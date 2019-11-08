EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Экономика
  858  26
Все про:Газ (9175) Голубов (5)

 Повышение тарифов на транспортировку газа убьет химпром, - председатель Союза химиков Голубов

Анонсированное "Укртрансгазом" и НКРЭКУ резкое повышение тарифов на транспортировку газа убьет химическую промышленность, ударит по агросектору и лишит работы самое малое 20 тысяч человек.

 Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил председатель Союза химиков Украины Алексей Голубов.

"Если говорить о химиках, то производители азотных удобрений остановятся. Мы и так в прошлом, 2018 году, работали с рентабельностью 1,3%. Это на грани убыточности. А сейчас мы просто остановимся", - убежден Голубов.

Он рассказал, что запланированное повышение тарифов на транспортировку газа в "Укртрансгазе" объясняют необходимостью, в частности, повысить зарплаты для своих сотрудников. Это повышение решили переложить на плечи потребителей – промышленникам это обойдется в повышение расходов на покупку газа на 36 млрд грн, населению – на 18 млрд.грн.

Президент Союза химиков прогнозирует: ударит запланированное повышение и по украинскому аграрному сектору.

"Сразу вырастут импортные удобрения в цене. Когда наши заводы остановились в 2017 году, удобрения на внутреннем рынке мгновенно выросли в цене на 30%. Селяне начали шуметь: как так? Говорю: а почему вы к нам обращаетесь? Мы стоим, мы не производим. Это импортеры сразу повысили цены. Поэтому вырастут удобрения", - считает он.

Голубов также предупредил: закрытие производств азотных удобрений из-за повышения тарифа на транспортировку газа увеличит также нагрузку на государство, которому придется содержать тысячи людей, потерявших вследствие этого работу.

"Если все эти заводы встанут, вряд ли кто-то сейчас будет содержать рабочий люд на них. Поэтому придется увольнять людей. И на рынок безработных выбросят где-то порядка 20 тысяч рабочих. Вот к чему это приведет. Кроме того - платежи в бюджет. Мы в лучшие годы платили в бюджет 8 млрд грн и больше. А если говорить об экспорте, то в 2012 году у нас экспорт был порядка 5,9 млрд долларов, а в прошлом – уже 1,3 млрд. Уже снижение. А сейчас – это будет просто коллапс! Ситуация будет критическая. Не только для нас - нас угробят просто, но и для страны тоже. Страна же ничего не выиграет", - говорит Голубов.

Источник: https://censor.net.ua/n3158637
 
 
 Топ комментарии
 
походу зеля всё убьет до чего дотянется
 показать весь комментарий
 
А почему когда доллар в 3 раза подорожал никто не выступал что это убьет жизнь 80 % людей, перечеркнет все к чему они годами шли? 40 000 000 человек коту под хвост. А тут 20 тысяч каких то... Да и хуй с ими!!!
 показать весь комментарий
 
"Повышение тарифов на транспортировку газа убьет химпром, - председатель Союза химиков Голубов"
ОДНО СЛОВО ПРОПУЩЕНО!
"Повышение тарифов на транспортировку газа убьет химпром ФИРТАША, - председатель Союза химиков Голубов"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
походу зеля всё убьет до чего дотянется
 показать весь комментарий
 
 
Все ок. Всі мають нести відповідальність за свої решення.
 показать весь комментарий
 
20 тысяч без работы - астанавитесь!!! Польша не резиновая!
 показать весь комментарий
 
 
Пусть *******, валюту в страну везут. А то химики и металурги все в офшоры выводят, а простые люди, как я, должны думать как их ****** производство будет работать с такими тарифами. Вроде у меня тарифы меньше, я 3 гривны за киловатт плачу ахметову, а еще должен думать, как там его заводы справятся с тарифами.
 показать весь комментарий
 
 
Ніц їм не станеться. Може хто і загнеться, але то на краще - якщо виробництво тупо залижить від ціни на транспортування газу, то і не треба таке виробництво
 показать весь комментарий
 
 
Будь-яке виробництво, яке використовує газ залежить від ціни на транспортування. Тобто по -вашому треба підприємства ліквідовувати? А за рахунок чого буде жити країна? Лише виробництво створює вартість. Торгівля та послуги її лише перерозподіляють.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо немає планування і коливання ціни одного з ресурсів може вбити підприємство, то таке підприємство вже мертве. Так буває якщо з нього витягують весь прибуток під 0. Жадібність породжує бідність. Комерційні війни США і Китаю де піднімали мито на деякі групи товарів на дофіга відсотків, чомусь нікого не вбили ці події
 показать весь комментарий
 
Вас убивают, а Вы химичте. На то Вы и Химпром, панимашь.
 показать весь комментарий
 
Это не беда, главное, что без "барыги". С зеленой соплей и химпрома не надо, все будут ездить на "Теслах" по бордюрам.
 показать весь комментарий
 
 
А почему когда доллар в 3 раза подорожал никто не выступал что это убьет жизнь 80 % людей, перечеркнет все к чему они годами шли? 40 000 000 человек коту под хвост. А тут 20 тысяч каких то... Да и *** с ими!!!
 показать весь комментарий
 
 
Убьет не химпром, а барыг им владеющих!
 показать весь комментарий
 
Химпромом владеет Фирташ, и облгазы которые хотят увеличить плату за транспортировку тоже его, круг замкнулся, только стоит вой над Украиной...
 показать весь комментарий
 
 
"Повышение тарифов на транспортировку газа убьет химпром, - председатель Союза химиков Голубов"
ОДНО СЛОВО ПРОПУЩЕНО!
"Повышение тарифов на транспортировку газа убьет химпром ФИРТАША, - председатель Союза химиков Голубов"
 показать весь комментарий
 
 
Уважаемый амфаш! К сожалению, реальность такова, что альтернативой фирташевским удобрениям являются российские. Вот тут абсолютно история, как с э.э. - захотели "обмэжыты" монополию ахметова - получили экспорт из рахи от герпеса. Плюс бонус. При добыче угля, как и при производстве удобрений, используется взрывозащищенное электрооборудование, только разного вида взрывозащиты. Кацапье убило ВСЕ машиностроительные заводы по этой теме на нашей территории еще до начала войны, оставив заводы на ныне оккупированной территории, чтобы иметь возможность шантажировать Украину. Убивали безжалостно, чтоб нельзя было восстановить, по типу АЗЛК. Вырезан до последнего гвоздя был чугунолитейный завод, который снабжал литьем все машиностроение, только об АЗЛК знают все, а об этом заводе информации не было.
Убив АЗЛК, раха получила : 1. отсутствие у нас первичного алюминия; 2. 40-миллионный рынок сбыта своего продукта.
Монополия фирташа - не очень хорошая история, вернее, совсем плохая, но еще хуже - Украина, как рынок сбыта кацапского монопольного продукта, с которого налоги в бюджет рахи платим мы.
Тут на ЦН так много скулили по поводу липецкой фабрики. А мне чихать было, больше беспокоил липецкий завод по производству взрывозащищенных двигателей для машин и механизмов для производства все тех же удобрений.
Сейчас же "мудрое" правительство, своими руками убивает не только химпром, но и попутно едва вставшее на ноги машиностроение, так что безработных будет больше, чем говорится в статье. И налогов - ёк, на которые этих безработных государству содержать.
Такова се ля ва...
 показать весь комментарий
 
Вечный вопрос - крестик снять или трусы надеть?
И какой ответ правильный? Кто знает....
 показать весь комментарий
 
Трусы надеть Підвищення тарифів на транспортування газу вб'є хімпром, - голова Союзу хіміків Голубов - Цензор.НЕТ 4106.
Монополия (тут можно вставлять любую фамилию ...) - не очень хорошая история, вернее, совсем плохая, но еще хуже - Украина, как рынок сбыта кацапского монопольного продукта...

В любом случае наши предприятия платят налоги в наш бюджет
 показать весь комментарий
 
КРЕСТИК СНИМИ!
Вечная поддержка убыточных производств, оставшихся от СССР в конце концов разорит эту страну. Всё нежизнеспособное должно умереть!
 показать весь комментарий
 
Стоп-стоп. Кто говорит, например, о господдержке? Я о статусе-кво, на сеодняшний день, насколько я знаю, никакой поддержки химпрому НЕ БЫЛО! Как и машиностроению.
 показать весь комментарий
 
Сообщите, пожалуйста, а что улучшится при поднятии тарифов на транспортировку газа?
 показать весь комментарий
 
Что за дурацкий лексикон? Что значит "поднять"? Неужели не понятно, что доставка расийского газа в Словакию, а потом в Украину стоит дороже, чем прямо из Расии?
 показать весь комментарий
 
Кацап Голубов безумовно ************ і прибічник "*************** міра". Нехай іде на йух!
 показать весь комментарий
 
эксперты скиглят, что это убьёт оффшорный химпром.
 показать весь комментарий
 
Реформи Зе в дії!!! Направлені на знищення українського виробника., чисте фарисейство!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх