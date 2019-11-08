 Сегодня невозможно отказаться от поставок энергоносителей из РФ, - Герус

Об этом он заявил в интервью изданию "Новое Время", сообщает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день это невозможно. Атомные ТВЭЛы (топливные элементы) для наших АЭС имеют 60% поставок из России. Некоторые марки угля - антрацит, например, - также едут, в основном, оттуда", - сообщил Герус.
Он подчеркнул, что группа "Метинвест" также использует российский уголь.
Кроме того, Герус отметил, что Украина отказалась от прямых покупок газа из России, при этом она его транспортирует в Словакию и там покупает.
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Киса и ОсяБеня и Геря. Картина СеятельВешатель лапши
Вы, млять, определитесь с тем что является ВАЖНЕЙШИМ фактором - политика, экономика, общественное мнение, революционная целесообразность, отсутствие собственных ресурсов и пр..
И тогда всю торговлю с Расией оцениваейте С ЭТОЙ точки зрения. А то перец лежит в баночке из под горчицы с этикеткой "соль"!
Уже давно доказано, что это возможно. Причем закупка газа у европейских перекупщиков обходится дешевле, чем напрямую у козломордых.
И кацапы с этим ничего не смогли сделать.
"три танкера привезли газа на два годовых потребления Украины. "
Клас танкера не підскажете?
А так-то, "да", з такими спредами Газпром навіть програвав конкуренцію Новатеку по поставкам в ЄС в першій половині ц.р.
Придётся отдать Херусу проценты рашистским электричеством, вольт так 380, одноразово и в причинное место
А немонополист Ахметов решил поиграться в монополию в рамках страны, искуственно создавая дефицит электроэнергии на рынке, так, что по сравнению с этим Роттердам+ кажется детским лепетом.
А ему взяли и всю малину обосрали.
Что-то из "патриотов" никто не возмущался что весь сжиженный газ на рынке Украины поставляется паРашкой через Метверчука, 80% дизеля тоже им. Ахметка через паРашку везет уголек из Лугандона. Тут все ОК!
Но как только Ахметке хвоста прищемили, тут сразу вой подняли, петушару дырявую биться за интересы Ахметки выпустили.
А мы и покупаем, в т.ч. и на западной. Только мало. Тот же Ахмет во имя своих интересов блокирует там импрт. При этом сам(практически монопольно) продает э\э Венгрии в 1,5 раза дешевле чем в Украине.
Тем временем "патриоты" по факту более всего обеспокоены защитой "отечественного производителя" Рината...
https://biz.censor.net.ua/r315690
Как ДТЭК реализует монополию в Бурштынском энергоострове
Энергосистема Украины состоит из двух отдельных частей, которые не связаны между собой. Основная ее часть - Объединенная энергосистема Украины (ОЭС) - синхронизирована с бывшими странами Союза: РФ, Беларусь и Молдова.
Вторая ее часть - так называемый Бурштынский эненргоостров (БуОс: Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская обл.), который синхронизирован с европейской энергосистемой с 2002 года.
В БуОс более 90% электроэнергии вырабатывает Бурштынская ТЭС ("ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова). Плюс, государственная Калушская ТЭЦ, Теребле-Рицкая ГЕС, которая входит в "Закарпатьеоблэнерго" Игоря Тынного и Юлии Левочкиной и электроустановки ВИЭ.
Кроме этого, в БуОС возможен импорт из пограничных европейских стран: Румынии, Венгрии и Словакии.
В среднем, цена в БуОс с самого начала запуска рынка выше, чем в ОЭС.
В июле средневзвешенная цена на РСВ в БуОс была выше аналогичной цены в ОЭС на 3,5%, в августе - на 10%, в сентябре - на 16%, в октябре - на 17,5%.
Монополия Бурштынской ТЭС ДТЭК могла быть компенсирована импортом электроэнергии. Однако около 70% мощностей на импорт выкупил сам ДТЭК, заблокировал другим трейдерам импорт из Словакии, где цена электроэнергии ниже, чем в БуОс.
Т.о., энергохолдинг Ахметова закрепил монополию на производство электроэнергии в БуОс. В сентябре доля продаж Бурштынской ТЭС на РСВ в торговой зоне БуОс составила 37%. При этом, покупатели электроэнергии в БуОс постоянно испытывают дефицит ресурса.
"В острове Бурштынской ТЭС в сентябре 2019 года (точно так же, как и в августе) заявленный объем покупки электроэнергии почти всегда превышает заявленный объем продажи", - говорится в отчете ГП "Оператор рынка" за сентябрь.
06.11.2019
В среду в аэропорту Борисполь произошла драка - проигравший выборы депутат Олег Ляшко напал на главу комитета Рады по энергетике Андрея Геруса. Видео доступно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=vkAkYpclfSw&t=3s
Причина активизации Ляшко в последнее время лежит на поверхности - Герус начал крестовый поход против сверхзаработков Ахметова в энергетике. За счет поступления импортной электроэнергии из России и Беларуси ее стоимость в Украине начала снижаться.
Цена на электроэнергию на рынке сократилась за месяц более чем на 20 копеек за киловатт/час - речь идет о небытовых потребителях. Главный, кто несет эти потери - Ахметов. Кроме того, впереди ограничение заработков Ахметова на сверхкрупных солнечных электростанциях, а также расследование его монополии на западной Украине. Поэтому на защиту своих интересов приходится бросать даже списанный политический материал в виде главного радикала.
Ляшко же, выступая на побегушках у Ахметова, пытается вернуть хотя бы половину того содержания, которое он имел у олигарха в лучшие годы депутатской жизни.