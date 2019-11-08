 Соломенский суд Киева не удовлетворил иск Супрун против нардепа Дубинского о распространении фейков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Супрун сообщила на своей странице в сети Facebook.
"Сегодня получила новость о том, что судья Соломенского суда Киева Козленко отказала в удовлетворении моего иска. На следующей неделе узнаем обоснование такого решения. Уже сейчас понятно, что судья просто побоялась удовлетворить наш иск, несмотря на то, что нынешний народный депутат позволял себе распространять ложь. Показательно на самом деле то, что пока Дубинский не получил мандат, судья удовлетворяла ходатайства, принимала доказательства и демонстрировала желание разбираться в деле. Но как только Дубинский стал народным депутатом, судья потеряла интерес к делу. Судебная система, в которой статус или должность человека, а не закон, является фактором, влияющим на решение суда, является больной и нуждается в коренных изменениях", - говорится в сообщении.
По словам Супрун, адвокаты Дубинского несколько раз меняли свою позицию относительно того, кем все-таки является их подзащитный - журналистом, , гражданином, или народным депутатом.
"Решение Соломенского суда по моему иску является плохим сигналом, ведь означает, что люди вроде Дубинского могут совершенно безнаказанно дальше генерировать фейки и атаковать тех, кто делает изменения в пользу общества и государства", - подытожила Супрун.
Напомним, 7 мая, тогда еще и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун подала в суд иск о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации против журналиста, ведущего программы "Гроші" на телеканале "1+1" Александра Дубинского. Иск касается обнародованной Дубинским информации о якобы отмывании бюджетных средств через фонд "Защита патриотов".
зы но в основном как раза такие вот, разделяющие людей на кого-то, в первую очередь и есть что-то убогое и недалекое.
1. Кирпич от боли в ухе
Нагрейте кирпич, заверните его в ткань, приложите к больному уху и держите в течение двух часов. Что делать с «отсохшей» после этого рукой - не сообщается. Зато на случай, если кирпича не нашлось, есть другой рецепт.
Возьмите льняную материю, пропитайте ее жидким воском, сверните воронкой, вставьте узким концом в ухо больного, а широкий конец подожгите. Когда сверток догорит почти до конца, легким движением руки выбейте остаток из уха.
Хочется добавить, что здесь важна не только точность удара, но и умение быстро бегать. Оно вам пригодится, когда больной пожелает выразить свою благодарность.2. Деньги от близорукости
Если вы хотите избавить человека от проблем со зрением, знайте, что лечение проводится в несколько этапов. Во время первого покажите больному из дальнего конца комнаты некий предмет и пообещайте отдать его в случае, если тот его разглядит.
А после того, как он не сможет этого сделать, помашите у него перед носом пачкой тысячных купюр, показав, чего он лишился - лечебный эффект напрямую зависит от толщины пачки.Скорее всего, зрение больного резко улучшится уже во время следующего сеанса. Лишь бы после курса такой терапии близорукость не переродилась в дальнозоркость.
Ракушка - это не только приятный сувенир, но и источник жизненных сил!3. Ракушки для иммунитета
Возьмите ракушки, подойдут как привезенные вами с моря сувениры, так и раковины от мидий - последними предварительно можно очень неплохо закусить. Возьмите молоток и раскрошите «домик моллюска» как можно мельче, затем смолите в кофемолке до состояния пудры (кофемолка перестала работать? Ничего не знаем. Как вы помните, мы изначально сняли с себя всякую ответственность за последствия экспериментов).
Полученный порошок положите в кастрюлю и залейте тремя литрами воды, кипятите в течение тридцати минут, потом отстаивайте в течение трех суток - чувствуете, какая магия цифр? Настой процедите через марлю и пейте натощак каждое утро. Обещают, что иммунитет от такого «компота» взлетит до невиданных высот.
https://youtu.be/DnokVW0mcVs
и находят это смешным
Это они напрасно метались. Сказали бы сразу. что он работает евреем. Все знают, что перед ними все виноваты и им все должны. Точка. Супрун летит.
- «Чому в Англії немає антисемитизму?»
- «Тому, що англійці розумніші євреїв», відповіла Баронеса.
А ти не зрозумів?
А то налезло дофига, как будто Кнессет какой-то то.
Мы так скоро памятники ТГШ будем сносить.
а это гониво больше на Гонтареву
Пусть и хищения те, о которых Дубинский заявлял, тоже расследуются
Ни добавить, ни убавить...
Источник: http://0s.mnsw443poi.nzsxiltvme.cmle.ru/n3158646