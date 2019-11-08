 Сегодня невозможно отказаться от поставок энергоносителей из РФ, - Герус

Об этом он заявил в интервью изданию "Новое Время", сообщает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день это невозможно. Атомные ТВЭЛы (топливные элементы) для наших АЭС имеют 60% поставок из России. Некоторые марки угля - антрацит, например, - также едут, в основном, оттуда", - сообщил Герус.

Он подчеркнул, что группа "Метинвест" также использует российский уголь.

Кроме того, Герус отметил, что Украина отказалась от прямых покупок газа из России, при этом она его транспортирует в Словакию и там покупает.

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