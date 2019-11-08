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 Политика Украины, Общество
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 Система финансирования вузов будет изменена, университеты должны сделать своих выпускников конкурентоспособными, - Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что правительство планирует изменение системы финансирования высшего образования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом она сообщила в городе Обуховка Днепропетровской области в пятницу во время презентации "To do list" изменений, которые планируется внедрить в сферах образования и науки.

"Мы считаем, что изменение экономической логики системы финансирования высшего образования - это путь к обеспечению качества", - заявила министр.

Новосад отметила, что на смену системе государственного заказа планируется система финансирования высшего образования, в основе которой результаты деятельности.

Финансирование будет базироваться на определенных индикаторах качества работы. Это, например, попадание в международные рейтинги, количество привлеченных средств из бизнеса, активность в научной международной деятельности и тому подобное.

"Это позволит университетам начать думать, как сделать, чтобы выпускник был конкурентоспособным", - подчеркнула министр.

При этом она убеждена, что наряду с этим нужно дать возможность университетам распоряжаться средствами, частично - имуществом, формировать зарплаты. Соответствующий пакет законопроектов для изменения системы управления и финансирования вузов уже разрабатывается.

"Инвестируем существенно в научное оборудование и создание условий через так называемые центры коллективного инвестирования. До конца года хотим дать университетам более 100 млн грн для того, чтобы они профинансировали это в следующем году", - сообщила министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158638
 
 
 Топ комментарии
 
Дійсно - ви на юриста-преЗедента подивіться, що воно за спеціаліст... Система финансирования вузов будет изменена, университеты должны сделать своих выпускников конкурентоспособными, - Новосад - Цензор.НЕТ 3278
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Суть професіоналізму слуг народу:

Система финансирования вузов будет изменена, университеты должны сделать своих выпускников конкурентоспособными, - Новосад - Цензор.НЕТ 8430
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Мамке- папке, которые устраивали своих чад и умных и не очень на учебу за деньги - лафа кончилась.
За деньги теперь будут учится богатые детки провластных родителей, а ваши пусть идут на стройки и на базары, даже если умные.
Вот что будет. Нужна рабсила.
Вы голосовали за зеленых? Поздравляю.
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Точно, бо як вони будуть не конкурентноздатними, то залишаться в Україні і працюватимуть на базарі бігунками.
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БЖД треба вчити, - інакше ні про яку конкуренцію не застановляйтеся!
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у Вузі це називається валеологія
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Дійсно - ви на юриста-преЗедента подивіться, що воно за спеціаліст... Система финансирования вузов будет изменена, университеты должны сделать своих выпускников конкурентоспособными, - Новосад - Цензор.НЕТ 3278
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Зе не працював по професії. тому якої якості там корочка зраз вже не скажешь. у нього каньон-прогалина, апгрейд нада.
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Что они курят ? Общаги разваливаются . Строим Нью-Васюки ?
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Під приводом конкурентоздатності будуть урізати фінансування ВУЗів ?
"Центри колективного фінансування"-це типу самофінансуватися будуть,на підніжний корм переходити ?
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Финансирование будет базироваться на определенных индикаторах качества работы. Это, например, попадание в международные рейтинги, количество привлеченных средств из бизнеса, активность в научной международной деятельности и тому подобное.
"Это позволит университетам начать думать, как сделать, чтобы выпускник был конкурентоспособным", - подчеркнула министр Источник: https://censor.net.ua/n3158638

Это хорошо.
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Привет. Согласен полностью. Не читать теорию на лекции а должно быть что то прикладное
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Ну без теории никуда, но международный рейтинг вузов как раз показатель
Востребованность выпускников тоже

Все это уже есть на Западе.

Так что ура 😁
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Это хорошо./ А как было хорошо без диареи.Но недолго-к сожалению.
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Конкурентоспособные выпускники. Всё. Финиш. Додиджитализироволись. Это, как говорится, всё, что нужно знать об украинском образовании.
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Про рынок труда тебе забыли рассказать? А к участникам рынка всегда применим показатель конкурентноспособности
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Ах, рынок.. Я думал про ВУЗы разговор, а тут про рынок. Ну, на рынке - главное конкурентоспособность, тут спорить не стану.
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Вуз - не самоцель, цель вуза - подготовить специалистов, которые будут трудоустроены. А там рынок, да.
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Да, да, да - и не просто рынок, а его невидимая рука. Переименовывать нужно - Рыночно-учебные заведения. Хотя учебные зачем? Рыночные, и хватит.
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После окончания вуза специалист должен быть трудоустроен, для этого он попадает на рынок труда. А там конкурентноспособность.

Думай...те
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Так,зараз навіть аспіранти поїхали до Польщі,на ринок праці,працювати будівництві підсобами))
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Ну так с таким образованием как сейчас в Украине, украинские выпускники вузов неконкурентноспособны на рынках труда
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я скажу больше - такое образование нах не нужно
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А где рынок труда в Украине? На базаре. О чем речь ведете-Все на самоокупаемость. И это есть цель.
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пту может подготовить конкурентных специалистов, основная цель вуза - все-таки получение умных и образованных людей. корочками такое не получается (свидетельство тому наши власть имущие)
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Именно! Думающих, мыслящих - интеллигенцию. И такие люди не могут, и не должны конкурировать друг с другом в принципе - это не торговцы одинаковым товаром на рынке. Они должны работая в коллективе - дополнять друг друга, и продолжать учиться всю свою жизнь. А о людях с высшим образованием, как о цыплятах инкубаторских рассуждают.
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Ринок секструда в Германії? Ти поза конкуренцією? Система финансирования вузов будет изменена, университеты должны сделать своих выпускников конкурентоспособными, - Новосад - Цензор.НЕТ 2843
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эх не выйдет.... преподаватели тупые дебилы с купленными дипломами
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потому что они собирают бабки со студентов и передают на верх ))) и так живет вся система... а иначе все рухнет... студент станет умным, будет думать... и уедет нахрен со страны... а так тупое стадо с дипломами в макдональдсе самое оно
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Мамке- папке, которые устраивали своих чад и умных и не очень на учебу за деньги - лафа кончилась.
За деньги теперь будут учится богатые детки провластных родителей, а ваши пусть идут на стройки и на базары, даже если умные.
Вот что будет. Нужна рабсила.
Вы голосовали за зеленых? Поздравляю.
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В ПТУ, любители Слуг, в ПТУ! Будете учиться на слуг для богатеньких.
Количество ВУЗов сократят до своих потребностей.
А количество ПТУ увеличат. Об этом уже была было сказано.
Слугам народа нужны слуги
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Я так зрозумів,кінцева мета,зробити з України,Країну дебілів))
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Одебиливание тех, кто бездумно голосовал за зебилов.
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Иванович, страна дебилов у нас уже есть, целых 73%. Но для благозвучия - нежно так, "зебилята".
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Короче все социальные расходы сокращаются до минимума! ОНИ И ТАК БЫЛИ НИКАКИЕ А ТЕПЕРЬ И ТЕХ НЕ БУДЕТ! Зато повысят зарплаты депутатам прокурорам судьям и ментам!!
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Короче, фундаментальной науке в Украине каюк? Та ну ее нах, ее и так давно здесь нет.
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Сегодня говорил с другом, доцент в универе, до 50 лет - работает на полставки - "мы не набрали студентов". Но на этот учебный год взяли на кафедру деда, около 80 лет!!!, на о,3 ставки. Дед даст качество, современные методы и знания, науку, статьи и т.д. и такое повсеместно сейчас - деды-бабушки же не выделываются, подкалымил, сколько вышло, и ладненько. Не зря эту Квитовскую козу так и называют "министр уничтожения в Украине освиты и науки Анка Самосад"
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" в основе которой результаты деятельности.........."

Не важно, кто считает. Важно, КАК считают. Методика решает всё!
Это я вам как бывший начальник научно-методического отдела говорю!
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Новосад планує знищити вищу освіту в Україні. Олігархам розумні раби не потрібні.
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