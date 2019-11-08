 За Дубневича еще до апелляции внесли залог, его не имели права отправлять в СИЗО, - адвокат

Об этом изданию "Украинская правда" заявил адвокат Дубневича Алексей Шевчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Ярослава Дубневича не имели права вчера задерживать, потому что за него до момента оглашения решения суда внесли залог. Ярослав Дубневич еще вчера выполнил решение суда", - заявил он.

По словам Шевчука, сотрудники НАБУ, этапировавшие Дубневича из зала суда после завершения заседания, "совершили серьезное преступление".

"Потому что, когда в суде им показали платежки о внесенном залог, они взяли человека и повезли в СИЗО. В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудникам НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении нет ни слова о Лукьяновском СИЗО", - пояснил адвокат.

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Шевчук говорит, что по состоянию на момент вынесения решения АП ВАКС за Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога, это на 10 миллионов больше, чем определила апелляция.

Он также добавил, что 8 ноября в Шевченковский суд уже подали заявление о незаконном задержании Дубневича. Шевчук прогнозирует, что в понедельник-вторник будет готово обращение в ЕСПЧ о том, что народного депутата незаконно задержали при наличии действующей меры пресечения - залог.

По словам защитника, он пока не знает, где находится Дубневич, "поскольку ни в одном пункте решения суда не написано, где должен находиться Дубневич, и кто должен его этапировать".

Он прогнозирует, что его подзащитный может находиться в Лукьяновском СИЗО, потому что ИВС в Аскольдовом переулке подведомственный СБУ, ИВС – подведомственный любому, пока не вынесено решение суда. Но не исключает, что его клиент может найтись и "где-то в Хмельницком".

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Шевчук добавил, что уже обратился в НАБУ с вопросом, куда этапировали Дубневича.

Напомним, 7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила отправить Ярослава Дубневича под арест с залогом в 90 млн гривен.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

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2 ноября Высший антикоррупционный отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардепа обязали сдать паспорта и носить электронный браслет.

Защита решила оспорить эту меру пресечения в апелляции.