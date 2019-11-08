Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEWSru.com.
Спектакль должны были показать 9 ноября в рамках международного театрального фестиваля любительских театров на площадке "Сцены". Таттари опубликовал документ от 22 октября за подписью Петровой, в котором сказано, что постановку включили в репертуар фестиваля.
По словам Таттари, 6 ноября Петрова позвонила ему поздно вечером и сказала, что спектакль отменяется. "Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения", - сообщил режиссер. Петрова также пообещала наказать сотрудников, которые пропустили постановку.
"Подростки не виноваты, что актуальность данного произведения растет с каждым днем. И что кто-то был невнимателен при отборе материала на фестиваль, где не нужен актуальный театр. Мне кажется- политическая сатира, как жанр, в стране пока не запрещена?" - подчеркнул Таттари.
Символічно
ну, що ж... совок 2.0 відбувся!
мої вітання, москалики!
В РОССИИ
Директор московского центра культуры запретила детскую постановку по мотивам "Приключений Чиполлино", испугавшись политической сатиры
время публикации: 8 ноября 2019 г., 15:57 | последнее обновление: 8 ноября 2019 г., 15:57
Руководитель театральной студии "Классики" Александр Таттари рассказал, что глава московского центра культуры "Сцена" Анжелика Петрова запретила показывать ранее согласованный спектакль "#Рябчиковжуй #Новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино". Об этом Таттари написал в Facebook.
Спектакль должны были показать 9 ноября в рамках международного театрального фестиваля любительских театров на площадке "Сцены". Таттари опубликовал документ от 22 октября за подписью Петровой, в котором сказано, что постановку включили в репертуар фестиваля.
По словам Таттари, 6 ноября Петрова позвонила ему поздно вечером и сказала, что спектакль отменяется. "Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения", - написал режиссер. Петрова также пообещала наказать сотрудников, которые пропустили постановку.
"Подростки не виноваты, что актуальность данного произведения растет с каждым днем. И что кто-то был невнимателен при отборе материала на фестиваль, где не нужен актуальный театр. Мне кажется- политическая сатира, как жанр, в стране пока не запрещена?" - написал Таттари.
Отметим, что в самом Facebook также периодически отмечают злободневность сказки Джанни Родари, сравнивая строительство домика кума Тыквы с ипотекой, "московское дело" - с арестом старого Чиполлоне за то, что тот отдавил ногу принцу Лимону, а связанные с этим решения судов - с личностью адвоката по имени Зеленый Горошек, который появляется исключительно для того, чтобы подтвердить распоряжения синьора Помидора подходящими статьями закона.
Подробнее: https://www.newsru.com/russia/08nov2019/cipollino.html
"-- А кто такие эти полицейские? -- спросила Селедочка.
-- Бандиты! -- с раздражением сказал Колосок. -- Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских-- защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!"
И т.д.
...в українському перекладі Чіполіно - Цибулино?
Налог на дождь