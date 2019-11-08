 В Харькове облили зеленкой представителя горсовета после суда о переименования проспекта Григоренко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.
"По словам Константина Прокопьева, трое неизвестных напали на него сзади и облили лицо зеленкой, которая попала ему в глаз. При этом он успел сфотографировать одного из нападавших. На данный момент замдиректора департамента доставили на обследование в городскую клиническую больницу №14", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что Харьковский городской совет требует от правоохранительных органов оперативно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.
Как сообщает Нацполиция области, по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
По данным правоохранителей, чиновника облили зеленкой трое неизвестных около 14:45.
"В результате происшествия мужчина получил ожог глаз. В больнице пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили. Сейчас он находится в Киевском отделе полиции и дает показания", - сообщили в полиции.
Напомним, 8 ноября в Харькове второй апелляционный админсуд отменил решение городского совета о возвращении проспекту Грикоренка имени Маршала Жукова.
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В Україні є нащадки недобитків Голодомору і нащадки мясників НКВД і вони одні до других стоять в позиції, а не в опозиції.
И вообще, наденьте на него смирительную рубаху, а то он ещё своей головой чью-то бейсбольную биту может поцарапать.
даже сралин, несмотря на всю его гнилую личину, всю мерзость, уродство отказался принимать победу
А любители повыть какой жукаф был "палкаводец" могут взять его васпаминанийа и размышления. Что там про Ржев?
А как любил наш даун делать "контрнаступления" к какой-то дате.
И теперь этому тупому бездарю, днищу мясному, палачу хотят приурочить улицу? Вы там в Харькве дЭпутаны совсем сдурели? Лишь в одной операции этот дебил УТОПИЛ беольше 200 000 украинцев. За один раз. КАКОЙ полководец отправляет через широченную реку, в НОЯБРЕ солдат с половинкой кирпича???
"И теперь этому тупому бездарю... " - ты что, думаешь что он по своей глупости отправил на убой 200 000 человек?
Он очень умный - он специально убивал украинцев.
И тупые этого не понимают.
Так же и то, что думают что "чинуши" и "кацапы" по незнанию защищают символы палачей украинского народа...
В любом случае этому днищу нельзя ставить ни памятники, ни названия улиц давать. Завтра крысенышь сталина решит увековечить?
Особливо, якщо ти ще молодий.
Українця Береста м"ясник жуков викреслив зі списку для нагородження за цей самовідданий вчинок.