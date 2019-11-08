 Решение Бундестага по "Северному потоку" может создать опасный прецедент, - МИД Украины

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, информирует Цензор.НЕТ.
"Наша позиция очень простая: возможное решение Бундестага в обход правил ЕС по энергетической либерализации создаст разрушительный прецедент для ЕС как института и его энергетической безопасности. Поэтому ФРГ должна дополнительно учесть это обстоятельство. Европейская комиссия также обязана принять все возможные меры с целью обеспечения соответствия всех государств-членов ЕС энергетическому законодательству и основополагающим принципам Евросоюза", - сказал он.
По словам Божка, Министерство иностранных дел Украины принимает меры по этому вопросу. Так, министр иностранных дел Вадим Пристайко лично проводит консультации со своими европейскими коллегами. Также он провел ряд консультаций с европейскими дипломатами, в том числе с послом ФРГ в Украине Анкой Фельдгузен и главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом. Кроме того, активно работает украинское посольство в Берлине.
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"Эта ситуация действительно вызывает беспокойство, и украинская сторона уже активно работает с ЕС и ФРГ частности", - отметил Божок.
Напомним, в ночь на пятницу, 8 ноября, Бундестаг должен был принять решение по законопроекту об имплементации поправок к Газовой директивы ЕС, касающихся газопроводов, идущих в ЕС из третьих стран, в частности, "Северного потока-2".
Однако депутаты от "Альтернативы для Германии" инициировали перенос решения из-за того, что на заседании не было кворума.
Нема ніяких партій війни і миру! Є партія Перемоги і партія сцикунів!
Партію Перемоги очолює кожен хто бореться за повернення своїх співгромадян та своєї землі. Партія сцикунів абсолютно логічно обрала верховним головнокомандувачем уклоніста, який до всирачки боїться путіна.
Доводжу до твого відома, що на демократичних та чесних виборах виграв певний політик та певна політична сила, і навіть якщо ти не їх симпатик - зобовязаний виконувати волю переважної більшості українського народу, а не срати тут ненавистю.
Так, газпрьом хотів, але заборона вертикальної інтеграції енергкомпаній ЄС зробила це неможливим.
Лично я не вижу никакой выгоды прогинатся под гейжопейцев. Им наши проблемы глубоко пох - с какой радости мы должны ихними озаботится?
Но выход есть. Необходимо возрождать Киевскую русь или Великое княжество литовское или Речь Посполитую - та назовите как угодно. Но конфедерация заинтересованных сторон крайне необходима. У нас полность совпадают интересы и даже возможности и появляется возможность диктовать свои условия,а не прогинатся под хотелки полудурков И политики,которые умеют смотреть вперед давно эту тему обсуждают. Но "мудрость" нашего норота,отравленного свинокацапскими бреднями не оставляет сомнений в результате происходящего.
Рабов в рай - не пускают. Поэтому быдлом - быдлом и останется. Это аксиома
-НІ орієнтації України на вступ в ЄвроСоюз.
Там заправляють такі ж шавки і антиукраїнці, як і ПУТІН!
-Меркельша ЗДАЛА Україну. Закон про преференції Путіну і злам законодавства ЄС заради дискримінації України, заради завдання Україні серйозних економічних збитків в газотранспорті - сьогодні ВЖЕ ПРИЙНЯТИЙ Бундестагом!!!
- Ейфорія в Україні стосовно ЄС і НАТО має завершитися! Там країн-прихильників України - абсолютна меншість... була, є і ще довго буде... Рішення з цих питань в органах і країнах ЄС і НАТО приймаються виключно консенсусом... а він - НЕМОЖЛИВИЙ, виходячи з нинішніх реалій!
- Маску зірвано! Меркель - такий же ворог України, як і Путін, але за маскований і набагато цинічніший! І історія її п'ятирічних рішень і позицій по як економічних, так і безпекових питаннях стосовно України - яскраве тому підтвердження!
-Бо спеціальний відступ від свого ж 3-го енергопакету ЄС - на користь Орди і на шкоду Україні - то уже не економічна, а чисто політична, пропутінська акція...
Повторюю - СПЕЦІАЛЬНА і навмисна антиукраїнська акція! Причому - здійснена, як всупереч антимонопольному законодавству ЄС, її 3-му Енергопакету , так і нещирим, регулярним і цинічним заявам Меркель про необхдність збереження транзиту газу в Європу крізь Україну!
Новость, млять!