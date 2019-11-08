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 Экономика
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Все про:бюджет (4403) налоги (2719) Верланов Сергей (17)

 ГНС увеличила поступления в бюджет благодаря новым подходам к администрированию налогов, - Верланов

Увеличение поступлений в бюджет происходит не за счет давления на бизнес, а благодаря эффективному внедрению новых подходов к администрированию налогов, которые исповедует команда Государственной налоговой службы.


Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

Так, в январе-октябре в общий фонд Государственного бюджета плательщиками перечислено 489,9 млрд грн налогов и платежей, что на 69,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Те меры, которые мы проводим для детенизации экономики, в частности отслеживания цепей поставок, борьба с конвертационный центр, минимизаторами, "серым" сегментом экономики, дают кумулятивный эффект. Мы не только выполняем и перевыполняем план по налогу на прибыль, но также и по важным государствообразующим налогам - с доходов физических лиц и на добавленную стоимость", - рассказал Верланов.

"Эта экосистема, которая есть, она делает бизнес и нашу налоговую базу здоровой, соответственно - шире, больше. Мы не за счет давления, не за счет переплат, а за счет расширения базы, собственно, и перевыполняем задачу по наполнению бюджета", - отметил глава налоговой.

Также, по словам Сергея Верланова, новая налоговая служба не допускает блокировки накладных предприятий реального сектора экономики.

"Мы очень тщательно работаем по критериям и строго относимся к нарушениям в этом вопросе, прилагаем максимум усилий для того, чтобы реальный бизнес чувствовал себя лучше, свободнее и был более конкурентным", - отметил Сергей Верланов.

Кроме этого, Сергей Верланов рассказал о радикальной реформе налоговых проверок, продолжается. По его словам, это - "боль предпринимателей", синоним всего плохого, что происходит в налоговой.

"Наша цель - не плодить, а радикально уменьшить количество аудитов, которые ни к чему не приводят, по которым уже существуют решения судов ...", - заявил он.

Также Сергей Верланов отметил, что в контексте активного реформирования налоговой переход ГНС к единому юридическому лицу числится одним из главных приоритетов.

"Переход к единому юридическому лицу по всей Украине позволит нам оптимизировать и функции, и управленческую сеть. Возможно, мы сместим смысловые акценты и высвободим людей из функций, которые дублируются, в те функции, которые нам надо улучшать, например, в сервисное обслуживание и колцентр", - отметил глава налоговой.

Напомним, в ГНС заверили, что новейшие программные РРО и их обслуживание для предпринимателей будут бесплатными.

Источник: https://censor.net.ua/n3158652
 
 
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Такі ефективні підходи що фопам аж видали безкоштовний газ.
Вони зустрічали це рішення зі сльозами щастя на очах.
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Гарний наборчик. На ручці кожного прЕдмету є літера ЗЕ.
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За аналогичный период прошлого года? Да, уж, уЗеленским досталась экономика не 2014 года и надо не сравнивать (ещё бы с 1913 годом сравнили), а доказывать - что именно они сделали для какого-то результата...
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Вау картоплі вже навренув мабуть? Аааа пройдоха!
Ну давай подивимось на"економіку 2014". Тиж перднув тут публічно? Не заперечуєшь?
Сам мав подивитись, інфа ж вона є, але пєдоботам воно треба? Попердіти треба, бо як не перднуть то луснуть)
- за январь-октябрь 2014 года поступления в общий и специальный фонды госбюджета составили 334,8 млрд грн или 95,3% к плановым показателям Министерства финансов. Дефицит - 16,5 млрд грн.

Середній курс доллара у 2014-му - 11,88 грн
Виходить 28.18 млрд долларів
А в 2019 середній курс - майже 26грн.
Виходить 18.84 млрд долларів
І це на 2.66 млрд.долларів більше ніж за той же період у 2018, а це 16.2 млрд. долларів!))))
Коли пдрі ніхто не заважав "рєзвиться" в державних закромах.
https://finance.liga.net/amp/ekonomika/novosti/za-10-mesyatsev-gosbyudjet-ukrainy-************-27-mlrd-grn

Так що ти там перділо бурульками пепоботське посміховисько?
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Зеб, а я думал, что война принесла разрушения, а это, как оказалось, - Порошенко!
ЮВТ с Медведчуком и Бойко это подтверждают, да ещё если считать бюджет в гривнах, а не Долларах!!!
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Пед ти ж сам перднув про 2014Й) Ну і як належить справжньому педу відразу чкурнуло в кущі. А скажи пед війна вже закінчилась? Чі ще триває? Щоб я знав!
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Зеб, ты лучше продолжай свою политэкономику от Медведчука & Co, смешнее получается.
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Пед ти закінчуй з педономікою) Педю скоро розкуркулять, бачишь заощадження на леху-мінаметчика вже переписує.... Все буде добре) Так шо там у 14 му все було хєрово ваапчє чі педя накерував до плінтуса? Га? ДПС збільшила надходження в бюджет завдяки новим підходам до адміністрування податків, - Верланов - Цензор.НЕТ 7782
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Налоговое бремя на сокращающуюся экономику увеличивается,тупое быдло,которое оплатит все,должно радоваться.
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Так, в январе-октябре в общий фонд Государственного бюджета плательщиками перечислено 489,9 млрд грн налогов.
А месяц назад он говорил "в январе-сентябре этого года в Государственный бюджет поступило 338,2 млрд грн (Источник: https://censor.net.ua/n3151965")

Или налоговая в октябре взялась за паяльник, или кто-то путается в цифрах.
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