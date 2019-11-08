 Новым главой Днепропетровского облсовета избрали экс-заместителя Коломойского по ДнепрОГА Святослава Олейника

В пятницу депутаты приняли отставку Прыгунова, который возглавлял облсовет с конца 2015 года, а потом тайным голосованием избрали Олейника, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Кандидатура Олейника была единственной, выставленной на голосование. Депутаты проголосовали большинством голосов. "За" - 91 голос из 93-х. Один депутат воздержался, один бюллетень был испорчен.

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Новый глава Днепропетровского облсовета сразу же принес присягу.

Святослав Олейник родился в 1975 году в Днепре. В 1998 году окончил Днепропетровский государственный университет по специальности правоведение. В 2009-м - факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета по специальности онтопсихология.

В 1998-2005 годах работал в органах прокуратуры. Периодически исполнял обязанности прокурора города Днепропетровска. В 2005 году уволился из прокуратуры по собственному желанию, начал частную адвокатскую деятельность.

2006-2007 годах - народный депутат Украины V созыва. Глава подкомитета по вопросам парламентского контроля над соблюдением прав человека в деятельности правоохранительных органов и работы с заявлениями и обращениями граждан комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

2007-2012 годах - народный депутат Украины VI созыва. Глава подкомитета по вопросам уголовно-процессуального законодательства комитета по вопросам правосудия.

В 2014-2015 годах работал заместителем главы ДнепрОГА при Игоре Коломойском.

Осенью 2015 года на местных выборах был избран депутатом Днепропетровского областного совета.