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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Полицейский, торговавший патронами через интернет, задержан в Павлограде, - ГБР. ФОТО

Правоохранители поймали на хранении и сбыте боеприпасов патрульного Павлоградского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейский, торговавший патронами через интернет, задержан в Павлограде, - ГБР 01

Полицейский незаконно хранил и продавал патроны через интернет. Подозреваемый отправлял приобретенные патроны покупателям по почте. В ходе досудебного расследования задокументированы несколько эпизодов продажи стражем порядка патронов калибра 5.45 мм. общим количеством 350 штук.

Полицейский, торговавший патронами через интернет, задержан в Павлограде, - ГБР 02

Читайте: Сотрудник патрульной полиции Черкасщины задержан на взятке 4 тыс. грн за разрешение на торговлю, - ГБР. ФОТО

Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъято 30 патронов, а также 3 килограмма армейского пороха.

Полицейский, торговавший патронами через интернет, задержан в Павлограде, - ГБР 03

Квалификация: ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Патрульному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Читайте: Сотрудника СБУ будут судить за сбыт наркотиков, - ГБР

Источник: https://censor.net.ua/n3158634
 
 
 Топ комментарии
 
"нарушил правила сайта из 2-х букв"
Думаю все намного банальнее. Он забыл правило "вовремя занести наверх". Полицейский, торговавший патронами через интернет, задержан в Павлограде, - ГБР - Цензор.НЕТ 185
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Не. Пончики для внутреннего потребления:

Полицейский, торговавший патронами через интернет, задержан в Павлограде, - ГБР - Цензор.НЕТ 1607
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Понимаю что это не красит власть и портит имидж полиции, но КАК? Как можно быть таким тупым, чтобы продавать боеприпасы через инет? Ты ведь полицейский, и знаешь как работают сыщики. Надеюсь это ошибка селекции отбора...
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От смішні люди, а чим він міг торгувати, - пончиками з повидлом? )
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Не. Пончики для внутреннего потребления:


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Нет. Есть отдельный сайт для этих нужд, состоящий из двух букв. Там и наганы не расточенные выставляют и калаши и даже ракеты. И ничего - благоденствует сайт до сих пор.

Это я к блеянью некоторых сердобольных, что если короткостволы разрешить, то все друг друга перестреляют. Кому надо, с задней мыслью, тот и так знает где затарится, а челядь пусть помирает...
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мент спалился, значит нарушил правила сайта из 2-х букв или по телеграму, но тупо, раз поймали, да и наркоторговцев палят время от времени, когда бдительность теряют
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"нарушил правила сайта из 2-х букв"
Думаю все намного банальнее. Он забыл правило "вовремя занести наверх". Полицейский, торговавший патронами через интернет, задержан в Павлограде, - ГБР - Цензор.НЕТ 185
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Нічого дивного не відбулося. ДБР зловило чергового аваківського рХформовано-деградованого патрульного. Таких до речи там 90 %. Все лайно зосереджено в патрульнії поліції.
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"ДБР зловило"
Это он, наверное, не знал, что в "новостворений" орган тоже нужно откупные заносить? Не фартануло (с)
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Понимаю что это не красит власть и портит имидж полиции, но КАК? Как можно быть таким тупым, чтобы продавать боеприпасы через инет? Ты ведь полицейский, и знаешь как работают сыщики. Надеюсь это ошибка селекции отбора...
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Увы через инет вещи и похуже продают. В описании посылки ведь не пишут: "Патроны для АКМ" или Глок Наградной. Если ты не под прикрытием или без информатора, то все это протечет мимо тебя.
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да там что угодно могут продавать всякие дебилы, но ты-же полицейский Карл, ПО-ЛИ-ЦЕЙ-СКИЙ!
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Наверное, на подарки к Новому Году хотел подзаработать ))
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а почём хоть продавал ? среднемировая цена около 2 долларов штука. поиметь гемор аж за 700 долл это надо уметь.
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"Полицейский, торговавший патронами через интернет"
Куда уехал цырк?
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от шо нам лепят...???- и де там 5.45..???- там всё мелкашка, в системе мвд не пользуется от слова "совсем".....- походу, списанные давно спортивные... (не пропадать же добру)
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Автор считает что 0.15 мм- вполне допустимая ошибка)))
В систему МВД импортные патроны такого калибра не поступали. Или отдал у кого-то по беспределу и продавал, или была малокалиберка.
Есть правда ещё вариант: хозяин переяславской малокалиберки, из которой мальчика убили, попросил патроны за недорого продать)))
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