 ГНС увеличила поступления в бюджет благодаря новым подходам к администрированию налогов, - Верланов

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель ГНС Сергей Верланов.
Так, в январе-октябре в общий фонд Государственного бюджета плательщиками перечислено 489,9 млрд грн налогов и платежей, что на 69,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Те меры, которые мы проводим для детенизации экономики, в частности отслеживания цепей поставок, борьба с конвертационный центр, минимизаторами, "серым" сегментом экономики, дают кумулятивный эффект. Мы не только выполняем и перевыполняем план по налогу на прибыль, но также и по важным государствообразующим налогам - с доходов физических лиц и на добавленную стоимость", - рассказал Верланов.
"Эта экосистема, которая есть, она делает бизнес и нашу налоговую базу здоровой, соответственно - шире, больше. Мы не за счет давления, не за счет переплат, а за счет расширения базы, собственно, и перевыполняем задачу по наполнению бюджета", - отметил глава налоговой.
Также, по словам Сергея Верланова, новая налоговая служба не допускает блокировки накладных предприятий реального сектора экономики.
"Мы очень тщательно работаем по критериям и строго относимся к нарушениям в этом вопросе, прилагаем максимум усилий для того, чтобы реальный бизнес чувствовал себя лучше, свободнее и был более конкурентным", - отметил Сергей Верланов.
Кроме этого, Сергей Верланов рассказал о радикальной реформе налоговых проверок, продолжается. По его словам, это - "боль предпринимателей", синоним всего плохого, что происходит в налоговой.
"Наша цель - не плодить, а радикально уменьшить количество аудитов, которые ни к чему не приводят, по которым уже существуют решения судов ...", - заявил он.
Также Сергей Верланов отметил, что в контексте активного реформирования налоговой переход ГНС к единому юридическому лицу числится одним из главных приоритетов.
"Переход к единому юридическому лицу по всей Украине позволит нам оптимизировать и функции, и управленческую сеть. Возможно, мы сместим смысловые акценты и высвободим людей из функций, которые дублируются, в те функции, которые нам надо улучшать, например, в сервисное обслуживание и колцентр", - отметил глава налоговой.
Напомним, в ГНС заверили, что новейшие программные РРО и их обслуживание для предпринимателей будут бесплатными.
Вони зустрічали це рішення зі сльозами щастя на очах.
Ну давай подивимось на"економіку 2014". Тиж перднув тут публічно? Не заперечуєшь?
Сам мав подивитись, інфа ж вона є, але пєдоботам воно треба? Попердіти треба, бо як не перднуть то луснуть)
- за январь-октябрь 2014 года поступления в общий и специальный фонды госбюджета составили 334,8 млрд грн или 95,3% к плановым показателям Министерства финансов. Дефицит - 16,5 млрд грн.
Середній курс доллара у 2014-му - 11,88 грн
Виходить 28.18 млрд долларів
А в 2019 середній курс - майже 26грн.
Виходить 18.84 млрд долларів
І це на 2.66 млрд.долларів більше ніж за той же період у 2018, а це 16.2 млрд. долларів!))))
Коли пдрі ніхто не заважав "рєзвиться" в державних закромах.
https://finance.liga.net/amp/ekonomika/novosti/za-10-mesyatsev-gosbyudjet-ukrainy-************-27-mlrd-grn
Так що ти там перділо бурульками пепоботське посміховисько?
ЮВТ с Медведчуком и Бойко это подтверждают, да ещё если считать бюджет в гривнах, а не Долларах!!!
А месяц назад он говорил "в январе-сентябре этого года в Государственный бюджет поступило 338,2 млрд грн (Источник: https://censor.net.ua/n3151965")
Или налоговая в октябре взялась за паяльник, или кто-то путается в цифрах.