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Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
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Все про:адвокат (1204) НАБУ (2943) арест (9887) залог (368) СИЗО (1115) Дубневич (72) мера пресечения (71)

 За Дубневича еще до апелляции внесли залог, его не имели права отправлять в СИЗО, - адвокат

6 и 7 ноября несколько человек суммарно внесли за народного депутата Ярослава Дубневича 100 млн гривен залога. Защита готовит подала в суд заявление о его незаконном задержании и готовит иск в ЕСПЧ.

Об этом изданию "Украинская правда" заявил адвокат Дубневича Алексей Шевчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Ярослава Дубневича не имели права вчера задерживать, потому что за него до момента оглашения решения суда внесли залог. Ярослав Дубневич еще вчера выполнил решение суда", - заявил он.

По словам Шевчука, сотрудники НАБУ, этапировавшие Дубневича из зала суда после завершения заседания, "совершили серьезное преступление".

"Потому что, когда в суде им показали платежки о внесенном залог, они взяли человека и повезли в СИЗО. В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудникам НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении нет ни слова о Лукьяновском СИЗО", - пояснил адвокат.

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Шевчук говорит, что по состоянию на момент вынесения решения АП ВАКС за Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога, это на 10 миллионов больше, чем определила апелляция.

Он также добавил, что 8 ноября в Шевченковский суд уже подали заявление о незаконном задержании Дубневича. Шевчук прогнозирует, что в понедельник-вторник будет готово обращение в ЕСПЧ о том, что народного депутата незаконно задержали при наличии действующей меры пресечения - залог.

По словам защитника, он пока не знает, где находится Дубневич, "поскольку ни в одном пункте решения суда не написано, где должен находиться Дубневич, и кто должен его этапировать".

Он прогнозирует, что его подзащитный может находиться в Лукьяновском СИЗО, потому что ИВС в Аскольдовом переулке подведомственный СБУ, ИВС – подведомственный любому, пока не вынесено решение суда. Но не исключает, что его клиент может найтись и "где-то в Хмельницком".

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Шевчук добавил, что уже обратился в НАБУ с вопросом, куда этапировали Дубневича.

Напомним, 7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила отправить Ярослава Дубневича под арест с залогом в 90 млн гривен.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

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2 ноября Высший антикоррупционный отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардепа обязали сдать паспорта и носить электронный браслет.

Защита решила оспорить эту меру пресечения в апелляции.

Источник: https://censor.net.ua/n3158601
 
 
 Топ комментарии
 
Платіжки показати мало. Потрібне підтвердження заходу коштів на рахунок.. Адвокат про це не може не знати , його заява - пусте струшування повітря.. Треба було швидше булками ворушити , збираючи й виплачуючи заставу. А панові Дубневичу буде дуже корисним спілкування на нарах з такими жертвами репресій "зеленої шмарклі" як сірожа пашинський та гримчак.. Нехай поступово звикає до режиму ув'язнення.
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Теперь ЕСПЧ еще и за этого штаф Украине впаяет в виде компенсации Дубневичу за незаконное содержание под стражей.
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Вірно.
Для України буде вигідніше, якщо ці покидьки залишаться на свободі.
Можна було руки повідрубати, але не того обрали.
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"По словам Шевчука, сотрудники НАБУ, этапировавшие Дубневича из зала суда после завершения заседания, "совершили серьезное преступление.

В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудникам НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении нет ни слова о Лукьяновском СИЗО", - пояснил адвокат.

Источник: https://censor.net.ua/n3158601
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Платіжки показати мало. Потрібне підтвердження заходу коштів на рахунок.. Адвокат про це не може не знати , його заява - пусте струшування повітря.. Треба було швидше булками ворушити , збираючи й виплачуючи заставу. А панові Дубневичу буде дуже корисним спілкування на нарах з такими жертвами репресій "зеленої шмарклі" як сірожа пашинський та гримчак.. Нехай поступово звикає до режиму ув'язнення.
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За нього занесли "залог" ще до оголошення вироку.
Але, щось пішло не так... За Дубневича еще до апелляции внесли залог, его не имели права отправлять в СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 9591

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Та подождите! За Насирова тоже мгновенно жена внесла 100 лямов. А потом, оказалось, что нужно всего-то 36. А как с этим будет- хрен зна. Може и не червонец вернут, а поболее.
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Долбаные законы, он воровал годами а залог требуют только по одному эпизоду в деле. Конечно его друзья нашкребли мелочишку 100 лямов чтоб такого другана выручить.
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Ну кто мешает? ДОКАЗЫВАЙТЕ, что воровал... Вы воровали десятки лет и не попались... Правда у вас не было доступа до миллионов))) Так, по мелочевке)))
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Вы сделали это вместе! Зе!

Австрийская компания Head - производитель спортивного оборудования для зимних видов спорта, дайвинга и тенниса, которая реализует продукцию в 85 странах мира и имеет производственные мощности в Австрии, Чехии, Болгарии и Китае, создает завод в Виннице. Именно в Украину компания планировала перенести производственные мощности из Австрии, Словакии, Чехии, Эстонии и Германии. Но в Украине инвестор столкнулся с проблемой - монополия на энергорынке и стоимость подключения к мощностям. После смены власти оказалось, что за "бумажки" австрийцам придется заплатить 1, 6 млн. евро. Инвестора такие расценки шокировали, сообщает портал Вінниця. info
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От гад Зеленський. Віддав всі обленерго, примусив за підключку платити 3000 за кіловат потужності. І так вже 20 років він знущається. В тебе чоловіче мабуть немає мізків в голові . Суцільна полова з шоколадом.
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Как говорил Остап Бендер "С таким счастьем ( деньгами) и на свободе" Наши "честные труженики" вот так запросто могут выложить 100 миллионов пусть и гривен. Да только за это уже можно "четвертной давать", безошибочный маркер.
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адвокат дурак. Эт палитичское преследование, а при нем, при приследовании, все методы законны. Панимать же нужно такие вещи
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Хищение в особо крупном размере есть такое понятие, при совке за 10000р. за которые можно было купить "Волгу" могли к "вышке" приговорить. А сейчас сотни миллионов в залог и гуляй, воруй ещё на следующий залог.
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Заплатили с рыгошакаладного общака, не??
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Є дарагой . 100лямов то в кассу, а мимо занести забыли, посему на нары.
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можно было смело лярд залога требовать...
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Пусть тварь сидит в СИЗО, нехрен вносить залоги.
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