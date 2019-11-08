 Апелляционный суд в Харькове отменил решение горсовета о возвращении проспекта Жукова

Об этом сообщил местному изданию "МедиаПорт" один из истцов по делу Игорь Черняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, суд отменил решение суда первой инстанции и вынес новое, которым решение горсовета так же отменяется.

"Решение суда первой инстанции было отменено из-за процессуальных нарушений, так как не мог этот спор рассматриваться в порядке упрощенного производства. То, что суд удовлетворил жалобу горсовета частично - это так процедурно называется. Горсовет говорил, что то решение надо отменить и принять новое, где в иске отказать, а суд то решение отменил, но принял новое решение - такое же по существу", - сказал Черняк.

Постановление апелляционного суда вступает в силу со дня принятия, то есть с сегодняшнего дня проспект Жукова - опять проспект Григоренко.

В горсовета есть тридцать дней на кассационную жалобу.

Напомним, проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации. 19 июня 2019 года горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будем подавать апелляционную жалобу, - Кернес о признании противоправным решения о возвращении проспекта Жукова