 Повышение тарифа на транспортировку газа увеличит долги населения за коммунальные услуги, – представители громад

Об этом заявил первый замглавы Запорожского областного совета Егор Семенков в ходе круглого стола, организованного Федерацией работодателей Украины, пишет uaprom.info.
По подсчетам ФРУ, в случае утверждения инициативы "Оператора ГТС Украины" тариф на транспортировку газа может вырасти в 3,5 раза.
"В каких условиях происходит это предложение увеличить тариф на транспортировку газа? По свежим данным статистики по Запорожской области, долги на конец сентября 2019 года за поставку природного газа составляют 983 млн грн. По отоплению и горячей воде – 915 млн грн. Общая задолженность по услугам ЖКХ - практически 3 млрд грн и она возрастает", - сообщил Семенков.
По его словам, рост тарифа приведет к существенному увеличению издержек коммунальных предприятий. В качестве примера он привел концерн "Городские тепловые сети Запорожья", для которого дополнительная финансовая нагрузка составит 180 млн грн.
В свою очередь глава Никольского Донецкой области Василий Митько отметил, что кроме роста долгов повышение стоимости газа будет оказывать сильное давление на местный бюджет, в структуре которого увеличатся затраты на обслуживание коммунальной сферы.
У нас на балансе района находится 16 школ и детских садиков, которые отапливаются газовыми котельными. И вместо того, чтобы поднимать зарплату тем же тренерам ДЮСШ, учителям музыкальных школ, работникам социальных служб и территориальных центров… мы будем вынуждены эти деньги пускать на повышение этих тарифов. Поэтому мы категорически против", - отметил Митько.
В октябре ООО "Оператор ГТС Украины" провел слушания относительно повышения тарифов на транспортировку при условии отсутствия транзита со стороны России (нулевой вариант). В ФРУ отметили, что в настоящее время "ОГТСУ" не имеет лицензии на проведение операций, однако платежи должны приниматься уже с декабря 2019 года. При этом тариф на транспортировку газа вырастет в 3,5 раза - именно такой вариант будет направлен на утверждение в НКРЭКУ.
При этом в ФРУ считают, что расчеты "ОГТСУ" не обоснованы, так как отсутствует письменный отказ "Газпрома" и европейских потребителей от транзита газа через Украину; "Северный поток-2" не сможет в полном объеме заменить транзит газа через ГТС Украины.
Вместе с тем обоснования тарифа не содержат информации о том, каким образом будет разделена ГТС при ее выделении из АО "Укртрансгаз", что именно будет выведено из эксплуатации и как это повлияет на постоянные/переменные расходы.
...с 1 января 2020 г. "Нафтогаз" будет предлагать газ поставщикам (облгазам) и тем бытовым потребителям, которые будут его клиентами, по средней цене для промышленных потребителей. .... населению придется заплатить космические суммы - от 17 733,25 до 18 404,53 грн за 1 тыс. куб. м.
Какие бутерброды, жрать нечего было.
Туда, в принципе, можно вписывать любое из предвыборных обещаний императора Вавы, на выходе все равно будет зеленый дилдак на весь макияж.
Ну а тарифы, а что тарифы. Есть один беспристрастный судья в этом вопросе - платежка, беспощадная ****. Я их внимательно изучаю в ожидании обещанного Герусом понижения тарифов для населения, тем более, что у меня в доме все на электричестве, я от газа отказалась. Ну Герус же везде бегает и кричит, что в связи с импортом из России тарифы для простых людей™ снизились на 15-20-100500%.
И я как простой людь блымаю в эти платежки, обнюхиваю, переворачиваю, смотрю на просвет, и теперь обиженно спрашиваю: ГДЕ?! Где понижение тарифов, Герус? Вернее, не так. Для кого понижение тарифов? Я понимаю, Герусу сейчас некогда, он раны зализывает и пришивает оторванный боевым скотынякой воротничок. Можно было бы попросить бабушку Беню показать платежки своих ферросплавных заводиков, так не покажет же.
А нам пока зеленая пися вместо пышных обещаний, дякую, дуже дякую.
расстреливать и вешать как гирлянду фонарных столбах и
деревьях иначе эта żydowska
kublo (польский язык) не угомонится, а причина банальна.. Колобов «мамин сисенюк»
«проср..л» все что можно было.. никакого
транзита газа из РФ не будет, а премию мамке меж сисек надо же возить вот
внутри Украины эти ублюдки и решили поиметь гешефта не понимая что не успеют
понять как станут просто покойниками... у народа такие качели на разгон
замерли... все ожидали как лохи, но осуждать сложно, все хотят и надеются на
лучшее, осуждать за это никого нельзя... НО ОБМАН И РАЗВОДНЯК И СДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ
ЛОШАРАМИ это конечно по приколу, но ненависть и проклятий… также сверх всякой
меры… прорвет так и ничто и ничего уже не устоит и не удержит.. это как
прорвавшаяся плотина...но «Зедебил» оказался циничным маленьким «редиско
шариковым» так вот когда снимут тормоз с качелей и они качнутся в сторону «зедебильной
обкуренной цинично припоанной» власти тог тут Ростовом уже никак.... на них
сорвут ненависть… начиная с 1991 года…. они ответят за все и за Будапешт и за
украденные миллиарды Рублей СССР Сбербанка и распад СССР и за Кучму и за купоны
и фантики и за Ющенко и за Яныка и за Порошенко
Возможно, что кто-то так и думал «Я дам йому шанс, а якщо він обкалякається, я виїду з цієї країни», но уверен, что такое если куда-то и свалит, то его максимальная ступенька в социальной лестницу: клинер или бэьиситер.
Вже три місяці як Кабмін Нелоха ціни встановлює.
а помнится, орали "новые лица.. честные".. А сейчас - "а что, старые были лучше?"
Когда уже нажрутся наверху
Народный депутат Герус ставит задачи министру энергетики Украины купить 2000 Мвт у России. Это колоссальная цифра - 2 млн. киловатт. Вся Хмельницкая АЭС столько вырабатывает - оба реактора. План надежный как швейцарские часы.
Приобретаешь по 2.6 у Кремля и друга Путина Сечина. Продаешь ферросплавным заводам Коломойского по 1.6. Добывающие мощности Украины начинают останавливать - и ВЭС и СЭС, Центрэнерго уже много недель работает в убыток, который покроют из бюджета деньгами украинцев. Создается искусственный дефицит, который гасится поставками из РФ. Больше мощностей останавливается, больше импорт из РФ - на этом этапе предложение начинает давить спрос вниз. Больше маржа для Коломойского, как у крупнейшего потребителя энергии, больше расходов у его конкурентов. По этой же причине кризис неплатежей по «зеленому тарифу» - слуги активно выступают за его снижение ибо готовы приобретать киловатты у противника, душа своих производителей внутри страны.
приходится останавливать украинские мощности. Указывая в ручном режиме сколько закупать министру. Лучше вызывайте шлюх.
Пролить сколько крови, понести сколько убытков от блокады, аннексии предприятий, от обвала экспорта продовольствия и опять совать голову в ярмо, ради доходов нескольких людей. Людей, которые при случае покинут страну и будут гулять с видом на пальмы через три часа. Снижение инвестиций в СЭС и ВЭС, снижение диверсификации поставок, расходы государственных компаний, расписанные на всех украинцев, ручное управление энергетикой. Зачем, ради чего? Ради сиюминутного куска. Помню перед выборами мне писали - не надо нагнетать, зачем эти страшилки, да ну, это смешно. Чего вы не смеетесь, пацаны?
Закупились? А теперь стоимость транспортировки увеличиваем в 3.5 раза.
Ведь мы УЖЕ пять лет не покупаем газ у паРашки, все исключительно из Европы!
Да соевые?
Вже три місяці Кабмін Нелоха рулить цінами.
Отличная новость! Хрен знает про что, но новость!
Когда же эта падла рыжая нажрется? Террорист, котор монополизировал все и травит население тарифами. Баканов ты где ???