты" по факту более всего обеспокоены защитой "отечественного производителя" Рината...
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а еще "словацкий" газ и газпрома. и всё это организовала предыдущая власть.
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Ревесний імпорт газу організувала "злочинна панда" в 2011-12 рр.
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нету реверса. прямотоком из рф "словацкий" газ.
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вивчайте матчастину перед тим як коментувати
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не я, а ви вивчайте матчастину перед тим, як коментувати
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Жаль, что в тот день я никуда не улетал.
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даже еслиб это было правдой. неужели кроме рф неоткуда электричество больше импортировать? какиеж вы блеади зебланы...
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імпорт е\е - це водночас і найгірше диверсифікована за доступними потужностями і найменш критично важлива позиція з тих, по яким йде енергетична торгівлі з рашкою
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В принципе - возможен импорт из пограничных европейских стран: Румынии, Венгрии и Словакии. Но одновременно - "нельзя", не наступая на шкурные интересы Ахметова. Чтобы это понять, нужно читать. А там много буков... Лучше не знать...

https://biz.censor.net.ua/r315690
Как ДТЭК реализует монополию в Бурштынском энергоострове
Энергосистема Украины состоит из двух отдельных частей, которые не связаны между собой. Основная ее часть - Объединенная энергосистема Украины (ОЭС) - синхронизирована с бывшими странами Союза: РФ, Беларусь и Молдова.
Вторая ее часть - так называемый Бурштынский эненргоостров (БуОс: Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская обл.), который синхронизирован с европейской энергосистемой с 2002 года.
В БуОс более 90% электроэнергии вырабатывает Бурштынская ТЭС ("ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова). Плюс, государственная Калушская ТЭЦ, Теребле-Рицкая ГЕС, которая входит в "Закарпатьеоблэнерго" Игоря Тынного и Юлии Левочкиной и электроустановки ВИЭ.

Кроме этого, в БуОС возможен импорт из пограничных европейских стран: Румынии, Венгрии и Словакии.
В среднем, цена в БуОс с самого начала запуска рынка выше, чем в ОЭС.
В июле средневзвешенная цена на РСВ в БуОс была выше аналогичной цены в ОЭС на 3,5%, в августе - на 10%, в сентябре - на 16%, в октябре - на 17,5%.

Монополия Бурштынской ТЭС ДТЭК могла быть компенсирована импортом электроэнергии. Однако около 70% мощностей на импорт выкупил сам ДТЭК, заблокировал другим трейдерам импорт из Словакии, где цена электроэнергии ниже, чем в БуОс.
Т.о., энергохолдинг Ахметова закрепил монополию на производство электроэнергии в БуОс. В сентябре доля продаж Бурштынской ТЭС на РСВ в торговой зоне БуОс составила 37%. При этом, покупатели электроэнергии в БуОс постоянно испытывают дефицит ресурса.

"В острове Бурштынской ТЭС в сентябре 2019 года (точно так же, как и в августе) заявленный объем покупки электроэнергии почти всегда превышает заявленный объем продажи", - говорится в отчете ГП "Оператор рынка" за сентябрь.
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Нужно , сначало , отказаться от Геруса , а потом и от поставок из эрэфии ! Думаю , двойная выгода для Украины !
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Олег Валерійович, схоже Герус без браслетів і шкіряного батога так нічого і не зрозумів, фас.
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Лещенко:
06.11.2019
В среду в аэропорту Борисполь произошла драка - проигравший выборы депутат Олег Ляшко напал на главу комитета Рады по энергетике Андрея Геруса. Видео доступно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=vkAkYpclfSw&t=3s

Причина активизации Ляшко в последнее время лежит на поверхности - Герус начал крестовый поход против сверхзаработков Ахметова в энергетике. За счет поступления импортной электроэнергии из России и Беларуси ее стоимость в Украине начала снижаться.

Цена на электроэнергию на рынке сократилась за месяц более чем на 20 копеек за киловатт/час - речь идет о небытовых потребителях. Главный, кто несет эти потери - Ахметов. Кроме того, впереди ограничение заработков Ахметова на сверхкрупных солнечных электростанциях, а также расследование его монополии на западной Украине. Поэтому на защиту своих интересов приходится бросать даже списанный политический материал в виде главного радикала.
Ляшко же, выступая на побегушках у Ахметова, пытается вернуть хотя бы половину того содержания, которое он имел у олигарха в лучшие годы депутатской жизни.
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Відкати,відкати!! Як відмовитися,хоча країна енерго-надмірна
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