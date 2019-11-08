 РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха Феодора II из-за признания автокефалии ПЦУ, - замглавы синодального Отдела внешних церковных связей Балашов

"Русская православная церковь глубоко опечалена информацией о решении Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко в качестве руководителя Православной церкви Украины и поминовением его имени в диптихах Александрийской церкви. Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви", - сказал в пятницу замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, Священный синод Московского патриархата рассмотрит поступившие сообщения для принятия дальнейших решений.

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Ранее в пятницу стало известно, что предстоятель еще одной Православной церкви - Александрийской - патриарх Феодор II признал ПЦУ, упомянув за литургией имя ее руководителя Епифания как предстоятеля одной из поместных Православных церквей.