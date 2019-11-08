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Все про:Госдепартамент США (984) США (15743) Волкер Курт (529)

 Госдеп упразднит должность спецпредставителя США в Украине, - Foreign Policy

Должность спецпредставителя США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер, скорей всего будет упразднена.

Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что должность планируют убрать во много потому, что администрации будет сложно найти желающего связываться с ней.

"Никто в здравом уме не захочет заниматься этим. Очевидно, что за таким человеком будет пристально наблюдать весь мир, в то время как руководство Государственного департамента продемонстрировало нежелание защищать своих людей даже в самых простых вещах", - сказал один из источников издания.

Отмечается, что полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам Госдепартамента.

Издание напоминает, что при президенте Бараке Обаме обязанности специального посланника выполняла тогдашняя помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Читайте также: Трамп поблагодарил Волкера за подтверждение в Конгрессе, что в переговорах с Украиной не шла речь об "услуге за услугу"

Источник: https://censor.net.ua/n3158612
 
 
 Топ комментарии
 
чего молчим то ?где напористый ,зелёный ответ трампу ?
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Не ну а че? Зебилы вчера радостно орали пусть там у себя с Трампом решают, а не нам советуют, получите. Ждем предложения от кацапов, таежный союз все дела, как говорится лишь бы не Порох.
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Те що пять років не вдалося путіну, Зє зробив менше ніж за півроку.
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то все куйня, верно, зебилы?))
главное что "Нардеп від Слуги народу задекларувала свою "безцінну кіску"". ФОТО
http://www.dymka.com.ua/ukraina/nardep-vid-slugy-narodu-zadeklaruvala-svoyu-beztsinnu-kisku-foto
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чего молчим то ?где напористый ,зелёный ответ трампу ?
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Пора начинать печатать и продавать наклейки на автомобили, посвященные Трампу со съемной буквой "к" на конце.
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Ему нужно отменить должность спецпредставителя Украины по вопросам США?
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войну объявить бл. А просто не доводить дело до такого можно было ?
сегодня все кому эта новость нравиться , под немецким флагом . странно как то .
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От куда вы такие беретесь, в каком месте ты увидел у меня радость от этой новости? Ты написал бред про то что Зеленский (кто угодно на месте президента Украины, да и в мире) имеет хоть какое то слово в вопросах с США, вернись в реальность. Американцы всегда делают что хотят и плевать им на чье-то мнение, кидают своих союзников когда им это выгодно(Курды). Но ты можешь и дальше в них верить.
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Не ну а че? Зебилы вчера радостно орали пусть там у себя с Трампом решают, а не нам советуют, получите. Ждем предложения от кацапов, таежный союз все дела, как говорится лишь бы не Порох.
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ну вот,дождались нах! теперь расскажите как это прекрасно для Украины
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Вообще то нужно рассчитывать на свои силы,а не по сторонам выпрашивать помощи
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твои силы пивасик и телек-вперед
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На это и расчет раши,т.к. нет единства в Украине
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Те що пять років не вдалося путіну, Зє зробив менше ніж за півроку.
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При трампоне, ничего хорошего для Украины, ждать нечего!
Трампон хорошо висит на крючке у кремлядей!
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О, кацапчик виліз
Смачна для тебе тема? Хочеш підгодуватись?(
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Ситуация следующая
Во время продолжающейся российско-украинской войны, некоторые родственники Зеленского были уличены в пособничестве оккупанту.
Естественно виноват в этом Порошенко. Кто же еще?
Пока не удается отомстить пятому президенту, идет дискредитация всего и вся: не подконтрольных власти СМИ, волонтеров, патриотов, добровольцев, ветеранов и воинов ООС.
Арестованных "Бучу" и "Пуму" подтягивают под убийство Шеремета.
Обыски в "Pizza Veterano" проводятся демонстративно, когда часть общества, которая ассоциирует себя с ветеранами, уже и так раздраженна до предела.
Выходит власть работает на дестабилизацию ситуации в Украине. И это в условиях внешней агрессии. При этом стараясь задобрить агрессора, отводя ВСУ с крайне невыгодных для агрессора позиций.
Разведка докладывает, что Россия начала завозить больше боеприпасов на оккупированную часть Донбасса.
А тем временем Зеленский пафосно разъезжает на "Тесле", записывает очередной быдло ролик.
У меня всего один вопрос. Чья это власть?
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Пособничество агрессору путем транзита его газа, за который агрессор получает деньги, считается???
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Считается. Еще в 14-м надо было прервать этот транзит пока европейцы не согласились бы покупать кацапский газ на восточной границе Украины.
Но и пол года назад не поздно было это сделать. И сейчас. Так что скосить на попередников уже не получится
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В чем принципиальная разница?? Что так , что так Украина способствует продаже газпромовского газа.Или от того что сменили бы место сдачи газа Газпром не получил бы денег??
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При рыжем Дональде - толку от этой должности никакого...

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При Бараке мы получали крайне полезные озабоченности, а при бесполезном Донни с Украины было снято оружейное эмбарго и начались поставки оружия.
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Не на часі? Ну, мої вітання. Хоча адептам зе глибоко чхати на цю новину, "#АніУсталі".
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Ага.Певно американці довго думали,на чий бік стати-турецький,чи курдський.
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Итог 200 дней нахождения клоуна у власти - США отменят должность спецпредставителя по Украине. Приходите еще через 25 лет, мол)
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Нового спецпредставника назначить Держдума рэфэ?
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Факт, що Россія вбила 13 000 українців, і захопила территорію Донбаса і Крим.
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Америка,как и Европа ,как и многие страны свою политику ведут,т.е в приоритете своя страна превыше всего
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І лише Україна, веде таку свою політику, де її турбують в першу чергу інтереси русскіх і Россіі.
Унікальна країна.
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Лохторат Зеленського зараз, спостерігаючи злочинну здачу українських інтересів, захищає вже не свого президента, а з піною в роті, як дурнуваті, до останнього захищатимуть свій дебільний вибір. Одиниці здатні сказати, вибачте "я ідіот". Більшість же нев'****** експерти в питаннях оборони, миротворення і кого посадить. Ідіоти своїх позицій не здаватимуть до останнього. Бо чим ниціша й тупіша особь, тим менше шансів що вона здатна визнавати себе неправим.
Нема ніяких партій війни і миру! Є партія Перемоги і партія сцикунів!
Партію Перемоги очолює кожен хто бореться за повернення своїх співгромадян та своєї землі. Партія сцикунів абсолютно логічно обрала верховним головнокомандувачем уклоніста, який до всирачки боїться путіна.
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Будьте реалістами. Ми в історичному часі, фактично тільки но вириваємось з пазурів країни поневолювача, яка поставила собі на мету, знищити нашу мову, культуру націю.
Тридцять років це мало.
Але ж те що, Україна спромоглася дати відсіч і постояти за себе, дає надію.
«Борітеся ! Поборете !»
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Штаты, в своё время, покинули Вьетнам под давлением своих левых на подсосе из масквабада и понимания глубин коррупции элиты Южного Вьетнама..
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Это означает, что мы Трампа не интересуем? Ну вот она, подлинная независимость. Привет! Держдеп скасує посаду спецпредставника США в Україні, - Foreign Policy - Цензор.НЕТ 5495
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Якщо Україна не цікава своїй владі, то чому вона повинна бути цікава Трампу?
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Это означает, что Украина уже не нуждается в "няньках", как при прежней власти.
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Різко стали освічені і самодостатні? Політики вже прийняли всі потрібні закони, корупцію подолано і відновлено контроль над окупованими територіями? Поцікався, які функції покладено на спецпредставника.
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Так було у середні віки, а зараз глобалізація.
До того ж, коли це люди при здоровому глузді відмовлялись від допомоги союзників у боротьбі з ворогом?
А у Білорусі вже все добре? На ваших сайтах вже немає чого коментувати? Ідилія?
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Да у нас тоже хватает проблем и комментировать есть что. Вот недавно пенсионер двух котов с балкона сбросил. Накал страстей правда маловат.
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Чергове "досягнення" ЗЕ команди на міжнародній арені
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трампушка кинул монику... Почему амерские президенты вечно кидают моник после орального секса?
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Договорились. А якщо Трампа оберуть повторно, на допомогу США годі сподіватись.
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США сняло спецпредставителя Курт Волкера, так как у них появился спецпредставитель ЗЕ-Моника.
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стране, которая выбрала себе "спецпредставителя ху@ла", спецпредставитель США не нужен ...
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