 Госдеп упразднит должность спецпредставителя США в Украине, - Foreign Policy

Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что должность планируют убрать во много потому, что администрации будет сложно найти желающего связываться с ней.
"Никто в здравом уме не захочет заниматься этим. Очевидно, что за таким человеком будет пристально наблюдать весь мир, в то время как руководство Государственного департамента продемонстрировало нежелание защищать своих людей даже в самых простых вещах", - сказал один из источников издания.
Отмечается, что полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам Госдепартамента.
Издание напоминает, что при президенте Бараке Обаме обязанности специального посланника выполняла тогдашняя помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.
главное что "Нардеп від Слуги народу задекларувала свою "безцінну кіску"". ФОТО
http://www.dymka.com.ua/ukraina/nardep-vid-slugy-narodu-zadeklaruvala-svoyu-beztsinnu-kisku-foto
сегодня все кому эта новость нравиться , под немецким флагом . странно как то .
Трампон хорошо висит на крючке у кремлядей!
Смачна для тебе тема? Хочеш підгодуватись?(
Во время продолжающейся российско-украинской войны, некоторые родственники Зеленского были уличены в пособничестве оккупанту.
Естественно виноват в этом Порошенко. Кто же еще?
Пока не удается отомстить пятому президенту, идет дискредитация всего и вся: не подконтрольных власти СМИ, волонтеров, патриотов, добровольцев, ветеранов и воинов ООС.
Арестованных "Бучу" и "Пуму" подтягивают под убийство Шеремета.
Обыски в "Pizza Veterano" проводятся демонстративно, когда часть общества, которая ассоциирует себя с ветеранами, уже и так раздраженна до предела.
Выходит власть работает на дестабилизацию ситуации в Украине. И это в условиях внешней агрессии. При этом стараясь задобрить агрессора, отводя ВСУ с крайне невыгодных для агрессора позиций.
Разведка докладывает, что Россия начала завозить больше боеприпасов на оккупированную часть Донбасса.
А тем временем Зеленский пафосно разъезжает на "Тесле", записывает очередной быдло ролик.
У меня всего один вопрос. Чья это власть?
Но и пол года назад не поздно было это сделать. И сейчас. Так что скосить на попередников уже не получится
Унікальна країна.
Нема ніяких партій війни і миру! Є партія Перемоги і партія сцикунів!
Партію Перемоги очолює кожен хто бореться за повернення своїх співгромадян та своєї землі. Партія сцикунів абсолютно логічно обрала верховним головнокомандувачем уклоніста, який до всирачки боїться путіна.
Тридцять років це мало.
Але ж те що, Україна спромоглася дати відсіч і постояти за себе, дає надію.
«Борітеся ! Поборете !»
До того ж, коли це люди при здоровому глузді відмовлялись від допомоги союзників у боротьбі з ворогом?
А у Білорусі вже все добре? На ваших сайтах вже немає чого коментувати? Ідилія?