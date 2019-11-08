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Все про:Крым (22058) русин (44) Чехия (902) крымские татары (2204) Земан (63)

 Земан не приглашал в Прагу пропутинских крымских татар, их привели с собой русины

Президент Чехии Милош Земан заявил, что представители пропутинской организации крымских татар с оккупированного полуострова не получали приглашений на торжественный прием в Пражском граде. Их привели с собой вместо родственников приглашенные на торжество русины.

Об этом Земан заявил на телевидении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Lidové noviny.

Президент Чехии пояснил, что приглашения были адресованы представителям русинов, а те привели с собой вместо членов семьи крымских татар, которые стали утверждать, что получили официальные приглашения.

Пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек отметил, что каждый пригласительный для русинов был рассчитан на двух человек. "Только от приглашенного зависело, кого он возьмет с собой", - уточнил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Президент Чехии Земан принял делегацию "пропутинских" крымских татар

Действия прокремлевской организации "Къырым бирлигы" из Крыма, представители которой похвастались участием в торжествах, Овчачек назвал "обманом и безнравственностью по отношению к Чешской республике".

Напомним, 30 октября стало известно, что представители маргинальной организации "Къырым бирлиги", поддерживающей оккупацию Крыма Россией, побывали в Пражском граде на торжественном приеме по случаю 101 годовщины со дня образования Чехословакии.

Посольство Украины в Чехии назвало это приглашение провокацией. Пресс-секретарь президента Чехии заявил, что Земан не признавал Крым частью России.

Также на Цензор.НЕТ: Визитом "пропутинских" крымских татар в Чехию занялись прокуратура и СБУ

Информацию о визите делегации в Чехию проверяет прокуратура Автономной Республики Крым. СБУ устанавливает личности членов делегации.

Источник: https://censor.net.ua/n3158635
 
 
 Топ комментарии
 
В русинами ще російська охранка працювала хто знає історію. Властне з русинами, а не лемками. Лемки воювали в УПА, а закарпатські русини отримували фінансову підтримку від росіян в протистоянні з угорцями в регіоні.
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узнать кто конкретно эти русины - судить, поименно.
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узнать кто конкретно эти русины - судить, поименно.
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Вот конкретика : отец Сидор, поп московской церкви на площади Кирила и Мефодия. Его уже давно за сепапаимсзм и политическое русинство предупреждпли даже судили по моему. Ето говно не успокаивается.
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Дурачками прикинулись, тварюки. А если бы с собой каждый привез по чикатило, вам тоже было бы всё равно? Земан не запрошував до Праги пропутінських кримських татар, їх привели з собою русини - Цензор.НЕТ 737
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Не приглашал, их ему подбросили, ага

Скорей бы уже чехи этот пережиток совка нафиг прогнали бы. Бессменный какой-то стал, чисто генсек
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"Действия прокремлевской организации "Къырым бирлигы"
Знакомо звучит... А, точно!
Земан не приглашал в Прагу пропутинских крымских татар, их привели с собой русины - Цензор.НЕТ 5952
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Чехи и падло Земан забыл про Прагу 1979 года. И забыли как Сралин продал их Гитлеру вместе с Судетами?
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Точно. Я тогда служил в 105 в Берлине раен Карлхорст.
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Странно. Служили, а год не помните. Целых 10 лет забыли что ли? Так не бывает
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Судеты подарили Гитлеру Европа с Англией без СССР. Изучи материал по "Мюнхенскому сговору" и не путай его с "пактом Молотова-Рибентропа".
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Только не надо нам подавать официальные версии того времени. Как хотели дать помощь чехословакам КАК Полякам и заграбастать кусок Европы, так как 6 суши 60 миллионам кацапов и 60 миллионам нацменам МАЛО?
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Попробуй ещё раз сформулировать свою мысль - ничего не понял...
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В русинами ще російська охранка працювала хто знає історію. Властне з русинами, а не лемками. Лемки воювали в УПА, а закарпатські русини отримували фінансову підтримку від росіян в протистоянні з угорцями в регіоні.
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Північна Лемківщина зараз у складі Польщі, це тамтешні лемки підтримували УПА і їх вигнали акцією "Вісла", а Південна Лемківщина в складі Словаччини ,а тамтешні лемки не надто проукраїнські, скажем так.
А русини - це застарілий етнонім всіх українців, і згадується ще з літописних часів по відношенню до населення Русі - наддніпрянської України.
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Юрко Янгол "русини - це застарілий етнонім всіх українців, і згадується ще з літописних часів по відношенню до населення Русі - наддніпрянської України"

РУСИНИ - назва українців до кінця 18 століття, а на західноукр. землях - і в 19 - на поч. 20 ст. Дотепер частково збережена в Закарпатській Україні і серед емігрантів-закарпатців у США.

Енциклопедія історії України
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Етнонім "русин"(в однині) і "русь" (у множині) з'являється ще в давньоруських літописах домонгольського періода по відношенню до слов'янських мешканців Середнього Подніпров'я (історичного ядра Русі) . З 15-16 ст. з'являється назва нашого народу у множині: "русини". В останнє на території "східної" частини України етнонім "русини" зустрічався у 18 ст., на теренах ******** Вінничини.
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До 1939 года русинами в Польше называли всех украинцев.
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Этот алкаш позорит Чехию. А чехи, видимо,забыли ввод войск "союзников". Если надо, так Рашка может повторить, чтобы очнулись.
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"Земан не приглашал в Прагу пропутинских крымских татар, их привели с собой русины" - да этот коммуняка, Земан, получил хорошее бабло от беса путлера и должен отрабатывать, но постоянно прикидывается шлангом.
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Странное событие.
Где русины а где татары ... Земан не приглашал в Прагу пропутинских крымских татар, их привели с собой русины - Цензор.НЕТ 8401
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Кого змогли купити, тих і прислали. У магазині зрадників вибір невеликий.
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Во...во.. И у меня по этому поводу недоумение... Земан не запрошував до Праги пропутінських кримських татар, їх привели з собою русини - Цензор.НЕТ 9516
С какого боку к русинам и чехам ,любые!, татары- то ?
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Вообще-то украинцы и есть настоящие русины. А земан приглашал ряженных русин - кремлёвских, они и привезли ряженных крымских татар.
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Треба розуміти етимологію їхнього значення РУСИН.... РУСИН - це не тільки ЛЕМКИ, але й УГОРЦІ ЗАКАРПАТТЯ, БОЙКИ, ГУЦУЛИ, ДОЛИНЯНИ, СОТАКИ(перехідна ланка між лемками і словаками).....

Одним словом солянка з різних субетносів і навіть НАРОДІВ..... УГОРЦІ з тої солянки вже випадають, бо МАДЬЯРОКИ - це угро-фінский люд, споріднений нарід з російськими ХАНТАМИ і МАНСАМИ.... Нічого спільного ні зі словянами, ні з РУСЬЮ....
ДОЛИНЯНИ, БОЙКИ та ГУЦУЛИ вже давно себе позиціонують, як УКРАЇНЦІ!!!! СОТАКИ загубилися і розчинилися між СЛОВАКАМИ.... Залишилися розділені ЛЕМКИ!!!! Одна частина ЛЕМКІВ себе вважає словаками, інша частина, польські лемки, були розпорошені по всій Польщі після операції Вісла і фактично втратили свою ідентичність... Частина лемків себе позиціонує, як УКРАЇНЦІ... і тільки невелика горстка - як САМОДОСТАТНІЙ, РУСИНСЬКИЙ НАРІД..... Словаччина, Мадярія, Серби та Чехія цю горстку ЛЕМКІВ визнає офіційно... Інші(навіть в Україні) - не розуміють, шо то таке той РУСИНСЬКИЙ НАРІД?)))))
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"Пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек отметил, что каждый пригласительный для русинов был рассчитан на двух человек" - т.е. специально оставили лазейку для пропутинских татар. "Не виноватая я - он сам пришел!"(с).
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Путлерівська маріонетка земан - отримав бабло від недо-фюрера - так відпрацьовуй свої 30 срібняків до останнього. Чого дав задній хід?
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Колись русинами називали всіх галицьких українців...Ця назва забулась,коли Галичина увійшла в склад Великої України...Але збереглась в українців Словаччини,Угорщини...хотів сказати Польщі,але ті швидко асимілювались і називають себе мазурами,тобто стали поляками...Тут,в Галичені ще кажуть.що є там в горах якісь русини,бойки,гуцули,жартують що то тісамі українці тільки дикі...
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Земан сказал, что был прием в честь дня образования Чехословакии и при всем уважении к крымским татарам, они к этому событию не имеют никакого отношения. Пригласили каких то русинов, как в таких случаях водится, они могли взять допровод, обычно берут жену или мужа. Ну а те ****** взяли кремлевских татар. Земан сказал - Зачем мне, пробога(дословно) их приглашать? И сказал, что аннексия Крыма незаконна.
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«Земан, русины у вас были в гостях?» - «Были!» - «Так вот оказалось, что были ещё и путинские крымчаки!» - «Но я ведь их не приглашал, я порядочный человек!» - «Но путинские крымчаки все-таки были! Так что не вздумайте приезжайте к нам в гости!..» "Но я же всегда заявлял, что Крым аннексирован Россией незаконно! Так что, можно приходить в гости?» - «Да мы уже знаем, что "не приглашали" и "заявляли"... Но неприятный осадочек-то остался! Так что нет! Не приезжайте и пропадайте там без нас."
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Гнать к путиной матери эту порошковую дипломатию... Суметь пересраться со всей демократической Европой - это нужен особый, национал-соевый "талант"...
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"Суметь пересраться со всей демократической Европой ".......
А это вы о ком? О бывших сателитах СССР в Европе? Да им до демократии "как Хутину до Киева раком."
Похоже.... Земан не запрошував до Праги пропутінських кримських татар, їх привели з собою русини - Цензор.НЕТ 4263 ,вы пропустили вечерний приём лекарств... Срочно к медсестре... А то у вас уже наблюдается спутанность сознания... Земан не запрошував до Праги пропутінських кримських татар, їх привели з собою русини - Цензор.НЕТ 3043
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Как это мило - 15 лет мучаться в Сааре, в Германии, где о демократии, конечно, не слышали, а потом обожраться борща с килькой в томате и прийти сюда жидко дристануть о ней же, о проклятой демократии.
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"Я милого узнаю по походке..."( пою )
А вас,зебилов, видно по культуре общения....
НУ.. Каков поп-таков "приход".
Кстати,заработала на борщ на говядине, а килька - это из советского детства.... А вы другого так и не пробовали? Печалька... Ума хватило только хамству обучиться?
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Фрау Yasin, доешьте свои ампулы с лекарствами. А потом продолжите о хамстве.
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