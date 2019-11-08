 Дубневич вышел из СИЗО

Об этом изданию "Ґрати" рассказал адвокат нардепа Александр Тананакин, информирует Цензор.НЕТ.

По решению суда о мере пресечения, Дубневич должен носить электронный браслет, однако, по словам защитника, пока что устройство на депутата еще не надели. Но, как сказал адвокат, депутат сдал следователям загранпаспорт.

Напомним, 7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила отправить Ярослава Дубневича под арест с залогом в 90 млн гривен.

8 ноября адвокат Дубневича Алексей Шевчук заявил, что залог за его подзащитного внесли еще до решения апелляции, а потому его арест является незаконным.

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На это в Высшем антикоррупционном суде ответили, что на момент вынесения решения о мере пресечения была уплачена только половина суммы залога, а потому существовали все основания для отправки Дубневича в СИЗО.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

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31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.