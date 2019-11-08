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Все про:суд (22700) фейк (235) Супрун Ульяна (601) Дубинский (29)

 Соломенский суд Киева не удовлетворил иск Супрун против нардепа Дубинского о распространении фейков

Соломенский суд Киева не удовлетворил иск экс-руководителя Министерства здравоохранения Ульяны Супрун к народному депутату от "Слуги народа" Александру Дубинскому о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Супрун сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня получила новость о том, что судья Соломенского суда Киева Козленко отказала в удовлетворении моего иска. На следующей неделе узнаем обоснование такого решения. Уже сейчас понятно, что судья просто побоялась удовлетворить наш иск, несмотря на то, что нынешний народный депутат позволял себе распространять ложь. Показательно на самом деле то, что пока Дубинский не получил мандат, судья удовлетворяла ходатайства, принимала доказательства и демонстрировала желание разбираться в деле. Но как только Дубинский стал народным депутатом, судья потеряла интерес к делу. Судебная система, в которой статус или должность человека, а не закон, является фактором, влияющим на решение суда, является больной и нуждается в коренных изменениях", - говорится в сообщении.

По словам Супрун, адвокаты Дубинского несколько раз меняли свою позицию относительно того, кем все-таки является их подзащитный - журналистом, , гражданином, или народным депутатом.

"Решение Соломенского суда по моему иску является плохим сигналом, ведь означает, что люди вроде Дубинского могут совершенно безнаказанно дальше генерировать фейки и атаковать тех, кто делает изменения в пользу общества и государства", - подытожила Супрун.

Напомним, 7 мая, тогда еще  и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун подала в суд иск о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации против журналиста, ведущего программы "Гроші" на телеканале "1+1" Александра Дубинского. Иск касается обнародованной Дубинским информации о якобы отмывании бюджетных средств через фонд "Защита патриотов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 50% всех твитов о вакцинации исходило от российских троллей и ботов, - Супрун пояснила, откуда взялись мифы о вреде иммунизации

Соломенский суд Киева не удовлетворил иск Супрун против нардепа Дубинского о распространении фейков 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158646
 
 
 Топ комментарии
 
Дубінскій під захистом Портнова.
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Зеб, ты думаешь, что кирпич, который тебе на голову в детстве упал, бросила Супрун?
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И портновских судей, которых ещё не успели реформировать...
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А на скляних дверях його громадської приймальні вивісили наш прапор. Ні, не через патріотизм, а через те, що прапор не дасть людям жбурнути каменюку.
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и этот витек портков конечно же себя записал не в идиотов. он то конечно же все понимает, в отличии от идиотов.
зы но в основном как раза такие вот, разделяющие людей на кого-то, в первую очередь и есть что-то убогое и недалекое.
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Соломенский суд Киева не удовлетворил иск Супрун против нардепа Дубинского о распространении фейков - Цензор.НЕТ 2502читать научится лишняя хромосома не позволила?виталий портников!
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витек портков за свои "гениальные" высказывания уважухой пользуется только у Ылитной выты и пороховаты
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Еще пара-тройка советов от Ульянки:
1. Кирпич от боли в ухе
Нагрейте кирпич, заверните его в ткань, приложите к больному уху и держите в течение двух часов. Что делать с «отсохшей» после этого рукой - не сообщается. Зато на случай, если кирпича не нашлось, есть другой рецепт.
Возьмите льняную материю, пропитайте ее жидким воском, сверните воронкой, вставьте узким концом в ухо больного, а широкий конец подожгите. Когда сверток догорит почти до конца, легким движением руки выбейте остаток из уха.
Хочется добавить, что здесь важна не только точность удара, но и умение быстро бегать. Оно вам пригодится, когда больной пожелает выразить свою благодарность.2. Деньги от близорукости
Если вы хотите избавить человека от проблем со зрением, знайте, что лечение проводится в несколько этапов. Во время первого покажите больному из дальнего конца комнаты некий предмет и пообещайте отдать его в случае, если тот его разглядит.
А после того, как он не сможет этого сделать, помашите у него перед носом пачкой тысячных купюр, показав, чего он лишился - лечебный эффект напрямую зависит от толщины пачки.Скорее всего, зрение больного резко улучшится уже во время следующего сеанса. Лишь бы после курса такой терапии близорукость не переродилась в дальнозоркость.

Ракушка - это не только приятный сувенир, но и источник жизненных сил!3. Ракушки для иммунитета
Возьмите ракушки, подойдут как привезенные вами с моря сувениры, так и раковины от мидий - последними предварительно можно очень неплохо закусить. Возьмите молоток и раскрошите «домик моллюска» как можно мельче, затем смолите в кофемолке до состояния пудры (кофемолка перестала работать? Ничего не знаем. Как вы помните, мы изначально сняли с себя всякую ответственность за последствия экспериментов).
Полученный порошок положите в кастрюлю и залейте тремя литрами воды, кипятите в течение тридцати минут, потом отстаивайте в течение трех суток - чувствуете, какая магия цифр? Настой процедите через марлю и пейте натощак каждое утро. Обещают, что иммунитет от такого «компота» взлетит до невиданных высот.
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Зеб, ты думаешь, что кирпич, который тебе на голову в детстве упал, бросила Супрун?
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А ты думаешь, что те дубинки, которые тебе совали в туз бацькины омоновцы, придумали Зебы? Соломенский суд Киева не удовлетворил иск Супрун против нардепа Дубинского о распространении фейков - Цензор.НЕТ 9041
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Нет, они только придумали вырабатывать электричество.
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аааа, ну, понеслась... жопа, дубинки... cats'up coming out... лапти, какие ж вы предсказуемые... как манька захерова...
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Спроси у Дубинского в ФБ или где нибудь - как там Засуха? Солом'янський суд Києва не задовольнив позов Супрун проти нардепа Дубінського про поширення фейків - Цензор.НЕТ 426
https://youtu.be/DnokVW0mcVs
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зачем ты супрунше приписываешь свои кацапские высеры ?
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Так по сути от неё исходил подобный бред. Правда смешнее.
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ты из тех юмористов, которые на приквартирные коврики срут

и находят это смешным
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Не смею задерживать полёт твоей фантазии.
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О, старый знакомый. Привет. Данный никнейм я создал, чтоб троллить этого дауна. Но вот он снова пригодился. Соломенский суд Киева не удовлетворил иск Супрун против нардепа Дубинского о распространении фейков - Цензор.НЕТ 8236
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Что, так и ждешь русских ;освободителей;?
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Ти не зрозумів - то були поради саме для тебе. На інших вони не подіять!
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Якщо вже пишеш українською, то будь-ласка, не роби помилок.
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По словам Супрун, адвокаты Дубинского несколько раз меняли свою позицию относительно того, кем все-таки является их подзащитный - журналистом, , гражданином, или народным депутатом.

Это они напрасно метались. Сказали бы сразу. что он работает евреем. Все знают, что перед ними все виноваты и им все должны. Точка. Супрун летит.
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Колись Маргарет Тетчер, корреспонденти запитали:
- «Чому в Англії немає антисемитизму?»
- «Тому, що англійці розумніші євреїв», відповіла Баронеса.
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Он обосрал Гончарука шо тот был на концерте Сокиры Перуна и специяльно напялил ермолку на заседании с министром..... Я бы просто их вышвырнул,Ю до количестве пропорционально к населению, т.е. в ВР должен быть только один депутат - иудей. Все, просто прагматика.
А то налезло дофига, как будто Кнессет какой-то то.
Мы так скоро памятники ТГШ будем сносить.
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Еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски никогда не дадут в обиду еврейчика Дубинского !
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саша дубынский по кличке ложь-******, как называет его монова- волосатая жопа кАломойского, конченный сепар и предатель Украины. Надеюсь он не успеет урыть в любимый ростов
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Популярность Дубинского (и Куницкого) выросла на разоблачениях Авакова и аваковцев. Пробравшись в Раду, этот фейкомёт сделался верным псом не только Коломойского, но и Авакова.
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когда это Дубинский Авакова разоблачал ?
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не интересуюсь тем, шо там на Кацапии,

а это гониво больше на Гонтареву
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Конечно "на Гонтареву". Централизованное крышевание обменников аваковцами - это не так страшно, а вот то что Гонтарева поругалась с клептоманом Коломойским - это да...
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угу, сразу после Шария - после того как Петушарий разоблачал Авакова, сразу за ними Дубина разоблачил, да.
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О, ещё одна оклеветанная, которую поймали на горячем

Пусть и хищения те, о которых Дубинский заявлял, тоже расследуются
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Вонючи ваши каналы все продажные. Но они скоро славить будут нашего Зе. Вот налогами прижмут жлобов и станут как шелковые.
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оно и видно, что ты царь . Царь тараканов и крыс продажных. Ты кремлевская падаль, поэтому- в чебурнет, быриком, служить пуйлу и славить фюрера.
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Фу як гидко! Ты зовсим "плохой". Чому не на фронти/?
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Та а какие тут могли быть сомнения . !? Соломенский суд Киева не удовлетворил иск Супрун против нардепа Дубинского о распространении фейков - Цензор.НЕТ 159 .С самого начала всё было ясно .
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"Судебная система, в которой статус или должность человека, а не закон, является фактором, влияющим на решение суда, является больной и нуждается в коренных изменениях".
Ни добавить, ни убавить...
Источник: http://0s.mnsw443poi.nzsxiltvme.cmle.ru/n3158646
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" Но как только Дубинский стал народным депутатом, судья потеряла интерес к делу."
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рогатих це не стосується, йди ягель гризти!!!!
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рогаті судді, їх усіх у топку за зраду!!!!
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І що - тепер вона подаватиме скаргу в рідний Детройтськівський?
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Не "дубІнський", а "дУбенський" (з Дубного). Оскільки в прізвищі географічна назва, то йому все дозволено. Такий тепер час. Sapienti sat.
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Завжди дивуюсь "вмінню" пороxockотів будувати причинно-наслідкові зв'язки)
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Що свине, не подобається? Чого рохкаєш? Солом'янський суд Києва не задовольнив позов Супрун проти нардепа Дубінського про поширення фейків - Цензор.НЕТ 5384
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Если у нас судьи, проститутки, вышли из народа то что из себя представляет народ? Страшно представить.
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Вангую: следующих выборов не будет. Слуги народа не допустят. Будут фальсифицировать.
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