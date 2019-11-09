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 Экономика
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Все про:Газ (9175) Каленков Александр (61)

 В случае повышения тарифа на транспортировку газа затраты предприятий ГМК вырастут до 3 млрд грн, - Каленков

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" прогнозирует рост затрат горно-металлургического комплекса на оплату потребленного газа до 3 млрд грн в случае, если НКРЭКУ утвердит повышение тарифов на транспортировку топлива.

Соответствующие данные озвучил президент объединения Александр Каленков в ходе круглого стола, организованного Федерацией работодателй Украины, пишет uaprom.info.

В октябре ООО "Оператор ГТС Украины" провел слушания относительно повышения тарифов на транспортировку при условии отсутствия транзита со стороны России (нулевой вариант). В ФРУ отметили, что предложение "Оператора ГТС" приведет к тому, что тариф на транспортировку газа вырастет в 3,5 раза. Ожидается, что именно такой вариант будет направлен на утверждение в НКРЭКУ.

"Для горно-металлургического комплекса прогнозируется рост затрат на газ, в котором будут сидеть затраты на транспортировку газа, до 3 млрд грн. Для нас сейчас это крайне существенно. Фактически, может идти речь о существенном снижении производства стали", - отметил Каленков.

По его словам, на фоне замедления мировой экономики и глобального снижения спроса на сталь, украинские предприятия уже начали сокращать производство. Снижение объемов в сентябре и октябре составило 10%.

"Вместо того, чтобы проводить политику поддержки предприятий, чтобы мы могли перенести этот кризис, фактически, государственная политика идет к тому, чтобы подтолкнуть наши предприятия к еще более кризисной ситуации", - прокомментировал он инициативу по повышению тарифа на транспортировку газа.

По подсчетам Федерации металлургов Украины, суммарно стоимость газа в случае согласования нового тарифа вырастет на 1271 грн. Как отметил глава ФМУ Сергей Беленький, сюда входит стоимость транспортировки как по распределительным сетям, так и по транспортировке магистральными газопроводами.

Источник: https://censor.net.ua/n3158640
 
 
 Топ комментарии
 
По-человечески таки жаль Ахметова. Он свое состояние и бизнес-активы взял не в подарок и не по наследству. Все досталось большим трудом путем рэкета, отжимов, убийств, бандитизма, валютных махинаций, взяток,угроз и мошенничества. А это все-таки огромные старания, присутствие ордынского духа и незаурядная смекалка.
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"Тариф" загальновживаний синонім-скорочення словосполучення "ставка тарифу". Тупість порохоботика, якому це незрозуміло, очевидна.
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Це ж міфічні "зєлєпупсікі" придумали перетворити державні газові монопольки на квазіподаткові структури. І вони ж просирали всі роки шанси створити альтернативні маршрути транзиту газу в ЄС через Україну.
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От самовіддано лиже дупіту Ахмєткє. За такі гроші і гланди власні жаліти не повинний. Тьфу .
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ТАРІФ це система правил для створення ЦІНИ. У разі підвищення тарифу на транспортування газу витрати підприємств ГМК зростуть до 3 млрд грн, - Каленков - Цензор.НЕТ 7772 ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНО "ПІДНЯТИ ПРАВИЛА"? У разі підвищення тарифу на транспортування газу витрати підприємств ГМК зростуть до 3 млрд грн, - Каленков - Цензор.НЕТ 2112 дебілоїди ТУПО не розуміють різницю між ТАРИФОМ і ЦІНОЮ... У разі підвищення тарифу на транспортування газу витрати підприємств ГМК зростуть до 3 млрд грн, - Каленков - Цензор.НЕТ 3794

тупість ********"політОлухоф та експєрдов" очевидна після двох-трьох висловів У разі підвищення тарифу на транспортування газу витрати підприємств ГМК зростуть до 3 млрд грн, - Каленков - Цензор.НЕТ 4602
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"Тариф" загальновживаний синонім-скорочення словосполучення "ставка тарифу". Тупість порохоботика, якому це незрозуміло, очевидна.
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А ця падл ...а платила за транспортування !? У разі підвищення тарифу на транспортування газу витрати підприємств ГМК зростуть до 3 млрд грн, - Каленков - Цензор.НЕТ 2803
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Если завыли барыги,я представляю,что ждёт простых людей Украины.Надо ,как в Чили.
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Основной проблемой при Порошенко была Укрзализница, а теперь она стала незначительной по сравнению с новыми...
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ты не прав... при пете основная проблема была порошенко.
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Как хорошо, что ты статью прочитал и понял, что Порошенко - проблема в 118 раз.
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По-человечески таки жаль Ахметова. Он свое состояние и бизнес-активы взял не в подарок и не по наследству. Все досталось большим трудом путем рэкета, отжимов, убийств, бандитизма, валютных махинаций, взяток,угроз и мошенничества. А это все-таки огромные старания, присутствие ордынского духа и незаурядная смекалка.
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А простых людей тебе не жаль, для которых в связи с увеличением стоимости транспортировки газа и изменения формулы ценообразования ожидается повышение стоимости газа на 25%? Этим потребителям тоже "Все досталось большим трудом путем рэкета, отжимов, убийств, бандитизма, валютных махинаций, взяток,угроз и мошенничества" ?
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?!?!?!
Что за бред?!
Цена газ на споттовом рынке, где его УЖЕ купила Украина на всю зиму ниже "российско-скидочного"! Ставка транзита для рашки - это НЕ стоимость обслуживания сетей для украинской промышленности и населения!!! Стоимость транзита никак вообще не влияет на внутреукраинский рынок. Или вы предлагаете мне переживать за то, что Хамаспром, для компенсации затрат, поднимет стоимость газа для семей хероев даунбаса и предприятий спонсоров рашистского терроризма?!?!
И да, я так люблю рашку, что хочу, чтоб их было штук 70 и все на ее территории!!!
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Проснись. При чем тут стоимость транзита хамаспрома? Речь идет о повышении стоимости ДОСТАВКИ ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ ВНУТРИ УКРАИНЫ.
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Согласен. Неправильно понял.
Но тут есть такая штука... Когда производителям автомобилей еврокомиссия віставила требования по стандарту Евро 1 они сказали, что єто невозможно. А когда им сказали, что иначе они не получат доступ на европейский рінок... все оказалось возможнім. Причем и в Европе, и в Америке, и в Японии (Ю.Корея тогда еще автомобили не єкспортировала).
Ничего не напоминает?
Тут говорят о росте нарифов на 25%. А О качестве оборудования почему-то никто не говорит. Какого оно поколения вообще, никому не интересно? Оно может тварить чудеса и качать реверс.
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русня всегда пишет "ожидается", "будет", "повторим", но каждый раз обмазывается говном до неузнаваемости.
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Що тебе так розхвилювало? Подорожчання газу для населення в зв'язку з підвищенням ціни на транспортування відбудеться без заперечень. Будуть розповідати байку, що ціна на газ не змінилась. Змінилась тільки вартість доставки. Орієнтовно газ з доставкою буде коштувати на 25% дорожче. А якщо ще прийняти до уваги заяви про те, що ціна на електроенергію для населення не повинна відрізнтися від промислової (окрім беніної) - то взагалі просто зае....сь. Зменшення комуналки нарешті дочекались!
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Газ в Украине стоит копейки. У меня 3 квартиры и везде я плачу от 40 до 60 гр за газ на кухне в месяц. Стоимость централизованного отопления в этом году будет такая же как и в прошлом, для моей семьи приемлемая. Щасти.
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Рад за тебя.
1. Ты забыл о домах, в которых вместо подвода горячей воды стоят колонки.
2. Ты забыл о частном секторе, в котором нет центрального отопления, а для отопления используется и оплачивается газ.
Живи и радуйся.
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Ну це ж у вас в Московии якiсь колонки стоять, а в третинi ! часного сектору ще й досi газ не пiдведений i не буде пiдведений вже нiколи i це на дворi 21вiк!! Бо Московiя - наддержава ахах
А в УкраIнi все буде добре. Щасти.
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Ти не знаєш,що таке газова колонка в квартирі замість гарячого водопостачання? Гаряче водопостачання - це совок в чистому вигляді.
Ти не знвєш, як опалюються приватні будинки? Ти вважаэш, що вони опалюються так само, як і багатоповерхівки, і вважаєш, що якщо в приватному секторі нема центрального опалення, то нема і газу?

Живи так і далі, та вважай, що це - норма.
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КОМУ ИНТЕРЕСНЫ ВЫСЕРЫ ПОДСТИЛКИ АХМЕТОВА?
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Та усё класно! Тарифи ж тільки Ахмєтова стосуються! Правда зєлєпупсікі?
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Це ж міфічні "зєлєпупсікі" придумали перетворити державні газові монопольки на квазіподаткові структури. І вони ж просирали всі роки шанси створити альтернативні маршрути транзиту газу в ЄС через Україну.
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Що ти клоун мелеш? Тебе на манєжі давно чекають!
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даунятко, не лізь в теми, обговорювати які в тебе клепки не вистачає
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Реформи Зе в дії!!! Направлені на знищення українського виробника., чисте фарисейство!!!
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