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Все про:горсовет (455) нападение (1786) Нацполиция (10381) суд (22700) Харьков (4489)

 В Харькове облили зеленкой представителя горсовета после суда о переименования проспекта Григоренко

Неизвестные в Харькове облили зеленкой заместителя директора юридического департамента Харьковского горсовета Константина Прокопьева. Случилось это после заседания суда, который отменил решение городского совета о возвращении проспекту Грикоренка имени Маршала Жукова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

"По словам Константина Прокопьева, трое неизвестных напали на него сзади и облили лицо зеленкой, которая попала ему в глаз. При этом он успел сфотографировать одного из нападавших. На данный момент замдиректора департамента доставили на обследование в городскую клиническую больницу №14", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Харьковский городской совет требует от правоохранительных органов оперативно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщает Нацполиция области, по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

По данным правоохранителей, чиновника облили зеленкой трое неизвестных около 14:45.

"В результате происшествия мужчина получил ожог глаз. В больнице пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили. Сейчас он находится в Киевском отделе полиции и дает показания", - сообщили в полиции.

Напомним, 8 ноября в Харькове второй апелляционный админсуд отменил решение городского совета о возвращении проспекту Грикоренка имени Маршала Жукова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158619
 
   
 Топ комментарии
 
Треба було ще й червоний прапор в гузно запхати.
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..Радій що *гепінськім * ще по рилу не настріляли . В Харькове облили зеленкой представителя горсовета после суда о переименования проспекта Григоренко - Цензор.НЕТ 9680

.В Харькове облили зеленкой представителя горсовета после суда о переименования проспекта Григоренко - Цензор.НЕТ 4654 В Харькове облили зеленкой представителя горсовета после суда о переименования проспекта Григоренко - Цензор.НЕТ 4853
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Треба було ще й червоний прапор в гузно запхати.
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зачем зелёнкой? зачем на нары? Было бы хорошо, если бы кто-нибудь пристрелил его и сделал страну чище.
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..Радій що *гепінськім * ще по рилу не настріляли .

.
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И у кого такая интуиция насчёт грядущей зелёнки?...
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Хай дякує що це була зеленка а ні куля у лоба. ))
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Гепа в своєму репертуарі. Хай ще міськраду підпалить і почне волати путенввєдівайска!
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Чиновник жаліьися нема на що. Нехай би дотримувався закону і слухав я здорового глузду. Ніякий Кернес не може змістити собою інстинкт самозбереження. Чиновник про це забув. Це якщо не дійде до чиновників всіх рівнів, то зелену можуть замінити на щось більш дієве і травматичне. І уюце погано. Бо у даному випадку порушувати закон почали чиновники, тому тепер жаліьися на таке ж порушення закону їм не личить.
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На сепарів, більш дієва сірчана кислота.
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Так будет всегда, пока патриоты не опомнятся и не перестанут сталкивать лбами две части украинцев. Зачем переименовывать имя на имя? почему нельзя давать новые имена вместо нейтральных названий?
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Была ул.Стадионная, вместо Григоренко-Жукова, пускай бы и была, но кому-то выгодно провоцировать конфликт в Украине, делить ее на два враждующие лагеря. Я думаю СБУ уже над этим работает. Кто, для чего, с какой целью, откуда финансирование?
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А 60 лет СССР забыли? А ведь кто там живёт изначально, примерно 45-50 лет так и называют Стадионной. От первого имени. И Комунальная в памяти так и осталась. Хорош бы парень Ландау, его бы именем универ назвать---а тоже и 50 лет СССР было и новое не приживается. Как говорят в народе---года идут---а дурь крепчает! И никто не задумался что сказано про нас и нами же.
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А мне нравилось название ул. Байрона вместо Героев Сталинграда. Очень много названий улиц, которые с периодичностью 30-40 лет меняют, видать кому-то это выгодно.
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Зелёнку,как оружие изобрёл Гепа -апокалипсис.Я бы призвал патриотов не целиться в глаза зелёнкой.В Украине есть оппозиция и мы обязаны защищать её права.Кончаются аргументы - начинаются оскорбления и насилие.Вы уподобляетесь оппонентам.
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В Україні нема опозиції.
В Україні є нащадки недобитків Голодомору і нащадки мясників НКВД і вони одні до других стоять в позиції, а не в опозиції.
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Не, я всё понимаю, но зачем же себя обливать зелёнкой ???
И вообще, наденьте на него смирительную рубаху, а то он ещё своей головой чью-то бейсбольную биту может поцарапать. У Харкові облили зеленкою представника міськради після суду про перейменування проспекту Григоренка - Цензор.НЕТ 6689
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И правильно сделали что этого дауна облили зеленкой. Этот тупой чинуша хоть знает сколько миллионов вообще по своей тупорылости, амбициям и личной выгоде угробил "вяликий коневод" жуков? Этот чинуша может внятно промычать ГДЕ учился "маршал паБЕДЫ"? КАК он выбирал "тактики" от которых немцы были в шоке? Переправа в ноябре с половинкой кирпича, штурм в ЛОБ зееловских высот (нужно быстрее, пофиг на солдат).. А сколько тысяч лично расстрелял конюх?
даже сралин, несмотря на всю его гнилую личину, всю мерзость, уродство отказался принимать победу
А любители повыть какой жукаф был "палкаводец" могут взять его васпаминанийа и размышления. Что там про Ржев?
А как любил наш даун делать "контрнаступления" к какой-то дате.
И теперь этому тупому бездарю, днищу мясному, палачу хотят приурочить улицу? Вы там в Харькве дЭпутаны совсем сдурели? Лишь в одной операции этот дебил УТОПИЛ беольше 200 000 украинцев. За один раз. КАКОЙ полководец отправляет через широченную реку, в НОЯБРЕ солдат с половинкой кирпича???
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А меня твоя тупость удивляет:
"И теперь этому тупому бездарю... " - ты что, думаешь что он по своей глупости отправил на убой 200 000 человек?
Он очень умный - он специально убивал украинцев.
И тупые этого не понимают.

Так же и то, что думают что "чинуши" и "кацапы" по незнанию защищают символы палачей украинского народа...
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Он убивал ВСЕХ, все национальности.
В любом случае этому днищу нельзя ставить ни памятники, ни названия улиц давать. Завтра крысенышь сталина решит увековечить?
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оно особенно ненавидело украинцев...
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Я з Харкова. Нічого у нас вшановувати кацапських виродків. Слава Україні!
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Живи розумно. Оцінюй свої сили реально і без потреби не виставляй себе на небезпеку.
Особливо, якщо ти ще молодий.
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Прапор перемоги над Рейстагом встановлвали Берест, Єгоров і Кантарія.
Українця Береста м"ясник жуков викреслив зі списку для нагородження за цей самовідданий вчинок.
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