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 Лейтенант, продававший украденное в части дизтопливо, задержан на Луганщине, - военная прокуратура. ФОТО

В Луганской области правоохранители задокументировали факт хищения и продажи дизельного топлива командиром одной из батарей отдельного зенитного ракетного полка лейтенантом К., который воровал топливо со склада ГСМ подразделения и продавал местному жителю.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры ОС.

Лейтенант, продававший украденное в части дизтопливо, задержан на Луганщине, - военная прокуратура 01

Во время досудебного расследования задокументированы факты хищения 800 литров топлива и продажи их за 16 тыс. грн.

7 ноябпя лейтенант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, во время очередной продажи 400 литров топлива и получения 8 тыс. грн.

Лейтенант, продававший украденное в части дизтопливо, задержан на Луганщине, - военная прокуратура 02

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В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранениея от занимаемой должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3158617
 
   
 Топ комментарии
 
800 літрів. Навряд той лейтенант злодій, скоріше всього тєрпіла-відбувайло. Такий об"єм без відома командира ніяк не продасиш.
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Лейтенант лише паливом торгував, а генраліссімус територіями і незалежністю торгує. Чому прокурори за генраліссімус не беруться?
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Ну я думал ты в курсе, а получается как баба на базаре только языком ляпаешь.
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Ну зебіли ж про мародера ляпали. Теж як баби на базарі. І нісючого. Чого ви мені відмовляєте в тому, чим самі займалися? Тому, що лукаві, чи тому, що сповідуєте подвійну мораль? 😁
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Короче кроме бла-бла-бла от бабки ничего не добьёшься. На конкретный вопрос сразу съехал с темы.
А що ще з дурнуватої баби можна узяти?
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Твої стосунки з дурнуватими бабами - це твої проблеми. Тобі не здається? 😁 Я б на твоєму місці такі пікантні подробиці своїх стосунків на широкий загал не виносив. Хочеш пораду? Побробуй знайти розумну бабу. А краще - дівчину. Може вдасться - незаміжню. І вчи. Грошей не жалій. Отримаєш розумну жінку, а не дурну бабу. А на халяау чого ти хотів? 😁 Жлоб ти.
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Якщо баба ьурнувата, то це й означає, що тупенька. Дурнувпті бувають гострими хіба що на язик. 😁
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Душать скоти зєльониє дух приватного підприємництва.
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По 20 гривен за литр толкал. Ну шо, не беспредельщик. 2/3 от цены. Почти честный человек.
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Его надо простить и реинтегрировать . Лейтенант, продававший украденное в части дизтопливо, задержан на Луганщине, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4061
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І що, Зеленський посадить військовослужбовця?
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Не думаю , маленькая мышь , которая работает на большую крысу .
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Лейтенант соевой закалки,наука от мародера
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Эх я последние полгода на ГСМе служил в Узбекистане ,на новеньких Жигулях пятёрочке дембельнулся ... Лейтенант, продававший украденное в части дизтопливо, задержан на Луганщине, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8974
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паважаныя слухачы, вы праслухалі музычны гурт «КАЗКА».
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И сколько СОТЕН тонн вы продали?))) Или командир части и начальник склада ГСМ в этом не участвовали?))) При цене 200- 300 рублей за тонну и цене жигулей в 8 тыс))) Даже если вам доставалась третья часть(100 руб), то продать нужно было 80 тонн))) Сказочник вы однако))) И это я еще не учел тех, кто это топливо должен был СПИСАТЬ)))
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Дурачок ты ,это было на ЖД вокзале ,рядышком с гражданским ГСМом , топливо шло ежедневно ибо я служил в части с которой бомбили Афган ,просто кидали шланг гражданским и да ,переливали тоннами , я обедать и ужинать в кабак ходил и сорил бабками везде где это было возможно ,так что был-бы поэкономней приехал бы на Волге.
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Это свидетельство о своих грехах на всю страну! Потом не ропщите на Бога....
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Какие там грехи ,я помогал распаду империи зла СССР и снижал боеготовность СА, чтобы они меньше убили мирных афганцев ,так что с Богом мы общий язык полагаю найдём... Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 7029
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прокурор по руке гадае, сколько лет у козенном доме провести придется
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конец эпохи бедности, добрался до лейтехи
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Нужно провести инвентаризацию. Может, он и ракеты вместе с установками местному жителю загнал? Вот это и есть настоящий МАРОДЁР!!!
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нет тот кто его посадил на голодный паек Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 160 Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 160 Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 160
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А був би полковником то ніхто б його не затримав... А якщо генералом то ще держава була б йому винна! І він би довів це в Печерському або Баришевському суді! Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 1867
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800 літрів. Навряд той лейтенант злодій, скоріше всього тєрпіла-відбувайло. Такий об"єм без відома командира ніяк не продасиш.
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"Младший лейтенант, мальчик молодой, Все хотят потанцевать с тобой. Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу. Младший лейтенант ...........
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теперь зарплату бедного летехи
в студию Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 5325
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у нас доъходит до смешного капитан ЗСУ едет в штаты и нанимается рядовым в армию США.
это позор - там рядовой получает больше того и капитана и тем более летехи - вам не стыдно? Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 9765 Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 9765 Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 9765
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