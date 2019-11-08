 Лейтенант, продававший украденное в части дизтопливо, задержан на Луганщине, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры ОС.

Во время досудебного расследования задокументированы факты хищения 800 литров топлива и продажи их за 16 тыс. грн.

7 ноябпя лейтенант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, во время очередной продажи 400 литров топлива и получения 8 тыс. грн.

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В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранениея от занимаемой должности.