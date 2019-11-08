 Украина и Монголия подписали соглашение о безвизе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соглашение от правительства Украины подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица, а от правительства Монголии - посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.
"Соглашение предусматривает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней", - сообщил агентству Дещица.
По его словам, Монголия является очередной страной, которая открыта для украинских граждан для безвизовых поездок.
"Мы уже имеем 88 таких стран, а с упрощенным въездом в другие страны - это уже более 140 стран", - уточнил дипломат.
Дещица подчеркнул, что подписанное соглашение важно еще и потому, что до сегодняшнего дня между Украиной и Монголией действовало соглашение 1979 года, подписанное в свое время между СССР и Монгольской Народной Республикой, а затем подтверждено украинским правительством.
"С тех пор ситуация абсолютно изменилась, изменились также документы, то есть она фактически устарела. Поэтому мы привели в соответствие с этим соглашением перечень документов, необходимых для путешествий граждан Украины и Монголии", - сказал Дещица.
нам для полного счастья вот тока монголов и не хватало...
Монголия - не заграница!
кочевать
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Восстанавливать исчезнувшую лошадь Пржевальского.
Вспомним,
Вспомним степи монгольские,
Голубой Керулен,
Золотой Онон!
Трижды тридцать
Монгольским войском
Втоптано в пыль
Российских племен.
Мы бросим России
Грозу и пламя,
Несущие смерть
Чингисхана сыны.
Пески сорока
Пустынь за нами
Кровью россиян
Обагрены.
«Рубите, рубите
Молодых и старых!
Взвился над вселенной
Монгольский аркан!»
Повелел, повелел
Так в искрах пожара
Краснобородый бич неба
Батыр Чингисхан.
Он сказал: «В ваши рты
Положу я сахар!
Заверну животы
Вам в шелка и парчу!
Всё -- мое! Всё -- мое!
Я не ведаю страха!
Я всю Россию
К седлу моему прикручу!»
Вперед, вперед,
Крепконогие кони!
Вашу тень
Обгоняет страх россиян...
Мы не сдержим, не сдержим
Буйной погони,
Пока распаленных
Коней не омоем
В российских,
Последнего моря волнах...
Помимо того шо был жесток, он реально организовал передовую почтовую службу, разведку и ударный кулак своей армии. Мало ли - Китай покорить, это просто как Александра Македонянина поход. восхищение да и только.
Tengger Cavalry - Cavalry in Thousands
(шкода, група припинила існування - лідер Nature Ganganbaigal помер цього року. RIP)
Darkestrah - Khagan (Unofficial Video)
Каган
Мы втоптали копытами в пыль
Пустоту бесконечной степи
Мы заполнили звоном клинков
Пространство материка
Мы неслись к той далекой черте
Где небо сомкнулось с землей
Мы свергали с престолов князей
И рушили стены дворцов
Мы, казалось, лишь взмахом руки
Сметали с земли города
Зима - имя моё
Время - сново пришло
Память прошлого дня остыла и просит огня
Земля, как свежая рана, окрыта для зимнего сна
В просторах высокого неба уже распахнули врата
В его голосе - стали и огонь
И топот ста тысяч коней
Его воля есть воля Тенгри…
"Ты знаешь свое будущее, Великий Хан"
"Мы вернулись домой. Мой отец молчал.
Наконец он сказал: "Ты поступил правильно. Теперь ты как мужчина должен выбрать себе жену".
Я не знал, что этот день... изменит мою жизнь навсегда".
Мне нравится, объяснение нападения Московии на Новгород: "битва за объединение"
Еще бы Гвиана открыла безвиз - поеду жрать нигеров....
Ну, типо салат такой есть - "нигер в банановом соусе с бананасами и картошкой"
Серьезно, наконец... на конец...
Это великое достижение, без которого страна - не страна.
В 2006 году на саммите Украина-ЕС было парафировано, а в 2007-м - подписано Соглашение о реадмиссии, то есть принудительном возвращении мигрантов, нелегально попавших в ЕС с Украины. А для определенных категорий украинских граждан визовый режим упростили, эти документы вступили в силу в 2008 году.
The HU (folk rock, Монголія) - Wolf Totem