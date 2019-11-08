 Полицейский, торговавший патронами через интернет, задержан в Павлограде, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейский незаконно хранил и продавал патроны через интернет. Подозреваемый отправлял приобретенные патроны покупателям по почте. В ходе досудебного расследования задокументированы несколько эпизодов продажи стражем порядка патронов калибра 5.45 мм. общим количеством 350 штук.

Читайте: Сотрудник патрульной полиции Черкасщины задержан на взятке 4 тыс. грн за разрешение на торговлю, - ГБР. ФОТО

Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъято 30 патронов, а также 3 килограмма армейского пороха.

Квалификация: ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Патрульному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Читайте: Сотрудника СБУ будут судить за сбыт наркотиков, - ГБР