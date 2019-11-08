 ГНС увеличила поступления в бюджет благодаря новым подходам к администрированию налогов, - Верланов



Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель ГНС Сергей Верланов.



Так, в январе-октябре в общий фонд Государственного бюджета плательщиками перечислено 489,9 млрд грн налогов и платежей, что на 69,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.



"Те меры, которые мы проводим для детенизации экономики, в частности отслеживания цепей поставок, борьба с конвертационный центр, минимизаторами, "серым" сегментом экономики, дают кумулятивный эффект. Мы не только выполняем и перевыполняем план по налогу на прибыль, но также и по важным государствообразующим налогам - с доходов физических лиц и на добавленную стоимость", - рассказал Верланов.



"Эта экосистема, которая есть, она делает бизнес и нашу налоговую базу здоровой, соответственно - шире, больше. Мы не за счет давления, не за счет переплат, а за счет расширения базы, собственно, и перевыполняем задачу по наполнению бюджета", - отметил глава налоговой.





Также, по словам Сергея Верланова, новая налоговая служба не допускает блокировки накладных предприятий реального сектора экономики.



"Мы очень тщательно работаем по критериям и строго относимся к нарушениям в этом вопросе, прилагаем максимум усилий для того, чтобы реальный бизнес чувствовал себя лучше, свободнее и был более конкурентным", - отметил Сергей Верланов.



Кроме этого, Сергей Верланов рассказал о радикальной реформе налоговых проверок, продолжается. По его словам, это - "боль предпринимателей", синоним всего плохого, что происходит в налоговой.



"Наша цель - не плодить, а радикально уменьшить количество аудитов, которые ни к чему не приводят, по которым уже существуют решения судов ...", - заявил он.





Также Сергей Верланов отметил, что в контексте активного реформирования налоговой переход ГНС к единому юридическому лицу числится одним из главных приоритетов.



"Переход к единому юридическому лицу по всей Украине позволит нам оптимизировать и функции, и управленческую сеть. Возможно, мы сместим смысловые акценты и высвободим людей из функций, которые дублируются, в те функции, которые нам надо улучшать, например, в сервисное обслуживание и колцентр", - отметил глава налоговой.



Напомним, в ГНС заверили, что новейшие программные РРО и их обслуживание для предпринимателей будут бесплатными.