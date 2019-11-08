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 Директор московского центра культуры запретила детскую постановку по мотивам "Приключений Чиполлино", испугавшись политической сатиры

Руководитель театральной студии "Классики" Александр Таттари рассказал, что глава московского центра культуры "Сцена" Анжелика Петрова запретила показывать ранее согласованный спектакль "#Рябчиковжуй #Новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEWSru.com.

Спектакль должны были показать 9 ноября в рамках международного театрального фестиваля любительских театров на площадке "Сцены". Таттари опубликовал документ от 22 октября за подписью Петровой, в котором сказано, что постановку включили в репертуар фестиваля.

По словам Таттари, 6 ноября Петрова позвонила ему поздно вечером и сказала, что спектакль отменяется. "Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения", - сообщил режиссер. Петрова также пообещала наказать сотрудников, которые пропустили постановку.

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"Подростки не виноваты, что актуальность данного произведения растет с каждым днем. И что кто-то был невнимателен при отборе материала на фестиваль, где не нужен актуальный театр. Мне кажется- политическая сатира, как жанр, в стране пока не запрещена?" - подчеркнул Таттари.

Источник: https://censor.net.ua/n3158622
 
   
 Топ комментарии
 
просто у Чиполлино оселедець))))
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Про фильм Волшебный голос Джельсомино вообще делают вид что и нет такого фильма Директор московского центра культуры запретила детскую постановку по мотивам "Приключений Чиполлино", испугавшись политической сатиры - Цензор.НЕТ 1865
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Ой, у нас теж уже можуть заборонити....
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а при совку ставили
ну, що ж... совок 2.0 відбувся!
мої вітання, москалики!
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При совку то ставили. Але спробував би хтось інтерпретувати це, не вбачаючи у виставі керівної ролі КПСС, той зразу поїхав би рубати ліс чи видобувати уран.
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В РОССИИ
Директор московского центра культуры запретила детскую постановку по мотивам "Приключений Чиполлино", испугавшись политической сатиры

время публикации: 8 ноября 2019 г., 15:57 | последнее обновление: 8 ноября 2019 г., 15:57

Директор московского центра культуры запретила детскую постановку по мотивам "Приключений Чиполлино", испугавшись политической сатиры - Цензор.НЕТ 7996



Руководитель театральной студии "Классики" Александр Таттари рассказал, что глава московского центра культуры "Сцена" Анжелика Петрова запретила показывать ранее согласованный спектакль "#Рябчиковжуй #Новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино". Об этом Таттари написал в Facebook.

Спектакль должны были показать 9 ноября в рамках международного театрального фестиваля любительских театров на площадке "Сцены". Таттари опубликовал документ от 22 октября за подписью Петровой, в котором сказано, что постановку включили в репертуар фестиваля.
По словам Таттари, 6 ноября Петрова позвонила ему поздно вечером и сказала, что спектакль отменяется. "Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения", - написал режиссер. Петрова также пообещала наказать сотрудников, которые пропустили постановку.
"Подростки не виноваты, что актуальность данного произведения растет с каждым днем. И что кто-то был невнимателен при отборе материала на фестиваль, где не нужен актуальный театр. Мне кажется- политическая сатира, как жанр, в стране пока не запрещена?" - написал Таттари.
Отметим, что в самом Facebook также периодически отмечают злободневность сказки Джанни Родари, сравнивая строительство домика кума Тыквы с ипотекой, "московское дело" - с арестом старого Чиполлоне за то, что тот отдавил ногу принцу Лимону, а связанные с этим решения судов - с личностью адвоката по имени Зеленый Горошек, который появляется исключительно для того, чтобы подтвердить распоряжения синьора Помидора подходящими статьями закона.

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/08nov2019/cipollino.html
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Там прямые аналогии с путинским режимом:

"-- А кто такие эти полицейские? -- спросила Селедочка.
-- Бандиты! -- с раздражением сказал Колосок. -- Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских-- защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!"

И т.д.
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Чіполіно - цибулина...па русскі - лук...адін язик...адін народ...
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в українській та італійській мовах більше ніж у інших мовах назв флори та фауни, що походять з праіндоєвропейської мови (VI тис. до н.е.)
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что скажут друзья-популисты из Италии?
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Помню старый фильм "Золотой ключик" 1939-го года, там нашли очаг нарисованный, прорвали и его и вышли счастливые на красную площадь. Вот это да.
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скоро сжигать книги начнут ...майн кампф начнут в школах изучать ...

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Майн Кампф - очень полезная книга для начинающего политика, кстати. там прекрасно описана структура построения собственной партии и т.д. Отличный мануал.
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А на когда намечается публичное сжигание книг на красной площади?
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не цікаво. Чому ми повинні перейматися психополітичними проблемами москалів?
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а знаєте ви що...
...в українському перекладі Чіполіно - Цибулино?
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