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 Решение Бундестага по "Северному потоку" может создать опасный прецедент, - МИД Украины

Если Бундестаг решит вывести газопровод "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы ЕС, под угрозу будет поставлена энергетическая безопасность всего объединения.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша позиция очень простая: возможное решение Бундестага в обход правил ЕС по энергетической либерализации создаст разрушительный прецедент для ЕС как института и его энергетической безопасности. Поэтому ФРГ должна дополнительно учесть это обстоятельство. Европейская комиссия также обязана принять все возможные меры с целью обеспечения соответствия всех государств-членов ЕС энергетическому законодательству и основополагающим принципам Евросоюза", - сказал он.

По словам Божка, Министерство иностранных дел Украины принимает меры по этому вопросу. Так, министр иностранных дел Вадим Пристайко лично проводит консультации со своими европейскими коллегами. Также он провел ряд консультаций с европейскими дипломатами, в том числе с послом ФРГ в Украине Анкой Фельдгузен и главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом. Кроме того, активно работает украинское посольство в Берлине.

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"Эта ситуация действительно вызывает беспокойство, и украинская сторона уже активно работает с ЕС и ФРГ частности", - отметил Божок.

Напомним, в ночь на пятницу, 8 ноября, Бундестаг должен был принять решение по законопроекту об имплементации поправок к Газовой директивы ЕС, касающихся газопроводов, идущих в ЕС из третьих стран, в частности, "Северного потока-2".

Однако депутаты от "Альтернативы для Германии" инициировали перенос решения из-за того, что на заседании не было кворума.

Источник: https://censor.net.ua/n3158621
 
   
 Топ комментарии
 
Лохторат Зеленського зараз, спостерігаючи злочинну здачу українських інтересів, захищає вже не свого президента, а з піною в роті, як дурнуваті, до останнього захищатимуть свій дебільний вибір. Одиниці здатні сказати, вибачте "я ідіот". Більшість же нев'єбєнні експерти в питаннях оборони, миротворення і кого посадить. Ідіоти своїх позицій не здаватимуть до останнього. Бо чим ниціша й тупіша особь, тим менше шансів що вона здатна визнавати себе неправим.
Нема ніяких партій війни і миру! Є партія Перемоги і партія сцикунів!
Партію Перемоги очолює кожен хто бореться за повернення своїх співгромадян та своєї землі. Партія сцикунів абсолютно логічно обрала верховним головнокомандувачем уклоніста, який до всирачки боїться путіна.
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Дуже хочу знати хто є "партією перемоги".
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А кого это волнует? Гансов точно нет. Они усиленно присосались к ... хотел написать путинсколму концу,но вернее будет к трубе. Там еще огромная куча желающих. А вот когда их начнут иметь в очко - они вспомнят и начнут че-то скулить о демократии и равенстве... Но об этом они вспоминают только тогда,когда им выгодно.
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Они в НАТО.Так что скорее будет повтор высадки в Нормандии на побережье Карпатских гор)
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Лохторат Зеленського зараз, спостерігаючи злочинну здачу українських інтересів, захищає вже не свого президента, а з піною в роті, як дурнуваті, до останнього захищатимуть свій дебільний вибір. Одиниці здатні сказати, вибачте "я ідіот". Більшість же нев'****** експерти в питаннях оборони, миротворення і кого посадить. Ідіоти своїх позицій не здаватимуть до останнього. Бо чим ниціша й тупіша особь, тим менше шансів що вона здатна визнавати себе неправим.
Нема ніяких партій війни і миру! Є партія Перемоги і партія сцикунів!
Партію Перемоги очолює кожен хто бореться за повернення своїх співгромадян та своєї землі. Партія сцикунів абсолютно логічно обрала верховним головнокомандувачем уклоніста, який до всирачки боїться путіна.
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Знаєш, дебіле, що таке демократія? Ти ж не прогти демократії в Україні. Чи ти кацап, який тут українцем прикидається? Так ось демократія - це коли більшість диктує свою волю меншості, яка зобовязується цю волю виконувати, інакше хаос або диктатура (фашизм, наприклад).
Доводжу до твого відома, що на демократичних та чесних виборах виграв певний політик та певна політична сила, і навіть якщо ти не їх симпатик - зобовязаний виконувати волю переважної більшості українського народу, а не срати тут ненавистю.
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Я ввічливо спитав назву партії, думав у людини.
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Так,демократія це коли більшість диктує свою волю меншості...І вона є дієвою коли в суспільстві приблизно однакова кількість розумних і глупих...Але що робити,коли,як це в нас в Україні ідіоти становлять абсолютну більшість?..Ідотами керує групка олігархів,а вони вже дикдують свою волю розумній меншості,якій і лишається або тікати,або вислуховувати отакі от заяви від таких як ти...Докази сказаного - ситуація,в якій опинились за двадцять років твоєї "демократіі"...
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Твій рівень "глупості" видно по твоїй безгамотні мові. Книжок чому не читаєш? Всі твої знання складають уривки фраз із телевізора. Поки не пізно читай книги, намагайся думати і, можливо, ти зможеш аналізувати факти та формувати свою власну думку, яка буде цікава іншим людям.
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Немцы прекрасно понимают,что запуск Северного Потока-2,может запустить начало вторжения бешеного Путлера в Украину..
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Глупости. Есть нефтепровод "Дружба" и АЭС. Потому никто не будет нападать.
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Гыыы )) А ты знаеш сколько этого нефтепровода и где он? ))))
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Да его меньше физически, но его используют значительно больше, чем ГТС. В ГТС используют только ветку Уренгой-Помары-Ужгород, остальные 3 ветки почти не используются.
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Ну тогда ты должен знать,что и в дрючбе в основном используется его беларуская составляющая ))
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Так и от использования ГТС никто полностью не отказывается.Пусть не 60-90 млрд, но 20-30 будут через нее качать.
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Та хорош чудить. Чере дрючбу прокачивается меньше 10 процентов экспорта. И учти,то в основнов это все идет через беларашку в Польшу в частости в терминал в Гданьске А наша ветка - Чехия,Венгрия,Словакия и эти обьемы весьма незначительны.
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И что?? 10% экспорта это мало??Зачем вообще вторгаться и захватывать Украину??В Украине есть нефть, алмазы, платина или передовые технологии, которые все хотят получить???
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Блин,ты как маленький. Очень многое из того,что делает лысый педофил лишено всяческого смысла. Кремлевский крысеныш и здравый смысл не имеют абсолютно ничего общего
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Вы когда нибудь покупали холодильник или любую крупную бытовую технику??Если да, то заметили, доставили вам вашу покупку на грузовичке принадлежащему этому магазину/торговой сети. Они идиоты что не используют каких-то наемных перевозчиков и грузчиков?? Они экономят таким образом на доставке. Также и любой крупный бизнес хочет влезть во все сферы смежные с прямым его бизнесом, а данном случае начиная от сборки холодильника и вплоть до его ремонта/утилизации. Вот так и газпром желает контролировать газовый бизнес начиная от добычи до продажи конечному потребителю. ГТС данном случае не лучше чем наемный грузовичек , который будут использовать только в случае крайней необходимости. Так что логика и здравый смысл есть.
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Блин,ты упорно не хочеш понять. Я не знаю,что тебе мешает - но понять ты не хочеш. Крысеныш хочет вааще исключить Украину из этих схем Его не волнует,что стоимость постройки металлоломов может вообще не отбится,ему на это насрать. Потому что он - предводитель кацапотварей. А у кацапотварей только от слова Украина наступает трехнедельная диарея.Поэтому у них очко уже как майская роза и они хотят от диареи избавится. Так понятнее?
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И что вас пугает, что вас хотят исключить из этих схем?? Незалежнисть штука и не из дешевых. Если бы строительство СП-2 не имело перспективы отбить стоимость и начать зарабатывать, то никто из тех же компаний ЕС не вкладывался в его строительство.
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Компаніям ЄС кремльгаз гарантував повну оплату потужності труби, незалежно від об'єму перекачки газу, така ж схема працює в Словаччині. Тому в них бізнес-перспективи прекрасні в цих прожектах. І в тих, хто з расєйського боку кордону освоював інвестбюджети (але там мавр зробив свою справу - вимиваючи по кілька млрд амеротугриків щороку - і після завершення "потоків" уходить, наостанок витягши ще грошенят з повернення надалі некорисного активу).
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"газпром желает контролировать газовый бизнес начиная от добычи до продажи конечному потребителю. "

Так, газпрьом хотів, але заборона вертикальної інтеграції енергкомпаній ЄС зробила це неможливим.
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Да, 100% владение тем или иным запрещено, потому у ГАЗПРОМА во многих газопроводах ЕС, что используются для доставки газпромовского газа, по 40-50%. Так что там тоже денежку снимают
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И да,"будут качать". С СП эти тридварасы могут такие условия выставить - что за прокачку ты еще доплачивать будеш Кацапотвари и в хорошие времена стонали,что мы типа газ воруем и "забывали",что на прокачку газа - газ же и нужен. На чем по твоему работают газонасосные станции? )) А с забаганками кацапотварей - седня качаем завтра нет - пошли они нах. Потому как пусковые мероприятия стоят 80 процентов стоимости прокачки. Себе дороже выйдет.
Лично я не вижу никакой выгоды прогинатся под гейжопейцев. Им наши проблемы глубоко пох - с какой радости мы должны ихними озаботится?
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Но других у вас нет, это при Яныке вы могли получать предложения и Запада и с Востока и выбирать что лучше. Теперь же подписав ассоциацию, выбрав курс на ЕС особого выбора у вас нет. Предложений с Востока не поступит, так что придется соглашаться на то что скажут на Западе, тем более что вы финансово зависите от Запада.
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Ойойой,от какого запада? От разваливающегося гейжопейского сайуза? А он обязательно развалится нахрен "В одну телегу впрячь не можно осла и трепетную лань" (с)
Но выход есть. Необходимо возрождать Киевскую русь или Великое княжество литовское или Речь Посполитую - та назовите как угодно. Но конфедерация заинтересованных сторон крайне необходима. У нас полность совпадают интересы и даже возможности и появляется возможность диктовать свои условия,а не прогинатся под хотелки полудурков И политики,которые умеют смотреть вперед давно эту тему обсуждают. Но "мудрость" нашего норота,отравленного свинокацапскими бреднями не оставляет сомнений в результате происходящего.
Рабов в рай - не пускают. Поэтому быдлом - быдлом и останется. Это аксиома
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Если у вас нет своих денег, ресурсов технологий, то от того что вы объеденитесь, то вы будете БОЛЬШИМ объединением без денег, ресурсов и технологий.
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Яке ще литовське князівство? Рішення Бундестагу щодо "Північного потоку" може створити небезпечний прецедент, - МЗС України - Цензор.НЕТ 5993 Всесвітня Українська Імперія (ВУІ) повинна розглянути прийняття в свій склад Венеріанської та Марсіанської народних республік, після референдуму. Рішення Бундестагу щодо "Північного потоку" може створити небезпечний прецедент, - МЗС України - Цензор.НЕТ 9719
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НІ НОРМАНДСАЬКОМУ ФОРМАТОВІ! Бо надія на його позитив для України то -буде самообманом для України...
-НІ орієнтації України на вступ в ЄвроСоюз.
Там заправляють такі ж шавки і антиукраїнці, як і ПУТІН!
-Меркельша ЗДАЛА Україну. Закон про преференції Путіну і злам законодавства ЄС заради дискримінації України, заради завдання Україні серйозних економічних збитків в газотранспорті - сьогодні ВЖЕ ПРИЙНЯТИЙ Бундестагом!!!
- Ейфорія в Україні стосовно ЄС і НАТО має завершитися! Там країн-прихильників України - абсолютна меншість... була, є і ще довго буде... Рішення з цих питань в органах і країнах ЄС і НАТО приймаються виключно консенсусом... а він - НЕМОЖЛИВИЙ, виходячи з нинішніх реалій!
- Маску зірвано! Меркель - такий же ворог України, як і Путін, але за маскований і набагато цинічніший! І історія її п'ятирічних рішень і позицій по як економічних, так і безпекових питаннях стосовно України - яскраве тому підтвердження!
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Нормандський, як і Мінський процес - закрити, бо в ньому позиція трьох учасників = Макрона Путіна і Меркель - це одна спільна, але антиукраїнська позиція ... просто з різними "відтінками"- Лишається перейти до формату Будапештського меморандуму - з чого і слід було ропочинати ще у 2014 р
-Бо спеціальний відступ від свого ж 3-го енергопакету ЄС - на користь Орди і на шкоду Україні - то уже не економічна, а чисто політична, пропутінська акція...
Повторюю - СПЕЦІАЛЬНА і навмисна антиукраїнська акція! Причому - здійснена, як всупереч антимонопольному законодавству ЄС, її 3-му Енергопакету , так і нещирим, регулярним і цинічним заявам Меркель про необхдність збереження транзиту газу в Європу крізь Україну!
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Гейжопейскому союзу приходит уверенная гайка. Стремление гансюков захапать все под себя его успешно похоронит
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тогда и стабильности в Европе придет конец..
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А кого это волнует? Гансов точно нет. Они усиленно присосались к ... хотел написать путинсколму концу,но вернее будет к трубе. Там еще огромная куча желающих. А вот когда их начнут иметь в очко - они вспомнят и начнут че-то скулить о демократии и равенстве... Но об этом они вспоминают только тогда,когда им выгодно.
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Піндоси шарманку про жахливу "газову голку для Європи" вже 40 років толкають. А "ганси" з того часу встигли спостерігти розпад східного сировинного придатка і тримаються цієї зручної аналогії.
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