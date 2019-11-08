 Госдеп упразднит должность спецпредставителя США в Украине, - Foreign Policy

Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что должность планируют убрать во много потому, что администрации будет сложно найти желающего связываться с ней.

"Никто в здравом уме не захочет заниматься этим. Очевидно, что за таким человеком будет пристально наблюдать весь мир, в то время как руководство Государственного департамента продемонстрировало нежелание защищать своих людей даже в самых простых вещах", - сказал один из источников издания.

Отмечается, что полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам Госдепартамента.

Издание напоминает, что при президенте Бараке Обаме обязанности специального посланника выполняла тогдашняя помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

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