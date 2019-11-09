 В случае повышения тарифа на транспортировку газа затраты предприятий ГМК вырастут до 3 млрд грн, - Каленков

Соответствующие данные озвучил президент объединения Александр Каленков в ходе круглого стола, организованного Федерацией работодателй Украины, пишет uaprom.info.
В октябре ООО "Оператор ГТС Украины" провел слушания относительно повышения тарифов на транспортировку при условии отсутствия транзита со стороны России (нулевой вариант). В ФРУ отметили, что предложение "Оператора ГТС" приведет к тому, что тариф на транспортировку газа вырастет в 3,5 раза. Ожидается, что именно такой вариант будет направлен на утверждение в НКРЭКУ.
"Для горно-металлургического комплекса прогнозируется рост затрат на газ, в котором будут сидеть затраты на транспортировку газа, до 3 млрд грн. Для нас сейчас это крайне существенно. Фактически, может идти речь о существенном снижении производства стали", - отметил Каленков.
По его словам, на фоне замедления мировой экономики и глобального снижения спроса на сталь, украинские предприятия уже начали сокращать производство. Снижение объемов в сентябре и октябре составило 10%.
"Вместо того, чтобы проводить политику поддержки предприятий, чтобы мы могли перенести этот кризис, фактически, государственная политика идет к тому, чтобы подтолкнуть наши предприятия к еще более кризисной ситуации", - прокомментировал он инициативу по повышению тарифа на транспортировку газа.
По подсчетам Федерации металлургов Украины, суммарно стоимость газа в случае согласования нового тарифа вырастет на 1271 грн. Как отметил глава ФМУ Сергей Беленький, сюда входит стоимость транспортировки как по распределительным сетям, так и по транспортировке магистральными газопроводами.
тупість ********"політОлухоф та експєрдов" очевидна після двох-трьох висловів
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Что за бред?!
Цена газ на споттовом рынке, где его УЖЕ купила Украина на всю зиму ниже "российско-скидочного"! Ставка транзита для рашки - это НЕ стоимость обслуживания сетей для украинской промышленности и населения!!! Стоимость транзита никак вообще не влияет на внутреукраинский рынок. Или вы предлагаете мне переживать за то, что Хамаспром, для компенсации затрат, поднимет стоимость газа для семей хероев даунбаса и предприятий спонсоров рашистского терроризма?!?!
И да, я так люблю рашку, что хочу, чтоб их было штук 70 и все на ее территории!!!
Но тут есть такая штука... Когда производителям автомобилей еврокомиссия віставила требования по стандарту Евро 1 они сказали, что єто невозможно. А когда им сказали, что иначе они не получат доступ на европейский рінок... все оказалось возможнім. Причем и в Европе, и в Америке, и в Японии (Ю.Корея тогда еще автомобили не єкспортировала).
Ничего не напоминает?
Тут говорят о росте нарифов на 25%. А О качестве оборудования почему-то никто не говорит. Какого оно поколения вообще, никому не интересно? Оно может тварить чудеса и качать реверс.
1. Ты забыл о домах, в которых вместо подвода горячей воды стоят колонки.
2. Ты забыл о частном секторе, в котором нет центрального отопления, а для отопления используется и оплачивается газ.
Живи и радуйся.
А в УкраIнi все буде добре. Щасти.
Ти не знвєш, як опалюються приватні будинки? Ти вважаэш, що вони опалюються так само, як і багатоповерхівки, і вважаєш, що якщо в приватному секторі нема центрального опалення, то нема і газу?
Живи так і далі, та вважай, що це - норма.