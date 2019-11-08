 Международный суд ООН признал наличие юрисдикции рассматривать спор Украины против России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
Соответствующее решение было зачитано председательствующим судьей на заседании суда в пятницу в Гааге (Нидерланды).
Таким образом суд отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в данном деле.
Украина подала иск в 2017 году. Киев считает, что Россия нарушает международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков на Донбассе, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму.
В июне 2019 Международный суд ООН начал слушания дела.
Может до полуночи еще и что-то взорвется на московии (пуканы не в счет)
"Украина подала иск в 2017 году."
Такого порядка как признание организации терористической не существует кроме юридического признания.
Чем и занимается суд.
Тероризм это уголовное или криминальное преступление.
Только суд может признать.
Это все равно что собирается бабки на лавке и признают соседа убийцей.
Можно, конечно, создать массу акков и каналов. Но это ничего не даст.
У Ютуба свои правила. Достаточно нескольких жалоб на канал - и он будет забанен. Моментально. Без всякого разбирательства.
Теперь прикиньте, сколько людей у Путина будут работать в этом направлении.
И там работают сами понимаете кто. Это позор Ютубу, что он сотрудничает с рашистами.
а буде 10-20 незалежних і вільних держав замість одного монстра доктора Франкенштейна і недоімперії!
Также, большая благодарность Елене Зеркаль за проделанную работу,