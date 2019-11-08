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 Политика Украины
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Все про:Германия (3452) Северный поток (518) Разумков Дмитрий (272) Шойбле (2)

 Разумков по телефону обсудил с президентом Бундестага Шойбле ситуацию вокруг "Северного потока-2"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков провел телефонный разговор с Президентом Бундестага Федеративной Республики Германия Вольфгангом Шойбле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Во время разговора Дмитрий Разумков поблагодарил Шойбле за устойчивую позицию Германии по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины.

Руководители двух парламентов обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, в том числе и ситуацию с проектом трубопровода "Северный поток-2".

Напомним, сегодня  Бундестаг не смог проголосовать за законопроект, который смягчит газовую директиву Евросоюза по газопроводу "Северный поток-2".

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Источник: https://censor.net.ua/n3158628
 
   
 Топ комментарии
 
- АлёЁ Йето гер Шойбле?
- Шо бля???!!!
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«Напомним, сегодня Бундестаг не смог проголосовать за законопроект, который смягчит газовую директиву Евросоюза по газопроводу "Северный поток-2". Источник: https://censor.net.ua/n3158628»

Так шо? Обіцяв пособіть «Газпрому»?
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Если Беня скажет тогда ЗЕмоник позвонит.
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Эта шобла кинула зелю . Для чего он звонит ?
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А что вопросы внешней политики входят в перечень полномочий главы ВР?!
Они с ЗЕ не перепутали служебные обязанности?
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Это не тема Разумкова! Это конченный полудурок Валодя должен был еще вчера звонить Ангеле Меркель и поднять кипиш!
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Если Беня скажет тогда ЗЕмоник позвонит.
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Шойбле вы говорите?!
Разумков?! Обсудил?!
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«Напомним, сегодня Бундестаг не смог проголосовать за законопроект, который смягчит газовую директиву Евросоюза по газопроводу "Северный поток-2". Источник: https://censor.net.ua/n3158628»

Так шо? Обіцяв пособіть «Газпрому»?
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НУ. перед нашими переговорами это полезно!
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