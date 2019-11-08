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 Украина должна выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления своих позиций, - заявление "Голоса"

Партия "Голос" считает, что единственным эффективным путем для Украины на сегодня является выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления собственных позиций.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы, сообщает Цензор.НЕТ.

В "Голосе" отметили, что исходя из того, что Крым и оккупированную часть Донбасса нельзя рассматривать отдельно от Украины, а также, что сейчас не существует пути вернуть территории на условиях Украины, нужно строить страну, развивать экономику и возвращать свои земли, когда у будет достаточно сил, а международная ситуация будет этому способствовать.

"Мы считаем, что единственный эффективный путь для Украины сегодня - это выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления собственных позиций... Украина должна перегруппироваться и собрать силы, чтобы вернуть утраченные территории и людей, которые стали заложниками агрессора. Вернуть в том числе ментально", - говорится в тексте заявления.

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В политсиле подчеркнули, что война с Россией не имеет военного решения сегодня, но мы должны усиливать военную способность Украины и быть готовыми перевесить в свою пользу силовое противостояние, если вдруг оно произойдет завтра. Создавать стационарные военные базы, навести порядок в ротации, инфраструктуре и обеспечении армии.

"Завтра все может измениться, и для этого нужно прилагать усилия. А по санкциям - не надо рассказывать нам об их потере. Именно выполнение Минских соглашений ведет к снятию. Мы потеряем и санкции, и суверенитет.

Война с Россией пока держит в заложниках жителей оккупированных территорий Востока и Крыма. Мы действительно хотим вернуть своих, но этому мешают российские танки и российское телевидение. Предлагаемый русскими "мир" может принести только "русский мир" на всю территорию Украины. Мы должны создать программы действенной, реальной поддержки тех, кто готов переехать и кто переехал уже. И готовиться к деоккупации и реинтеграции в момент, когда она станет возможна", - отметили в "Голосе".

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В заявлении говорится, что Украина должна накачать также и экономические мышцы, ведь агрессор не вернет нам обеспеченных жильем и работой людей, цветущие сады и разминированные поля.

"У нас впереди очень много тяжелой работы по восстановлению, на которую нам должно хватить экономических сил. Для этой подготовки тоже нужно время. Процветающая экономика и состоятельные граждане - лучший аргумент правильности нашего пути. И для наших международных партнеров. И, главное, для наших соотечественников по обе стороны линии разграничения.

Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции - тогда, когда для этого появятся реальные возможности. Начинать нужно уже сегодня", - подытожили в политсиле.

Источник: https://censor.net.ua/n3158626
 
   
 Топ комментарии
 
Как приднестровье уже не получится. У Украины гораздо хуже ситуация так как мы в отличие от Молдовы имеем общую границу с Рашистской Педерацией.
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Ач які голосисті стали. А де вони були, коли Україну в ті угоди з гідінстю всовували?

Україна має вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення своїх позицій, - заява "Голосу" - Цензор.НЕТ 1393
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Україна має вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення своїх позицій, - заява "Голосу" - Цензор.НЕТ 5705 ВКЛ_это_мы_01

Ясное дело, если дипломатическим путём нельзя решить, то надо военным дойти до Камчатки и заставить паРашу выплатить репарации,ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Да вам батенька лечиться надо.Интересно флажок у вас хоть настоящий?
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Лишнехромосомный, учи русский язык - там кроме "железных аргументов", вроде - "лечиться надо" есть и умные.
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Вот як бы вы тут балакалы билоруською,той повага до вас була б будь яка.А так вы смиття.з невидомои краины.
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На Голос відгукнулися ще одні друзі однотурового миру та співучасники його гібридних перемог:

В партии Оппозиционная платформа - За жизнь утверждают, что заявление политсилы Голос о необходимости выхода Украины из Минских договоренностей должны рассматривать правоохранительные органы.
Как сообщается на сайте партии Виктора Медведчука, он уже подали соответствующее заявление в силовые структуры.
У Медчедчука полагают, что заявление их коллега по парламенту могут "содержать признаки национальной измены", поэтому разбираться в данном вопросе должна полиция.

Україна має вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення своїх позицій, - заява "Голосу" - Цензор.НЕТ 7619

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