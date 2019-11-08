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 Политика Украины, За рубежом
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 The New York Times заменило фото с картой Украины без Крыма в своей статье

Американское издание The New York Times исправило фотоизображение карты Украины без Крыма в статье об украинском бизнесмене Игоре Коломойском.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует список поправок публикаций издания за текущую неделю.

"В статье за понедельник о планах украинского олигарха по созданию горнолыжного курорта была карта Украины, на которой она была отделена от Крыма. На карте должен был быть пунктирной линией границы обозначен участок, аннексированный Россией в 2014 году", - говорится в сообщении.

Напомним, статья была опубликованна 4 ноября. На одной из иллюстраций изображена карта размещения горных курортов в регионе. Украина на ней обозначена белым цветом, а все вокруг, в том числе Крым - серым.

Позже посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку и "не играть на руку российской информационной пропаганде".

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The New York Times заменило фото с картой Украины без Крыма в своей статье 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158606
 
   
 Топ комментарии
 
Путин хуйло,Крым это Украина!
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страшно тебе - в Крыму жить ? - оккупантам прислуживать
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Он сдал квартиру в аренду, а здесь беженские получает.
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Ага так исправили,мини карта одного цвета что Украина что мордор
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Да американцы не о что Крыме что-то знают, они не знают вообще географию.
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Ого! Мощно! Перемога! Утёрли нос кацапам!
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Ещё одна "победа" зели . The New York Times заменило фото с картой Украины без Крыма в своей статье - Цензор.НЕТ 2309 Петя вор , согласен , но не промокашка .
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Лохторат Зеленського зараз, спостерігаючи злочинну здачу українських інтересів, захищає вже не свого президента, а з піною в роті, як дурнуваті, до останнього захищатимуть свій дебільний вибір. Одиниці здатні сказати, вибачте "я ідіот". Більшість же нев'****** експерти в питаннях оборони, миротворення і кого посадить. Ідіоти своїх позицій не здаватимуть до останнього. Бо чим ниціша й тупіша особь, тим менше шансів що вона здатна визнавати себе неправим.
Нема ніяких партій війни і миру! Є партія Перемоги і партія сцикунів!
Партію Перемоги очолює кожен хто бореться за повернення своїх співгромадян та своєї землі. Партія сцикунів абсолютно логічно обрала верховним головнокомандувачем уклоніста, який до всирачки боїться путіна.
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