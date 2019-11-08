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Все про:переименования (547) суд (22700) Харьков (4489) декоммунизация (463)

 Апелляционный суд в Харькове отменил решение горсовета о возвращении проспекта Жукова

В Харькове второй апелляционный админсуд отменил решение городского совета о возвращении проспекту Григоренко имени Маршала Жукова.

Об этом сообщил местному изданию "МедиаПорт" один из истцов по делу Игорь Черняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, суд отменил решение суда первой инстанции и вынес новое, которым решение горсовета так же отменяется.

"Решение суда первой инстанции было отменено из-за процессуальных нарушений, так как не мог этот спор рассматриваться в порядке упрощенного производства. То, что суд удовлетворил жалобу горсовета частично - это так процедурно называется. Горсовет говорил, что то решение надо отменить и принять новое, где в иске отказать, а суд то решение отменил, но принял новое решение - такое же по существу", - сказал Черняк.

Постановление апелляционного суда вступает в силу со дня принятия, то есть с сегодняшнего дня проспект Жукова - опять проспект Григоренко.

В горсовета есть тридцать дней на кассационную жалобу.

Напомним, проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации. 19 июня 2019 года горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будем подавать апелляционную жалобу, - Кернес о признании противоправным решения о возвращении проспекта Жукова

Источник: https://censor.net.ua/n3158609
 
   
 Топ комментарии
 
А если кратко, Апеляционный Суд постановил: Кернес - ПНХ!!!
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Задовбали вже ці сєпари харківські і одеські млять...
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Жуков это ещё та сволочь ,судить эту суку посмертно ... Апеляційний суд у Харкові скасував рішення міськради про повернення проспекту Жукова - Цензор.НЕТ 1785
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А если кратко, Апеляционный Суд постановил: Кернес - ПНХ!!!
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Все вирішить Верховний сєпар України , Колабораст Зєляпутін. Сама гнила людина в Україні.
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Задовбали вже ці сєпари харківські і одеські млять...
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Не було б київських, то не було б й харківських.
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Згоден. Але Київ - це суміш усіх областей.
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хуже сепаров задолбали только порохоботы
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Жору Жукова замучили,как Пол Пот Кампучию.Плачу!Геню-коммунального апокалипсиса жалко!!Как жить таперича?
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Мне тоже жалко Гену. А ты попробуй лаврировать между всех и не замочиться.
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Ул.Стадионная всех устроит 100%.
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А що УПА загатила Дніпро десятками тисяч українців , зібраних з усіх сіл восени 1943 року ?
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Ага а в Вининице нужно памятник гитлеру, это ведь тоже наша история, да?
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А как он его освобождал? Сидел и пердел в мягком кресле в теплом доме? Иои впереди солдат бежал?
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Нет, сидел и передел в "схроне", самогон глушил, а лучшие украинцы, генофонд нации гибли выбивая гитлеровцев из укрепрайонов. Людям несведущим, наступать-это значить терять в 3 раза больше, чем тот, кто обороняется. Это мы наблюдаем сейчас на Донбассе. Основы войны, не можете наступать, тогда пытайтесь договориться не здаваясь.
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Жуков это ещё та сволочь ,судить эту суку посмертно ...
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Треба перейменовувати не жукова а хернеса ,тоді й судитися ніхто не буде.
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...Жюков, Вататутин-палачи , людоеды украинского народа по открытым в СМИ фактам.. Апеляційний суд у Харкові скасував рішення міськради про повернення проспекту Жукова - Цензор.НЕТ 7073...ф топку!.....
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И некоторые цитаты Жукова очень актуальны для Украины в её нынешней освободительной войне против РФ:
"Война есть война, на ней не может не быть потерь и что эти потери могут быть и крупными, особенно когда мы имеем дело с таким серьезным и ожесточенным врагом."
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Генерал Дуайт Ейзенхауер пише, Жуков розказував йому як він розміновував солдатами заміновані поля. За наказом солдати просто йшли через поле, бо ж ворог жорстокий коварний і без втрат ніяк не можливо. Ейзенхауер звалився з табуретки...
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( АРХИВ ) Перед началом форсирования Днепра 1943 году прошло заседание Военного совета штаба фронта. Воспоминания о нем сохранились благодаря офицеру по особым поручениям командующего Первым Украинским фронтом Николая Ватутина, Юрия Коваленко. Когда на этом заседании решался вопрос, во что одеть и чем вооружить 300 тысяч насильно отмобилизованных новобранцев украинцев с освобождённой? то есть оккупированной но уже теперь кремлёвскими коммунофашистами Восточной Украины, как их хоть немного обмундировать, подготовить, научить заряжать винтовку. Кровавый «маршал победы» палач коммуно - фашистов Г.Жуков заявил дословно: «Как во что? В чем пришли, в том и воевать будут! Автоматическим оружием этих людей не вооружать! У них же за спиной заградотряды! Дай им 300 тысяч автоматов - и от заградотрядов ничего не останется. Они всех перекосят и чкурнут к УПА - Бандеровцам .» «Да и зачем мы, друзья, здесь головы морочим. Нах… обмундировать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется расстреливать и в Сибирь после войны ссылать». В ответ Рокоссовский сказал, что «это - геноцид» Украинского народа. Из 300 тысяч насильно мобилизованных и почти безоружных украинцев 280 тысяч по приказу кремлёвского коммуно -фашиста кровавого палача Жукова утопили в Днепре.
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Хотя мне по большому счету уже все равно. Можете сжечь и уничтожить всю историю, но только все равно она передается от поколения к поколению.
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Лучше всего передаются от поколения к поколению всякие байки и мифы... например, про 28 героев-панфиловцев.....
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или там, про крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой.....
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Пля! Чуть не забыл про гениального разведчика -- завклубом!)))
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Тихо сам с собою... Руку не забывай менять "умник".
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Про руку.... ну, наверное, Вам виднее....
по теме --- нечего сказать?
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👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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Самое интересное, что под командованием Жукова воевали и получали награды кроме прочих и выходцы из Галичины.
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"Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов!"
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Не сдавайтесь зЕленые поцреоты, гните своё, даешь жюкова!
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Когда бываю в командировке в Харькове, кроме вопросов по работе, слушаю вопли-сопли о том, что хотят "уничтожить" их историю. Вопрос перейменований улиц волнует по ходу там всех от таксиста до руководителей предприятий!
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Так и есть, в Харькове нет безразличных по этому вопросу, просто некогда, все свободное время харьковчане заняты выживанием, зарабатыванием мизерных денег. Зарплаты в Харькове самые низкие из крупных городов.
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Виктор Астафьев, русский писатель, фронтовик: "Жуков - это браконьер русского народа." А кто же тогда Жуков для украинского народа?
И еще. Когда обсуждали, какой памятник поставить Жукову в Москве, фронтовики предложили вырыть котлован, залить его кровью а в середине поставить статую Жукова в сапогах, со всеми регалиями.
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-Ой! Апять таварисчя жукага апустили. Апеляційний суд у Харкові скасував рішення міськради про повернення проспекту Жукова - Цензор.НЕТ 2724
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