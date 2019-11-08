EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  6055  115
Материалы по теме:
Все про:залог (368) СИЗО (1115) Дубневич (72) мера пресечения (71)

 Дубневич вышел из СИЗО

Народный депутат Ярослав Дубневич, которого подозревают в коррупции, вышел из СИЗО под залог в 90 млн гривен.

Об этом изданию "Ґрати" рассказал адвокат нардепа Александр Тананакин, информирует Цензор.НЕТ.

По решению суда о мере пресечения, Дубневич должен носить электронный браслет, однако, по словам защитника, пока что устройство на депутата еще не надели. Но, как сказал адвокат, депутат сдал следователям загранпаспорт.

Напомним, 7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила отправить Ярослава Дубневича под арест с залогом в 90 млн гривен.

8 ноября адвокат Дубневича Алексей Шевчук заявил, что залог за его подзащитного внесли еще до решения апелляции, а потому его арест является незаконным.

Читайте также: "Не очень много посадок? И согласен, и нет", - Зеленский

На это в Высшем антикоррупционном суде ответили, что на момент вынесения решения о мере пресечения была уплачена только половина суммы залога, а потому существовали все основания для отправки Дубневича в СИЗО.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

Также на Цензор.НЕТ: "Дело Дубневича абсолютно перспективное", - Рябошапка

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3158642
 
 
 Топ комментарии
 
Швидко дубневич відсидів Дубневич вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 1069 В турборежимі. Дубневич вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 4271
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Когда эти суки отменят залог для коррупционеров?!! Как же ******* это скотство!
 показать весь комментарий
 
 
черговий слухач курсів з англійської мови.
Hello, my name is Yaroslav. I live in London. The London is the capital of Great Britain.

 показать весь комментарий
 
 
от бачте я не справжній корупціонер
 показать весь комментарий
 
Как при Янеке и порохе,ничего не изменилось.
 показать весь комментарий
 
 
Достал все таки из за нычки деньги,которых у него не "было"
 показать весь комментарий
 
 
СИЗО, не СИЗО...... Доказательства давай!
 показать весь комментарий
 
Тварь, в СИЗО должен сидеть, а не под залог, и вы думаете, что у него один загранпаспорт, да хренушки, вот возьмёт и дрыснет с Украины, тем более без браслета, а может так специально и задумано?
 показать весь комментарий
 
 
попал на одну ночь в СИЗО
сразу деньги нашлись
 показать весь комментарий
 
 
За одну ніч у СІЗО Дубневич дуже швидко знайшов 90 млн. грн. застави. Вважаю, що еквівалент застави для корупціонерів рівня Дубневича потрібно дорівнювати американському долару. Дубневич 90 млн. дол. не коштує. Якщо не коштує, то нехай сидить в СІЗО, бо він крадій і злочинець. А, якщо коштує то нехай відповідає перед тими, хто вносить ці кошти. Якби застава кожного корупціонера множилась на курс долара, то застав дуже б поменшало. А головне, поменшалось би тих, хто готовий вносити застави за кожного кінченого покидька. Мені цікаво, яку заставу не подалає, наприклад, Порох? А влупити йому лярдів 10 у доларах, отримати їх у вигляді застави..? І нехай летить цей "голуб" в теплі краї грабувати тих, хто його ще не знає. І від нас подалі, і до ворога ближче. Бо, який же неворог таке лайно підбере. Як вважаєте, добродії? Чи, як там - вас????)))
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх