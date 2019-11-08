 Полицейский, торговавший патронами через интернет, задержан в Павлограде, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Полицейский незаконно хранил и продавал патроны через интернет. Подозреваемый отправлял приобретенные патроны покупателям по почте. В ходе досудебного расследования задокументированы несколько эпизодов продажи стражем порядка патронов калибра 5.45 мм. общим количеством 350 штук.
Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъято 30 патронов, а также 3 килограмма армейского пороха.
Квалификация: ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Патрульному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Это я к блеянью некоторых сердобольных, что если короткостволы разрешить, то все друг друга перестреляют. Кому надо, с задней мыслью, тот и так знает где затарится, а челядь пусть помирает...
Думаю все намного банальнее. Он забыл правило "вовремя занести наверх".
Это он, наверное, не знал, что в "новостворений" орган тоже нужно откупные заносить? Не фартануло (с)
Куда уехал цырк?
В систему МВД импортные патроны такого калибра не поступали. Или отдал у кого-то по беспределу и продавал, или была малокалиберка.
Есть правда ещё вариант: хозяин переяславской малокалиберки, из которой мальчика убили, попросил патроны за недорого продать)))