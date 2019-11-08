 Система финансирования вузов будет изменена, университеты должны сделать своих выпускников конкурентоспособными, - Новосад

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом она сообщила в городе Обуховка Днепропетровской области в пятницу во время презентации "To do list" изменений, которые планируется внедрить в сферах образования и науки.
"Мы считаем, что изменение экономической логики системы финансирования высшего образования - это путь к обеспечению качества", - заявила министр.
Новосад отметила, что на смену системе государственного заказа планируется система финансирования высшего образования, в основе которой результаты деятельности.
Финансирование будет базироваться на определенных индикаторах качества работы. Это, например, попадание в международные рейтинги, количество привлеченных средств из бизнеса, активность в научной международной деятельности и тому подобное.
"Это позволит университетам начать думать, как сделать, чтобы выпускник был конкурентоспособным", - подчеркнула министр.
При этом она убеждена, что наряду с этим нужно дать возможность университетам распоряжаться средствами, частично - имуществом, формировать зарплаты. Соответствующий пакет законопроектов для изменения системы управления и финансирования вузов уже разрабатывается.
"Инвестируем существенно в научное оборудование и создание условий через так называемые центры коллективного инвестирования. До конца года хотим дать университетам более 100 млн грн для того, чтобы они профинансировали это в следующем году", - сообщила министр.
"Центри колективного фінансування"-це типу самофінансуватися будуть,на підніжний корм переходити ?
"Это позволит университетам начать думать, как сделать, чтобы выпускник был конкурентоспособным", - подчеркнула министр Источник: https://censor.net.ua/n3158638
Это хорошо.
Востребованность выпускников тоже
Все это уже есть на Западе.
Так что ура 😁
Думай...те
За деньги теперь будут учится богатые детки провластных родителей, а ваши пусть идут на стройки и на базары, даже если умные.
Вот что будет. Нужна рабсила.
Вы голосовали за зеленых? Поздравляю.
Количество ВУЗов сократят до своих потребностей.
А количество ПТУ увеличат. Об этом уже была было сказано.
Слугам народа нужны слуги
Не важно, кто считает. Важно, КАК считают. Методика решает всё!
Это я вам как бывший начальник научно-методического отдела говорю!