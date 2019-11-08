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Все про:увольнение (1756) Горбатюк (405) Окружной админсуд Киева (29)

 Горбатюк оспаривает свое увольнение в Окружном админсуде

Сергей Горбатюк, которого недавно уволили с должности начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры, оспаривает свое увольнение в Окружном административном суде Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК

"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и просит восстановить его в должности начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры или на равнозначной должности в органах прокуратуры", - сообщил суд.

Кроме этого, Горбатюк просит ОАСК взыскать с ГПУ в его пользу средний заработок на все время вынужденного прогула.

Соответствующий иск зарегистрирован в Окружном административном суде Киева 7 ноября. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

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Напомним, 23 октября стало известно, что ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка. Он занимался делами о преступлениях на Майдане.

Горбатюк заявил, что решение генерального прокурора Руслана Рябошапки о его увольнении незаконное

Источник: https://censor.net.ua/n3158599
 
   
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Да задолбали, ну допустим вернет его суд обратно так нормально он работать уже не сможет, что они так цепляются за кресла.
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вот сученок взял лям за увольнение и судится
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Горбатюк -- саботажник его самого нужно под следствие . 5 лет просрал !!!
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идейный такой. Еще пять лет хочет расследовать, гниль рашеновская
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После увольнения он уже наговорил на пару статей...
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вот уж правда - горбатого могила исправит!
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