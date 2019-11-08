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 Политика Украины
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Все про:НАПК (778) Гончарук_Алексей (266)

 "Правительство делает все от него зависящее, чтобы перезагрузить работу НАПК", - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство делает все от него зависящее, чтобы перезапустить работу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) для успешной борьбы с коррупцией.

"Уровень экономического роста Украины зависит от успешности борьбы с коррупцией, поэтому важно перезапустить работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и до 18 декабря провести независимые качественные выборы по избранию руководителя национального органа по борьбе с коррупцией", - цитирует Гончарука Урядовий портал, передает Цензор.НЕТ.

Он выразил надежду, что созданная независимая комиссия выберет человека, который перезапустит работу НАПК. Среди основных этапов конкурса - представление заявлений комиссии на участие в конкурсе до 19 ноября (заявления будут опубликованы, что открывает возможность для активного общественного участия в этом процессе), в декабре лучших кандидатов пригласят на собеседование, 18 декабря комиссия объявит результаты конкурса, а позже правительство будет делать соответствующие назначения.

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"Правительство делает все от него зависящее, чтобы перезагрузить работу НАПК. Мы будем максимально быстро принимать решения, выбирать наиболее честных, профессиональных, с хорошей репутацией людей. В этом духе мы выбрали Комиссию, которая состоит именно из таких людей, которые способны принимать независимые решения", - подчеркнул премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3158610
 
 
 Топ комментарии
 
Австрийская компания Head - производитель спортивного оборудования для зимних видов спорта, дайвинга и тенниса, которая реализует продукцию в 85 странах мира и имеет производственные мощности в Австрии, Чехии, Болгарии и Китае, создает завод в Виннице. Именно в Украину компания планировала перенести производственные мощности из Австрии, Словакии, Чехии, Эстонии и Германии. Но в Украине инвестор столкнулся с проблемой - монополия на энергорынке и стоимость подключения к мощностям. После смены власти оказалось, что за "бумажки" австрийцам придется заплатить 1, 6 млн. евро. Инвестора такие расценки шокировали, сообщает портал Вінниця. info

Вы сделали это вместе! Зе!
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Ти тільки путінського члєна у свому роті підтримуєш.
Розумієш,дебільне,якшо ти нікого не підтримуєш,але у тебе усі порохоботи - то ти тоді або дебіл,або кацапотварь Це тобі кожен нормальний скаже
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Австрийская компания Head - производитель спортивного оборудования для зимних видов спорта, дайвинга и тенниса, которая реализует продукцию в 85 странах мира и имеет производственные мощности в Австрии, Чехии, Болгарии и Китае, создает завод в Виннице. Именно в Украину компания планировала перенести производственные мощности из Австрии, Словакии, Чехии, Эстонии и Германии. Но в Украине инвестор столкнулся с проблемой - монополия на энергорынке и стоимость подключения к мощностям. После смены власти оказалось, что за "бумажки" австрийцам придется заплатить 1, 6 млн. евро. Инвестора такие расценки шокировали, сообщает портал Вінниця. info

Вы сделали это вместе! Зе!
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Правильно! Оскільки від уряду, якщо від слуг нічого не залежить, відповідно уряд нічого і не робить.
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До чого тут це фото... Чи аби перднуть порохобот...
П.с не підтримую ні Зе ні Пе ні Ю...
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Ти тільки путінського члєна у свому роті підтримуєш.
Розумієш,дебільне,якшо ти нікого не підтримуєш,але у тебе усі порохоботи - то ти тоді або дебіл,або кацапотварь Це тобі кожен нормальний скаже
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Кацапотварь,ты в глаза трахаешся или в голову?
Впрочем,а что тебе еще делать с такой фамилией
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Кацапотварь,ты иди у своих чурок поспрошай. Они вас отлично мочат.
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Помогите Гончаруку слезть с броневика!!! Он уже неделю не может слезть!!! скажите, работать пора!!
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.....а шо это НАПК ???? и шо надо ПЕРЕГРУЗИТЬ ???? и главное КОМУ грузить ???
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Что бы перезагрузить ,надо сперва посадить тех кто получал там премии мешками за Ынтенсивный труд, тогда новые забудут слово ынтенсивно "Уряд робить все від нього залежне, щоб перезавантажити роботу НАЗК", - Гончарук - Цензор.НЕТ 4025
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