 Земан не приглашал в Прагу пропутинских крымских татар, их привели с собой русины

Об этом Земан заявил на телевидении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Lidové noviny.
Президент Чехии пояснил, что приглашения были адресованы представителям русинов, а те привели с собой вместо членов семьи крымских татар, которые стали утверждать, что получили официальные приглашения.
Пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек отметил, что каждый пригласительный для русинов был рассчитан на двух человек. "Только от приглашенного зависело, кого он возьмет с собой", - уточнил он.
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Действия прокремлевской организации "Къырым бирлигы" из Крыма, представители которой похвастались участием в торжествах, Овчачек назвал "обманом и безнравственностью по отношению к Чешской республике".
Напомним, 30 октября стало известно, что представители маргинальной организации "Къырым бирлиги", поддерживающей оккупацию Крыма Россией, побывали в Пражском граде на торжественном приеме по случаю 101 годовщины со дня образования Чехословакии.
Посольство Украины в Чехии назвало это приглашение провокацией. Пресс-секретарь президента Чехии заявил, что Земан не признавал Крым частью России.
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Информацию о визите делегации в Чехию проверяет прокуратура Автономной Республики Крым. СБУ устанавливает личности членов делегации.
Скорей бы уже чехи этот пережиток совка нафиг прогнали бы. Бессменный какой-то стал, чисто генсек
Знакомо звучит... А, точно!
А русини - це застарілий етнонім всіх українців, і згадується ще з літописних часів по відношенню до населення Русі - наддніпрянської України.
РУСИНИ - назва українців до кінця 18 століття, а на західноукр. землях - і в 19 - на поч. 20 ст. Дотепер частково збережена в Закарпатській Україні і серед емігрантів-закарпатців у США.
Енциклопедія історії України
Где русины а где татары ...
С какого боку к русинам и чехам ,любые!, татары- то ?
Одним словом солянка з різних субетносів і навіть НАРОДІВ..... УГОРЦІ з тої солянки вже випадають, бо МАДЬЯРОКИ - це угро-фінский люд, споріднений нарід з російськими ХАНТАМИ і МАНСАМИ.... Нічого спільного ні зі словянами, ні з РУСЬЮ....
ДОЛИНЯНИ, БОЙКИ та ГУЦУЛИ вже давно себе позиціонують, як УКРАЇНЦІ!!!! СОТАКИ загубилися і розчинилися між СЛОВАКАМИ.... Залишилися розділені ЛЕМКИ!!!! Одна частина ЛЕМКІВ себе вважає словаками, інша частина, польські лемки, були розпорошені по всій Польщі після операції Вісла і фактично втратили свою ідентичність... Частина лемків себе позиціонує, як УКРАЇНЦІ... і тільки невелика горстка - як САМОДОСТАТНІЙ, РУСИНСЬКИЙ НАРІД..... Словаччина, Мадярія, Серби та Чехія цю горстку ЛЕМКІВ визнає офіційно... Інші(навіть в Україні) - не розуміють, шо то таке той РУСИНСЬКИЙ НАРІД?)))))
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Гнать к путиной матери эту порошковую дипломатию... Суметь пересраться со всей демократической Европой - это нужен особый, национал-соевый "талант"...
А это вы о ком? О бывших сателитах СССР в Европе? Да им до демократии "как Хутину до Киева раком."
Похоже.... ,вы пропустили вечерний приём лекарств... Срочно к медсестре... А то у вас уже наблюдается спутанность сознания...
А вас,зебилов, видно по культуре общения....
НУ.. Каков поп-таков "приход".
Кстати,заработала на борщ на говядине, а килька - это из советского детства.... А вы другого так и не пробовали? Печалька... Ума хватило только хамству обучиться?