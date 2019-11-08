EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  12890  87
Все про:ООН (2869) Международный суд ООН (99)

 Международный суд ООН признал наличие юрисдикции рассматривать спор Украины против России

Международный суд ООН 8 ноября объявил, что он обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

Соответствующее решение было зачитано председательствующим судьей на заседании суда в пятницу в Гааге (Нидерланды).

Таким образом суд отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в данном деле.

Украина подала иск в 2017 году. Киев считает, что Россия нарушает международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков на Донбассе, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму.

В июне 2019 Международный суд ООН начал слушания дела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ хотела использовать украинских моряков как разменную монету, поэтому сейчас отказывается выполнять решение трибунала ООН, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3158636
 
   
 Топ комментарии
 
иск был подан в 2017 году, идиот.
 показать весь комментарий
 
Невже таки до цього дійде... Международный суд ООН признал наличие юрисдикции рассматривать спор Украины против России - Цензор.НЕТ 6954

Международный суд ООН признал наличие юрисдикции рассматривать спор Украины против России - Цензор.НЕТ 241
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
О! Что-то хорошие новости пошли.
Может до полуночи еще и что-то взорвется на московии (пуканы не в счет)
 показать весь комментарий
 
 
Международная победа дипломатии Зеленского - я правильно говорю, соевые?
 показать весь комментарий
 
 
А если бы решение было не в пользу Украины - кого бы ты, не идиот, в этом случае обвинил?
 показать весь комментарий
 
 
Тогда бы зелёная сопля сливала интересы Украины. Международный суд ООН признал наличие юрисдикции рассматривать спор Украины против России - Цензор.НЕТ 7139
 показать весь комментарий
 
 
На свои кровные создавал армию. Ну так мне сказали.
 показать весь комментарий
 
 
Думаю, що на "агента кремля лоліту" крім тої злополучної записочки, яку ФСБ витягнуло зі скронів, щоб Порошенка знищувати зі всіх боків, більше немає нічого. Для наших сикливих політиків то є добрий урок: всі стосунки, які ви маєте з Рашою, є занотовані у ФСБ. Наш доблесний преЗЕдент з його 95 кварталом, який працював на рос.телебаченні і був повернутий в Україну в 2005 році Медведчуком на канал INTER, догадуєтесь з якою ціллю? Правильно: знищити Ющенка. Дуже багато сил Москва кинула на знищення Ющенка...ЦІкаво під якими ніками у скронах ФСБ лежать папочки на ЗЕ, Шефірів, і ін.
 показать весь комментарий
 
Тихо, тихо, всё хорошо, всё вокруг зелёное, иди в палату.
 показать весь комментарий
 
 
И? По-твоему подал и кури? По ходу ты на счет идиота ошибся.
 показать весь комментарий
 
 
Дело было начато при Петре, посмотрим как продолжится при Владимире.
 показать весь комментарий
 
 
омерзительный! ты , что тоже на детекторе сидел? как то переобулся быстро, или поступила директива пороха не хаить!?
 показать весь комментарий
 
 
А це хто такий-******* Лицяпський,чи що?Хіба він ще живий-кажуть-Прямий шуткою так його налякав,що той переписав на синулю бізнес і з інфарктом кудись вивезли машиною з хрестами.
 показать весь комментарий
 
 
Это "убогий алекс", ты ему не объясняй ничего, у него официальный клинический диагноз - "отсутствие мозга, просто дурак."
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, а кого же еще?!?!?!?!?!
"Украина подала иск в 2017 году."
 показать весь комментарий
 
 
Читать умеешь? Или чукча - писатель? Украина подала иск в 2017 году.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, якщо здатен тільки заголовки читати, то так.
 показать весь комментарий
 
 
Нет, ты просто дебил, не умеющий читать и вникать в смысл написанного.
 показать весь комментарий
 
 
Ко дню смерти Путина, как раз и закончат рассмотрение) такими то темпами)
 показать весь комментарий
 
 
Локальная победа Украины над врагом (кацапами). И это сделали не вы дибилы зеленые - это сделали Украинские дипломаты, подав иск в 2017 году. Вот такими вопросами должен заниматься в том числе Президент, а не жрать шаурму в машине и рассказывать за дорогу в Мариуполь.
 показать весь комментарий
 
 
Иск не имеет смысла без признания ЛДНР террористическими организациями а этого к сожалению нет. Как можно признать финансирование того кто не признан террористами, прежде чем подавать такой иск нужно было добиться этого.
 показать весь комментарий
 
 
Каким образом?
Такого порядка как признание организации терористической не существует кроме юридического признания.
Чем и занимается суд.
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно, в ООН есть список тер организаций, так что механизм есть.
 показать весь комментарий
 
 
Это фейк в ООН.
Тероризм это уголовное или криминальное преступление.
Только суд может признать.
Это все равно что собирается бабки на лавке и признают соседа убийцей.
 показать весь комментарий
 
 
Да ты что, тогда США можно тоже признать виновными в финансировании террористов, ведь турки именно так называют курдов.
 показать весь комментарий
 
Правильно! 5+! Нужно верить Соросу и еврейской мафии. Они не подведут.
 показать весь комментарий
 
Все эти ООН суды полная херня. Максимум маленькая пощечина Путлеру и то при явном и полном осуждении паРашки, что маловероятно. Но Пуйло ее как то переживет.
 показать весь комментарий
 
Пуйло в своё время взорвал пару домов и чеченцы стали террористами. Думаете у нас такое невозможно?
 показать весь комментарий
 
 
ТАМ ЕЩЕ ПО МОРСКОМУ ТРИБУНАЛУ, А ПОТОМ В ДОГОНКУ ЕЩЕ ЗА МАЛАЗИЙСКИЙ БОИНГ ПРИЛЕТИТ!
 показать весь комментарий
 
 
от тільки рішення суду оон немає обов*язкового права. сша, ізраїль, китай на нього поклали. раша зробить то саме, причому використавши ту ж юридичну відмазку що і ізраїль в 2004 і 2005.міжнародне право то право слабких
 показать весь комментарий
 
 
Да помню СЩА послали этот суд лесом, их там обвиняли в помощи повстанцам в Латинской Америке.
 показать весь комментарий
 
 
саме так, підтримку тероризму. ізраїль послав цей суд. китай послав. то як думаєте раша його прийме???
 показать весь комментарий
 
 
А для генеральногр секретаря ООН то же не имеет обязательного права?
 показать весь комментарий
 
Радбез ООН.***** фінансують терор в Україні.На основі рішення суду ООН ****** заборонять голосувати питання в ООН,що стосуються України.
 показать весь комментарий
 
 
не заборонять. бо право вето вмонтоване в структуру оон. бо ніхто із діючих власників вето сам добровільно його не віддасть.ні сша, ні раша. ні китай, ні франція з британією! бо вето то дозвіл собі і союзникам робите все
 показать весь комментарий
 
 
Два роки знадобилось європацанам, щоб вони самі для себе вирішили, що можуть судити. Надіюсь далі процес піде швидше і завершиться перш ніж зе-бобіки злиють державу повністю.
 показать весь комментарий
 
 
теперь дело будут расматривать по сути, а там документов по делу сотни килограмов, пока перечитают все, думаю лет 5 еще пройдет, + пуйлята будут спецом время тянуть, а к тому времени возможно и путиляндии уже не будет на карте
 показать весь комментарий
 
 
Интересно будет ли пост в фейсбуке Зеленого по этому поводу?,или промолчит чтоб не называть мордор агрессором
 показать весь комментарий
 
 
Швидше за все, не буде. Бо зараз вечір, а увечері янелох перетворюється на організм. Тому, зрозуміти зміст цієї новини організму буде просто неможливо
 показать весь комментарий
 
 
Без сомнений . Не станет гэбнявой ПаРаши мир станет другим .
 показать весь комментарий
 
 
...хорошие новости к пятнице подтянулись!!! Міжнародний суд ООН визнав наявність юрисдикції розглядати спір України проти Росії - Цензор.НЕТ 8488 ....а в винторогих горе...гундяй озаботился с утра, церкви одна за другой зарубежные украинскую признавать стали, теперь вот и сам цар весь раздумьях, плешь до крови заскреб....куда лыжи направить, то ли к ыНУ, может к Башарке-людоеду, или у Ма дуры где нычку найти...или к якутам говном мастера шоб тамошние знаменитые извозюкали и в африку под негра закосить... Міжнародний суд ООН визнав наявність юрисдикції розглядати спір України проти Росії - Цензор.НЕТ 5876
 показать весь комментарий
 
 
Розгляне суд.Тобто знову подати в суд ООН,після признання фігансування тероризму.
 показать весь комментарий
 
Суд ООН дасть відповідь чи має право вето держава-терорист.
 показать весь комментарий
 
Украине нужно отойти от стратегии защиты, и нужно перейти на стратегию нападения! Нужно вести Холодную войну против РФ на всех плоскостях войн! Президент США Никсон во время одного из своих выступлений сказал, что считает 1 доллар, вложенный в пропаганду и информацию, более ценным, чем 10 долларов, вложенных в создание систем оружия, ибо последнее вряд ли будет когда-либо употреблено в дело, в то время как информация работает ежечасно и повсеместно. И в информационной войне вести пропаганду атакующую РФ нужно и надо бить ей по регионам - это достигается при помощи интернета! Россияне сейчас больше в ютубе, чем в ТВ. То бишь нужно при помощи этой платформы вести психологическую войну! создаются ютуб каналы каждого региона РФ и на этих каналах вещается информация данных регионов с посылками информационными про сепаратизм этих регионов от РФ и что им будет лучше без РФ и они будут богаче и нужно с национальных республик начинать - это Татарстан, Чечня, Дагестан, и т.д. И Украина должна признать их [всех стран заключенных в РФ] независимость официально! И еще РФ захватила Земли и у Финляндии - Карелию, и у Германии - Кенигсберг, и у Японии - Курильские Острова, и т.д. И нужно признать эти земли за их владельцами! Что Германии земля - Кенигсберг! Курильские Острова - это Япония! Карелия - это Финляндии земли, и т.д. И признать это всем нашим комьюнити союзников Украины и США и Запада и Азии и другие страны это будут потом признавать тоже. Украина и США и Запад коллективный - НАТО, должны переходить в контратаку! Нужно уничтожать РФ по всем видам войны и пропагандистски и кибератаками уничтожать их системы и банки и компании! Нужны кибер войска, которые будут атаковать все в РФ! Еще юридически в судах исками заваливать Россию! Добиваться от НАТО и союзников, чтобы они свои государства стимулировали закрытию рынков для РФ! И цены на нефть и газ опускать и т.д. Нужно опускать железный занавес! Еще важный элемент моральный! Нужно морально создавать для россиян реальность, что их все ненавидят, как фашистскую Германию! Нужно тыкать им, что они Имперцы и это слово должно наделяться свойством таким же, как фашисты! Их должны все страны так называть и тыкать им это! Существует еще такой вид пропаганды - это демонизация врага! Россию нужно демонизировать всеми нашими странами союзников! Нужно вести войну спецслужб и разведок и нужно вербовать активно их людей и особенно тех, которые путешествуют! Чтобы они вылетели с российской позицией, а вернулись в РФ уже с антироссийской. Вербую обычно за деньги, за идею, за компромат. Этим нужно заниматься! Хватит защищаться, пора идти в контратаку Холодной войной! Россия должна быть разрушена! Карфаген должен быть разрушен!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага, и Марс захватили
 показать весь комментарий
 
Насчёт Ютуба - мимо.
Можно, конечно, создать массу акков и каналов. Но это ничего не даст.
У Ютуба свои правила. Достаточно нескольких жалоб на канал - и он будет забанен. Моментально. Без всякого разбирательства.
Теперь прикиньте, сколько людей у Путина будут работать в этом направлении.
 показать весь комментарий
 
Можно вести изложение в нужном стиле не нарушая правил Ютьюба.
 показать весь комментарий
 
Насчет Ютуба засада. Штаб квартира, отвечающая за Восточную Европу сидит вна Маскве.
И там работают сами понимаете кто. Это позор Ютубу, что он сотрудничает с рашистами.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно создавать кучу блогеров, как Камикадзе или Балу и т.д. их никто не банит и у них большая аудитория российская! Нужно таких солдат, как камикадзе море!
 показать весь комментарий
 
Не обольщайтесь, ведь Донбасс не признан террористической организацией
 показать весь комментарий
 
150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
 показать весь комментарий
 
нации всех стран еднайтесь в борьбе с рашизмом.
 показать весь комментарий
 
 
Вы можете смеяться , но рашизм и фашизм - братья по крови . Первые концлагеря не Гитлер придумал .
 показать весь комментарий
 
 
Перший концлагерь заснував на Соловках т. Ленин, а пізніше Сталін продовжив його справу по усьому Сибіру, ще й Гітлера навчив, коли був його другом.
 показать весь комментарий
 
у паРашы одна надежда: труба. и пока фрау комсомолка цепко держится за эту трубу, в надежде мощно присосаться, ***** не теряет надежду на позитивный исход.
 показать весь комментарий
 
2 года решали, относится ли запрос к юрисдикции суда... я в шоке. А сколько лет они будут рассматривать по сути?? а потом раша положит х* на их решение....
 показать весь комментарий
 
А раньше нельзя было-ООН тормозили петюшки-"тамжежнашилюди"-террористами нельзя обьявлять.
 показать весь комментарий
 
Добра новина! Головна ЦІЛЬ суду має бути З'ЯСУВАТИ ІСТИНУ І ПОВІДОМИТИ ПРО НЕЇ людей.
 показать весь комментарий
 
лови цінну пораду, сРаша: РОЗВАЛИСЬ І АНІГІЛЮЙСЯ і тоді просто не буде кому пред'яви кидати, що ти - спонсор тероризму, що ти - винна Україні мільярди доларів...

а буде 10-20 незалежних і вільних держав замість одного монстра доктора Франкенштейна і недоімперії!
 показать весь комментарий
 
Главное не перестараться и не перегнуть палку. Суды это пока что хорошо, но надо во время остановится. Иначе дело пахнет керосином. И УкрГТС придется разбирать на металлолом, а от выплаты лярдов Путлер все равно откажется. И потом ни денег, ни газа. И придется или замерзать или покупать газ у того же Пупкина по заоблачным ценам. Как в 2010 г.
 показать весь комментарий
 
Нужно учитывать, что на решения всех этих судов путин чихал, писял и какал. Он не выполнял их решения в прошлом, не будет выполнять и в будущем. Впрочем как и вся паРашка. А Макрон с Меркель, и все ЕС, за исключением прибалтов, спят и видят, чтоб снять с Рашки санкции и возобновить полноценную торговлю. Так что не будем обольщаться и строить воздушные замки.
 показать весь комментарий
 
ООН против государства с одним из самых больших ядерным арсеналом- это пыль к сожалению
 показать весь комментарий
 
...и далее по теме:
Также, большая благодарность Елене Зеркаль за проделанную работу,
Міжнародний суд ООН визнав наявність юрисдикції розглядати спір України проти Росії - Цензор.НЕТ 5132





 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх