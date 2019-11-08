 Директор московского центра культуры запретила детскую постановку по мотивам "Приключений Чиполлино", испугавшись политической сатиры

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEWSru.com.

Спектакль должны были показать 9 ноября в рамках международного театрального фестиваля любительских театров на площадке "Сцены". Таттари опубликовал документ от 22 октября за подписью Петровой, в котором сказано, что постановку включили в репертуар фестиваля.

По словам Таттари, 6 ноября Петрова позвонила ему поздно вечером и сказала, что спектакль отменяется. "Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения", - сообщил режиссер. Петрова также пообещала наказать сотрудников, которые пропустили постановку.

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"Подростки не виноваты, что актуальность данного произведения растет с каждым днем. И что кто-то был невнимателен при отборе материала на фестиваль, где не нужен актуальный театр. Мне кажется- политическая сатира, как жанр, в стране пока не запрещена?" - подчеркнул Таттари.