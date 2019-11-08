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Все про:Газ (9175) Федерация работодателей (20)

 Повышение тарифа на транспортировку газа увеличит долги населения за коммунальные услуги, – представители громад

Инициатива предприятия "Оператор ГТС Украины" повысить для украинских потребителей тариф на транспортировку газа при нулевом транзите из России приведет к росту долгов населения за потребленный газ.

Об этом заявил первый замглавы Запорожского областного совета Егор Семенков в ходе круглого стола, организованного Федерацией работодателей Украины, пишет uaprom.info.

По подсчетам ФРУ, в случае утверждения инициативы "Оператора ГТС Украины" тариф на транспортировку газа может вырасти в 3,5 раза.

"В каких условиях происходит это предложение увеличить тариф на транспортировку газа? По свежим данным статистики по Запорожской области, долги на конец сентября 2019 года за поставку природного газа составляют 983 млн грн. По отоплению и горячей воде – 915 млн грн. Общая задолженность по услугам ЖКХ - практически 3 млрд грн и она возрастает", - сообщил Семенков.

По его словам, рост тарифа приведет к существенному увеличению издержек коммунальных предприятий. В качестве примера он привел концерн "Городские тепловые сети Запорожья", для которого дополнительная финансовая нагрузка составит 180 млн грн.

В свою очередь глава Никольского Донецкой области Василий Митько отметил, что кроме роста долгов повышение стоимости газа будет оказывать сильное давление на местный бюджет, в структуре которого увеличатся затраты на обслуживание коммунальной сферы.

У нас на балансе района находится 16 школ и детских садиков, которые отапливаются газовыми котельными. И вместо того, чтобы поднимать зарплату тем же тренерам ДЮСШ, учителям музыкальных школ, работникам социальных служб и территориальных центров… мы будем вынуждены эти деньги пускать на повышение этих тарифов. Поэтому мы категорически против", - отметил Митько.

В октябре ООО "Оператор ГТС Украины" провел слушания относительно повышения тарифов на транспортировку при условии отсутствия транзита со стороны России (нулевой вариант). В ФРУ отметили, что в настоящее время "ОГТСУ" не имеет лицензии на проведение операций, однако платежи должны приниматься уже с декабря 2019 года. При этом тариф на транспортировку газа вырастет в 3,5 раза - именно такой вариант будет направлен на утверждение в НКРЭКУ.

При этом в ФРУ считают, что расчеты "ОГТСУ" не обоснованы, так как отсутствует письменный отказ "Газпрома" и европейских потребителей от транзита газа через Украину; "Северный поток-2" не сможет в полном объеме заменить транзит газа через ГТС Украины.

Вместе с тем обоснования тарифа не содержат информации о том, каким образом будет разделена ГТС при ее выделении из АО "Укртрансгаз", что именно будет выведено из эксплуатации и как это повлияет на постоянные/переменные расходы.

Источник: https://censor.net.ua/n3158630
 
   
 Топ комментарии
 
Зелебобики, когда на майдан? Ваша очередь!
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Олена Монова

Туда, в принципе, можно вписывать любое из предвыборных обещаний императора Вавы, на выходе все равно будет зеленый дилдак на весь макияж.
Ну а тарифы, а что тарифы. Есть один беспристрастный судья в этом вопросе - платежка, беспощадная сука. Я их внимательно изучаю в ожидании обещанного Герусом понижения тарифов для населения, тем более, что у меня в доме все на электричестве, я от газа отказалась. Ну Герус же везде бегает и кричит, что в связи с импортом из России тарифы для простых людей™ снизились на 15-20-100500%.
И я как простой людь блымаю в эти платежки, обнюхиваю, переворачиваю, смотрю на просвет, и теперь обиженно спрашиваю: ГДЕ?! Где понижение тарифов, Герус? Вернее, не так. Для кого понижение тарифов? Я понимаю, Герусу сейчас некогда, он раны зализывает и пришивает оторванный боевым скотынякой воротничок. Можно было бы попросить бабушку Беню показать платежки своих ферросплавных заводиков, так не покажет же.
А нам пока зеленая пися вместо пышных обещаний, дякую, дуже дякую.
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...В итоге стоимость газа на комфорке на ноябрь-декабрь этого года для бытового потребителя составит от 9131,72 до 9842,6 грн за 1 тыс. куб. м, или 9,1-9,8 грн за 1 кубометр. Для сравнения: сейчас цена газа составляет 5,72 грн за кубометр, а в период прошлого отопительного сезона она была 7,67 грн за кубометр.

...с 1 января 2020 г. "Нафтогаз" будет предлагать газ поставщикам (облгазам) и тем бытовым потребителям, которые будут его клиентами, по средней цене для промышленных потребителей. .... населению придется заплатить космические суммы - от 17 733,25 до 18 404,53 грн за 1 тыс. куб. м.


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А что случилось? Повышение тарифа на транспортировку газа увеличит долги населения за коммунальные услуги, – представители громад - Цензор.НЕТ 976 С поборника "платить сукы скилькы просять" перешёл в радетелей за норот?
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не беда! Главное, что без "барыги", который обкрадывал весь зеленый нарид. Повышение тарифа на транспортировку газа увеличит долги населения за коммунальные услуги, – представители громад - Цензор.НЕТ 4136
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При Порошенко такого не было.
Какие бутерброды, жрать нечего было.
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Очень давно человек потерял шерсть на теле . Очень многое потерял .
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Точніше, дуже багатьох - це був форменний геноцид бліх.
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Зелебобики, когда на майдан? Ваша очередь!
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Олена Монова

Туда, в принципе, можно вписывать любое из предвыборных обещаний императора Вавы, на выходе все равно будет зеленый дилдак на весь макияж.
Ну а тарифы, а что тарифы. Есть один беспристрастный судья в этом вопросе - платежка, беспощадная ****. Я их внимательно изучаю в ожидании обещанного Герусом понижения тарифов для населения, тем более, что у меня в доме все на электричестве, я от газа отказалась. Ну Герус же везде бегает и кричит, что в связи с импортом из России тарифы для простых людей™ снизились на 15-20-100500%.
И я как простой людь блымаю в эти платежки, обнюхиваю, переворачиваю, смотрю на просвет, и теперь обиженно спрашиваю: ГДЕ?! Где понижение тарифов, Герус? Вернее, не так. Для кого понижение тарифов? Я понимаю, Герусу сейчас некогда, он раны зализывает и пришивает оторванный боевым скотынякой воротничок. Можно было бы попросить бабушку Беню показать платежки своих ферросплавных заводиков, так не покажет же.
А нам пока зеленая пися вместо пышных обещаний, дякую, дуже дякую.
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а что сказать то не гранаты надо "ронять" им под ноги а
расстреливать и вешать как гирлянду фонарных столбах и
деревьях иначе эта żydowska
kublo (польский язык) не угомонится, а причина банальна.. Колобов «мамин сисенюк»
«проср..л» все что можно было.. никакого
транзита газа из РФ не будет, а премию мамке меж сисек надо же возить вот
внутри Украины эти ублюдки и решили поиметь гешефта не понимая что не успеют
понять как станут просто покойниками... у народа такие качели на разгон
замерли... все ожидали как лохи, но осуждать сложно, все хотят и надеются на
лучшее, осуждать за это никого нельзя... НО ОБМАН И РАЗВОДНЯК И СДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ
ЛОШАРАМИ это конечно по приколу, но ненависть и проклятий… также сверх всякой
меры… прорвет так и ничто и ничего уже не устоит и не удержит.. это как
прорвавшаяся плотина...но «Зедебил» оказался циничным маленьким «редиско
шариковым» так вот когда снимут тормоз с качелей и они качнутся в сторону «зедебильной
обкуренной цинично припоанной» власти тог тут Ростовом уже никак.... на них
сорвут ненависть… начиная с 1991 года…. они ответят за все и за Будапешт и за
украденные миллиарды Рублей СССР Сбербанка и распад СССР и за Кучму и за купоны
и фантики и за Ющенко и за Яныка и за Порошенко Повышение тарифа на транспортировку газа увеличит долги населения за коммунальные услуги, – представители громад - Цензор.НЕТ 9731
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"Мотивація голосувати за Зеленського серед тих, хто міг би стати учасником майдана звучала так: «Я дам йому шанс, а якщо він обкалякається, я виїду з цієї країни». Люди не готуються до революції, їхня революція - це еміграція..."Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/vadymdenysenko/shcho-chekaje-na-ukrajinu-pislya-kapitulyaciji-636766.html
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Не соглашусь... Те, кто голосовал "не по приколу" - голосовали "за халяву". Я достаточно помотался по миру и могу сказать: там халявы нет! Если у нас халявщикам можно существовать и постоянно плакаться о хреновой жизни, то там так не прокатит. Жить на социалке и плакаться что не дают заработать - это все-равно что себе ярлык "я - дебил" повесить. Устроиться на работу, где можно просиживать штаны - я о такой даже не слышал. Хотя, вру, в Штатах было пару мест с такой работой офисного планктона. Но это временно - толь HR найдет более способного - халявщик в течении суток вылетает на улицу.
Возможно, что кто-то так и думал «Я дам йому шанс, а якщо він обкалякається, я виїду з цієї країни», но уверен, что такое если куда-то и свалит, то его максимальная ступенька в социальной лестницу: клинер или бэьиситер.
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на шестом году войны реализатор снова впаривает картинку с дерьмосайта РФ.
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Маня прокинься! Ти обісралася!
Вже три місяці як Кабмін Нелоха ціни встановлює.
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Почему Фирташ и другие олигархи монопольно использует местные газотранспортные и электрические сети, и уже лет 15 - 20? Почему местным властям не пересмотреть эти договора аренды, на основании которых облгазы принадлежащие олигархам управляют газовыми сетями, выводя все прибыли в офшеры, а работников держа на минималке и везде декларируя убытки, хотя нихра не делают? За любой кусок трубы или счетчик, проект или работу, опять платит потребитель, а облгаз забирает чужую собственность в "управление", и измывается над этим потребителем по полной за его же деньги. Ладно "барыге" было не до него, но ведь у нас теперь власть "слуг народа" !? Может и тарифы тогда поднимать не нужно будет?
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С облгазами таже история, только морды в другой последовательности...
Повышение тарифа на транспортировку газа увеличит долги населения за коммунальные услуги, – представители громад - Цензор.НЕТ 1881
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Підняття тарифів на магістральний газотранспортування не має стосунку до мереж низького тиску і якоїсь "необхідності". "Трубу" завжди розглядали як джерело рентного доходу, у зв'язку з майбутнім скороченням транзиту рівень доходу общака вони втрачати не хочуть і розглядають варіант як "вписати" до потрібної суми через збільшений побор з місцевих гоїв. А ГТС буде не збитковою навіть при діючих тарифах та нульовому транзиті.
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А увеличение цены для самого населения раз эдак в 8 не увеличило долги? Какая-то муть с этим тарифом на транспортировку - похоже что хотят влезть в схему, где между низкой себестоимостью газа собственной добычи и его высокой ценой для конечного потребителя все посредники рубят неплохой доход.
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"новые лица" - они такие.. жадные и голодные.. но "честные" . К тому же зебилам "ничего не должны"Повышение тарифа на транспортировку газа увеличит долги населения за коммунальные услуги, – представители громад - Цензор.НЕТ 6120
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Что новые,что старые у них одно на уме ,как накосячить бабло
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хорошо отмазка для зебилов Повышение тарифа на транспортировку газа увеличит долги населения за коммунальные услуги, – представители громад - Цензор.НЕТ 1704
а помнится, орали "новые лица.. честные".. А сейчас - "а что, старые были лучше?" Повышение тарифа на транспортировку газа увеличит долги населения за коммунальные услуги, – представители громад - Цензор.НЕТ 4047
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Задолбал...как дятел одно и тоже стучишь
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Грошей стане менше, бо кацапи менше башлятимуть, але менше отримувати "трубні паразиті" не хотять. Не виключено, що переконуватимуть в "!необхідності" таких дій ті ж "чесні експерти", які й в Стокгольмському арбітражі допомогли намалювати якісь "збитки в Нафтогаза", які "необхідно компенсувати". Ну а перевзуті в стрибку вальцманботи раніше б вилизували такі наміри, а тепер, після відсунення від годівниці їх баріна - ганитимуть.
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Все для людей...
Когда уже нажрутся наверху
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Как Коломойский банкротит Украину
Народный депутат Герус ставит задачи министру энергетики Украины купить 2000 Мвт у России. Это колоссальная цифра - 2 млн. киловатт. Вся Хмельницкая АЭС столько вырабатывает - оба реактора. План надежный как швейцарские часы.

Приобретаешь по 2.6 у Кремля и друга Путина Сечина. Продаешь ферросплавным заводам Коломойского по 1.6. Добывающие мощности Украины начинают останавливать - и ВЭС и СЭС, Центрэнерго уже много недель работает в убыток, который покроют из бюджета деньгами украинцев. Создается искусственный дефицит, который гасится поставками из РФ. Больше мощностей останавливается, больше импорт из РФ - на этом этапе предложение начинает давить спрос вниз. Больше маржа для Коломойского, как у крупнейшего потребителя энергии, больше расходов у его конкурентов. По этой же причине кризис неплатежей по «зеленому тарифу» - слуги активно выступают за его снижение ибо готовы приобретать киловатты у противника, душа своих производителей внутри страны.
приходится останавливать украинские мощности. Указывая в ручном режиме сколько закупать министру. Лучше вызывайте шлюх.
Пролить сколько крови, понести сколько убытков от блокады, аннексии предприятий, от обвала экспорта продовольствия и опять совать голову в ярмо, ради доходов нескольких людей. Людей, которые при случае покинут страну и будут гулять с видом на пальмы через три часа. Снижение инвестиций в СЭС и ВЭС, снижение диверсификации поставок, расходы государственных компаний, расписанные на всех украинцев, ручное управление энергетикой. Зачем, ради чего? Ради сиюминутного куска. Помню перед выборами мне писали - не надо нагнетать, зачем эти страшилки, да ну, это смешно. Чего вы не смеетесь, пацаны?
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Поцан був ідіот, який тобі методичку нашкрябав. Сміюсь з нього.
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Сначала "Нафтогаз" запускает замануху "Газовый запас". И там маааленькими буковками написано "не включает стоимость транспортировки".

Закупились? А теперь стоимость транспортировки увеличиваем в 3.5 раза.
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Неожиданно, какая нахрен "транспортировка"?
Ведь мы УЖЕ пять лет не покупаем газ у паРашки, все исключительно из Европы!
Да соевые?
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Вася прокинься! Ти обісрався!
Вже три місяці Кабмін Нелоха рулить цінами.
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Не пойму, нам рассказывали про субсидии, которые покрывать должны долги, а тут оказывается что не покрывают. С тарифами на транспортировку полная лажа ибо в них заложен тот же доход от транспорта что был в предыдущие года с одной стороны транспортировка подорожает для рф, а им в теории пока не хватает около трети мощностей от того что качают сейчас, поэтому нулевой транзит маловероятен, а вот оставшиеся 2/3 от транзита ляжет на внутренних потребителей. Кому это выгодно? Германии, потому что газ для нее по сев. потоку 2 будет значительно дешевле, а нам по их регламенту придется оплачивать эту трубу и платить больше, один плюс, что компания государственная, но с ихними миллионными премиями это все плохо. Регламент Европейськой Комиссии(ЕС) № 2017/460 от 16 марта 2017 року о доходах компании по транзиту за предыдущий период необходимо пересмотреть и не перекладывать их хотелки на многострадальный народ Украины.
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"не содержат информации о том, каким образом......"
Отличная новость! Хрен знает про что, но новость!
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Толі дєло було при брєжнєві, там партія чотко доносила мислю совнароду, а ще тоді в амфаша стояв.
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Странно, уже несколько месяцев как не слышно ни слова о газе собственной добычи, что случилось?
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минфину передают эту компанию, очень скоро она будет поглощена МГУ, а почему минфину, продать, консорциум, приватизация ??? Что они готовят, мы не знаем, но данная инициатива с тарифами на транзит повышает стоимость новосозданной компании , она становится привлекательной для потенциального покупателя. Даже если контракт не будет подписан, газпром будет выкупать с аукциона нужные ему объемы транзита, так как это и делается в Европе, но подвешенная ситуация с контрактом хороший повод взвинтить тарифы, а то что делается в Запорожье, эта картина характерна для всей страны, критическая задолженность перед нак нафтогаз растет во всех регионах и она продолжает расти, кто сказал что коболев и витренко хорошие менеджеры? Они уничтожают экономику страны, а идиоты им воздают овациями за возню с контрактом, и кто будет теперь отвечать за то что добыча газа не выросла а энергозатратность экономики не уменьшилась, кто? Ладно энергосберегающие программы, это не в интересах коболева, им нужно что бы мы тратили больше, но добыча газа, это его компетенция.
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ДТЭК Ахметова предлагает поднять тариф для категории потребителей, потребляющих до 100 кВт-ч/месяц электрической энергии, на 86,7%, с 1 января 2020 года.

Когда же эта падла рыжая нажрется? Террорист, котор монополизировал все и травит население тарифами. Баканов ты где ???
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