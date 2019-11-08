EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  4444  81
Материалы по теме:
Все про:Кирилл (1007) РПЦ (574) автокефалия (417) ПЦУ (478)

 РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха Феодора II из-за признания автокефалии ПЦУ, - замглавы синодального Отдела внешних церковных связей Балашов

Признание Александрийским патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом, заявляют в Московском патриархате.

"Русская православная церковь глубоко опечалена информацией о решении Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко в качестве руководителя Православной церкви Украины и поминовением его имени в диптихах Александрийской церкви. Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви", - сказал в пятницу замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, Священный синод Московского патриархата рассмотрит поступившие сообщения для принятия дальнейших решений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дуэт Путина и Кирилла не остановит процесс признания ПЦУ всем мировым православием, - Порошенко о решении Александрийского Патриарха

Ранее в пятницу стало известно, что предстоятель еще одной Православной церкви - Александрийской - патриарх Феодор II признал ПЦУ, упомянув за литургией имя ее руководителя Епифания как предстоятеля одной из поместных Православных церквей.

Источник: https://censor.net.ua/n3158632
 
   
 Топ комментарии
 
РПЦ вообще самозванцы без Томоса. Они никто и зовут их никак. Вся Кацапия -это недоразумение.Ей пора к земле привыкать.
 показать весь комментарий
 
Истерикой кацапни, удовлетворен!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
скоро будем поминать кгбиста гундяя с рпц недолго осталось!
 показать весь комментарий
 
 
РПЦ вообще самозванцы без Томоса. Они никто и зовут их никак. Вся Кацапия -это недоразумение.Ей пора к земле привыкать.
 показать весь комментарий
 
 
История у мокшей незавидная: началась она с 500-летнего ползания на брюхе под монголами - в то время как Киевская Русь продолжила свое существование в настоящем европейском государстве ВКЛ… Московий Улус, после нескольких столетий прозябания - сумел захватить соседние финские улусы и вырос до Московского Ханства (или царства) затем он захватил власть в Золотой Орде - поочередно присоединив к себе: Казанское, Астраханское и Сибирское и Крымское ханства - после чего перенес столицу Орды из Сарая в Москву…
Но вот немного лет и после того как сдох последний чингазид царь Петр - моксельский трон, выиграла в лотерею немецкая мелкопоместная курва Катька - которая постеснялась быть царицею полудикой московии-татарии, поэтому перевела любительские попытки ее предшественника гер Питера фальсификации истории выдуманного государства - на промышленные масштабы… В результате сегодня, ни у одной европейской, да и азиатской страны - нет такой вывернутой, лживой, украденной у других истории государства, как у вороватого сброда московитов-ордынцев…
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты богослов? А сколько всего патриархатов? А ПЦУ патриархат, или нет? А как должна признаваться автокефалия?. Да просто, зачем лезть туда, в чем абсолютно не смыслишь?
 показать весь комментарий
 
Рома, ти мабуть не знаєш, та Епіфаній в літургіях, ще з моменту отримання Томасу, поминає шамана московського сатанату - гундяя. Коли його запитали, чому ПЦУ КП патріарха Філарета, гундяя в молитвах не поминала, а ПЦУ Епіфанія - поминає, він відповів, що такі правила. А тепер, виявляється, що гундяєвська секта, не тільки митрополита ПЦУ Епіфанія в своїх літургіях не поминає, а на додаток не буде поминать і ті церкви які підтримали ПЦУ. Отакі то справи, Рома Маестро.
 показать весь комментарий
 
 
Дядька- копия Распутина, между прочим. Я аж обалдел!
 показать весь комментарий
 
 
Распутин соображал, а у этого мозги сгнили...
 показать весь комментарий
 
 
Очень даже похож! Более того- копия, повторюсь.
 показать весь комментарий
 
 
Нет! Глаза другие, рот в два раза больше, чем у Распутина..да вообще не похож.
 показать весь комментарий
 
Кто удачи сказал: Херувим не празднует, мы в нем живем!
 показать весь комментарий
 
класс. И глаза такие добрые добрые РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха Феодора II из-за признания автокефалии ПЦУ, - замглавы синодального Отдела внешних церковных связей Балашов - Цензор.НЕТ 7727, и заметьте, у каждого во лбу юсб разъем есть
 показать весь комментарий
 
 
То нічого страшного. Головне, щоб пуцина поминали. І бажано, у поминальеому Списку. Можна одразу ж за сраліним.
 показать весь комментарий
 
 
)))))))
Раскольник!
Твое не поминание всем до п...ы!))))
 показать весь комментарий
 
 
РПЦ - козлорогий пархат с "Томосом" от сатаны.
 показать весь комментарий
 
 
Это была угроза? Как по мне- комедия. Поминовение прекратит(с). А-а-а-ахренеть! А как это повлияет на курс рубля? Ну, или на цену на нефть? 21-й век. Уже давно понятно, что Земля как стояла, так и стоит на Трех Слонах. При этом- плоская. А тут- поминовение... Умора.
 показать весь комментарий
 
 
Он увидел на руке загнивающего жучка и съел его.
 показать весь комментарий
 
 
Выкидывайте иконы и вешайте в церквях ***** и кремлядей. Уже можно!
 показать весь комментарий
 
 
"Русская православная церковь глубоко опечалена" очень глубоко...

"Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений"
И что теперь лохи перестанут в Египет ездить и засирать его крича: "тААААгиииил!!!"? Или прекратите поставку лаптей в Александрию? Вот уж контрмеры сверхдыржавы.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петр Алексеецич наверно немного ошибся, когда верующим стал.
 показать весь комментарий
 
"Потеря" для мирового православия: московская секта т.н. РПЦ перестанет поганить языком своего лжепастыря имя ещё одного настоящего патриарха Православной Церкви.
 показать весь комментарий
 
 
Очень ему нужно, чтобы какие-то раскольники, его в неправильных молитвах упоминали...
 показать весь комментарий
 
 
Напоминаю этой СОБАКЕ МОКШАНСКОЙ и еретикам рпц мп...
Александрийская церковь вторая после Константинополя!!!
Они крестили люд божый...когда вы мокшы еще лазили по деревьям и шишками жопу подтирали!)))
 показать весь комментарий
 
 
Что ни говорите - а лысое ***** воворемя списало Африке 20 млрд. долл. Кстати, а как правильно - "афробЭндеровцы" или "негробЭндеровцы"?
 показать весь комментарий
 
 
Самозванца Гундяя и его прихвостней-раскольников пора уже гнать ссаными тряпками из Украины
 показать весь комментарий
 
 
Еще засушите половину коровы и назовите это "Антимощи патриарха Александийского и Газийского")
Веруны смешны, но кацапские веруны смешны даже и без "веры" то
 показать весь комментарий
 
 
"засушите половину коровы"
У них там целый труп в мавзолее засушен, чего им с половиной мелочиться? )
 показать весь комментарий
 
 
оно то так, но был прикол не так давно: комми обнаружили шо кто-то украл.... пенис Ленина РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха Феодора II из-за признания автокефалии ПЦУ, - замглавы синодального Отдела внешних церковных связей Балашов - Цензор.НЕТ 2366
возмущались очень. психушка короче, там даже две коровы было бы за счастье - можно было бы полторы продать по кускам ватникам как закуску к боярке то)
 показать весь комментарий
 
"шо кто-то украл.... пенис Ленина"
Такая сенсационная новость прошла как-то мимо меня А ссылки есть какие на источник или люди просто говорят?
Если голодают, то им навряд хватит семью "колбасой советской" прокормить, простите за грубость. А если поставить "это" в качестве идола на постамент и молиться "маленькому ленину"... Не знаю. Это махровое извращение.
 показать весь комментарий
 
Да, этот может. Он отличается особой любовью к гундяйке и его бесам))
 показать весь комментарий
 
 
Честно говоря поминание кого то РПЦ, это чисто "зап-дло" Прости Господи .. "КГБистская секта преподобного и солнецеликого ПУ " пропитанная мракобесием, пещерным национал национализмом, стяжательством, вражды , ненависти и при этом своей исключительностью и гордыней. Как сказал их духовный учитель, кто то в рай а кто то просто сдохнет, последнее по адресу. Так что можно успокоить главу Александрийской церкви, просто РПЦ камень с его души сняла.
 показать весь комментарий
 
 
РПЦ пора уже прекратить Господа Бога поминать и сына его Иисуса, а только святую путятишну и сына его рамзанку. РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха Феодора II из-за признания автокефалии ПЦУ, - замглавы синодального Отдела внешних церковных связей Балашов - Цензор.НЕТ 1429
 показать весь комментарий
 
 
Вместо духа святага...РПЦ МП может погинать ГазПром)))))
 показать весь комментарий
 
 
РПЦ уже давно пора выйти из Православия, выделиться в отдельную Конфессию, Московскую Ересь
 показать весь комментарий
 
 
Та пофиг! Надеюсь, что погонят вас ссаными тряпками, а главное из Лавры!
 показать весь комментарий
 
 
бестомосные сектанты сами находятся в изоляции.
 показать весь комментарий
 
судя по тенденцыи совсем скоро диптих в исполнении рпц будет иметь одну строчку -путин *****
 показать весь комментарий
 
 
РПЦ как сатанинская секта должна быть ликвидирована!.. и точка!
без обсуждений и без компромисов!!!
 показать весь комментарий
 
 
Официально идут в раскол рпцшники. Я так понял, у них будет своя особая церковь с ****** и шлюхами.
 показать весь комментарий
 
 
І як кацапіто після таких заяв ще мають совість називати нас "розкольниками".
 показать весь комментарий
 
Ага. "Гундяев наносит ответный удар!"
 показать весь комментарий
 
Скоро рпц будет признавать только себя!
 показать весь комментарий
 
 
Зато мы тебя, гундяя плешивого, будем упоминать каждый раз, когда будем посылать твоего кгб-шного хУзяина по привлекательному маршруту ПТН ПНХ! А вообще, лучше бы вы сдохли, в один день. Вот была бы пьянка!
 показать весь комментарий
 
 
Собаки гавакають , а караван іде... Так було і так буде... Кацабська церква Україні не потрібна.
 показать весь комментарий
 
 
РПЦ припинить поминання Олександрійського патріарха Феодора II через визнання автокефалії ПЦУ, - заступник голови синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків Балашов - Цензор.НЕТ 3778
А з фашистського лігва кремля лунає моторошне звіряче виття кривавої банди )(уйла і попів розкольників ворожої Україні РПЦ. Це через те, що слідом за визнанням автокіфалії ПЦУ Елладською Грецькою православною церквою. Вже і Головний Секретаріат Патріархії Олександрії і всієї Африки поширив офіційне повідомлення, де сповіщається про визнання Патріаршого і Синодального Томосу Вселенського Патріархату про автокефалію Української Церкви, рідної для всіх Українців ПЦУ.
 показать весь комментарий
 
 
та хоть вообще там на ряхе молиться перестаньте - who cares?
 показать весь комментарий
 
 
як же він житиме надалі без згадування його в службах гундяївського сатанату?
 показать весь комментарий
 
Гундяй буде поминати монгольського шамана.
 показать весь комментарий
 
 
Пройде зовсім небагато часу і секта гундяя на своїх шабашах буде поминати тільки жаб з мокшанських болот
 показать весь комментарий
 
кацапские черти и гундяйские сектанты лают, а караван идет.
 показать весь комментарий
 
Жизнь расставляет все по своим местам.Дело идет в правильном направлении,к самоизоляции РПЦ.Самопровозглашенная секта,без Томоса не имеет права называться Церковью.
 показать весь комментарий
 
 
а можно огласить, кого они там поминают?? И потихоньку, когда нас все признают, он будут молчать на богослужениях, ибо поминать будет некого? умора.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх