 Через несколько месяцев вы увидите новый Трудовой кодекс, - Милованов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал во время обсуждения темы "Украина на мировой экономической карте" на Киевском международном экономическом форуме.

"Через несколько месяцев вы увидите новый Трудовой кодекс", - сказал Милованов.

Как сообщалось, 10 октября во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский сообщил, что новый Трудовой кодекс, работа над которым продолжается в Верховной Раде, будет защищать права украинцев.

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