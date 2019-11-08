 Искатели политического убежища, за которых нардепы поносили Госмиграцию, оказывались преступниками, - замглавы Госмиграции Науменко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала первый замглавы Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

"Миграционная служба - это важная составляющая национальной безопасности, потому что мы отвечаем за такое направление работы, как защита национальной государственности национальной безопасности государства непосредственно в миграционной сфере. В неq задействованы и Миграционная служба, и СБУ, и Генеральная прокуратура, и Министерство юстиции, и Национальная полиция. К сожалению, я не могу открывать конкретные личные дела и объяснять, почему было принято конкретное решение по тому или иному лицу. Но если говорим в целом о системе убежища, то примерно на 30% увеличилась сложность дел. Если раньше это были "спокойные" дела граждан Сирии, Афганистана, Пакистана, Ирана, Ирака, в которых мы понимали, что происходит - военный конфликт, политический конфликт, сложная ситуация, то последние 4 года наблюдаем значительное количество сложных дел. Иногда мы собираем "межведомственный консилиум" и думаем, как их урегулировать, решаем решения могут быть.

Это дела людей, выдачу которых требует другая страна, но находящихся под патронатом Минюста или Генпрокуратуры, и при этом обращающихся за статусом беженца. Эти люди пытаются говорить, что дела, которые возбуждены против них на родине, политически мотивированные.



Это очень сложные дела - по 5-6-7 томов. Надо разбираться в законодательстве страны происхождения, а затем переводить на наше законодательство. Надо знать международное законодательство, нормы и стандарты. Мы стараемся привлекать к этому процессу экспертов УВКБ ООН. Но реально очень трудно разобраться - где человека действительно преследуют, а где перед нами вор, который выдает себя за преследуемую лицо. У нас были заявления от воров в законе, от педофилов, от мошенников, от лиц, которые организовывали финансовые пирамиды. Все они просили убежище в Украине или в каком-либо из европейских государств. То есть массив очень сложный.

"Периодически в СМИ и соцсетях поднимается шум, что, мол, ГМС не предоставляет убежища преследуемым лицам и им грозит возвращение домой, где они подвергаются репрессиям, либо наша Служба сотрудничает со страной-агрессором... Мы же не можем открыть всю информацию и объяснить, почему мы приняли конкретное решение. Есть нормы международного права, украинского законодательства... При этом есть судебная практика, ведь суды иногда становятся на нашу сторону, иногда - на сторону лица. И это абсолютно нормально. Потому что есть состязательность сторон. Часто суды направляют дело на повторное (второе, третье) рассмотрение чтобы мы исследовали дополнительные факты", - сказала она.

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Она прокомментировала наиболее резонансные дела просителей убежища, которым брались помочь народные депутаты.



"После привлечения специалистов Службы безопасности или прокуратуры очень часто оказывается, что все не совсем так, как они рассказывают. Были случаи, когда народные депутаты Верховной Рады прошлого созыва нас поносили по поводу некоторых искателей защиты. Мол ГМС коррумпированная, если уже в третий раз дело отправляют на рассмотрение.



На определенном этапе мне это надоело и я пригласила одного из депутатов с помощником. Он пришел не один, а с "клиентом". Мы выслушали стороны и предложили провести круглый стол. Пригласили представителей прокуратуры, которая вела тогда это экстрадиционное дело, Минюста, СБУ, и каждый аргументировал свою позицию. Когда все службы начали рассказывать историю этого "клиента", то оказалось, что депутат не знал базы, на основе которого в стране происхождения этого "клиента" разыскивают. А разыскивали за мошенничествов с имуществом. Очень много людей, которые создали оппозиционные движения сопротивления в своих странах происхождения только после того, как их финансовые пирамиды были разрушены и за них всерьез взялись местные правоохранительные органы", - добавила Науменко.

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