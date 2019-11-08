 Соломенский суд Киева не удовлетворил иск Супрун против нардепа Дубинского о распространении фейков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Супрун сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня получила новость о том, что судья Соломенского суда Киева Козленко отказала в удовлетворении моего иска. На следующей неделе узнаем обоснование такого решения. Уже сейчас понятно, что судья просто побоялась удовлетворить наш иск, несмотря на то, что нынешний народный депутат позволял себе распространять ложь. Показательно на самом деле то, что пока Дубинский не получил мандат, судья удовлетворяла ходатайства, принимала доказательства и демонстрировала желание разбираться в деле. Но как только Дубинский стал народным депутатом, судья потеряла интерес к делу. Судебная система, в которой статус или должность человека, а не закон, является фактором, влияющим на решение суда, является больной и нуждается в коренных изменениях", - говорится в сообщении.

По словам Супрун, адвокаты Дубинского несколько раз меняли свою позицию относительно того, кем все-таки является их подзащитный - журналистом, , гражданином, или народным депутатом.

"Решение Соломенского суда по моему иску является плохим сигналом, ведь означает, что люди вроде Дубинского могут совершенно безнаказанно дальше генерировать фейки и атаковать тех, кто делает изменения в пользу общества и государства", - подытожила Супрун.

Напомним, 7 мая, тогда еще и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун подала в суд иск о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации против журналиста, ведущего программы "Гроші" на телеканале "1+1" Александра Дубинского. Иск касается обнародованной Дубинским информации о якобы отмывании бюджетных средств через фонд "Защита патриотов".

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