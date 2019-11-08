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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:безвизовый режим (1415) Монголия (18) Дещица (176)

 Украина и Монголия подписали соглашение о безвизе. ФОТО

Украина и Монголия подписали соглашение между правительствами стран о взаимной отмене виз. Подписание соглашения состоялось 8 ноября в посольстве Украины в Варшаве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соглашение от правительства Украины подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица, а от правительства Монголии - посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.

"Соглашение предусматривает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней", - сообщил агентству Дещица.

Украина и Монголия подписали соглашение о безвизе 01

По его словам, Монголия является очередной страной, которая открыта для украинских граждан для безвизовых поездок.

"Мы уже имеем 88 таких стран, а с упрощенным въездом в другие страны - это уже более 140 стран", - уточнил дипломат.

Украина и Монголия подписали соглашение о безвизе 02

Дещица подчеркнул, что подписанное соглашение важно еще и потому, что до сегодняшнего дня между Украиной и Монголией действовало соглашение 1979 года, подписанное в свое время между СССР и Монгольской Народной Республикой, а затем подтверждено украинским правительством.

"С тех пор ситуация абсолютно изменилась, изменились также документы, то есть она фактически устарела. Поэтому мы привели в соответствие с этим соглашением перечень документов, необходимых для путешествий граждан Украины и Монголии", - сказал Дещица.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США с 11 ноября отменяют визы для поляков

Источник: https://censor.net.ua/n3158597
 
   
 Топ комментарии
 
Ездили без виз в Монголию мы в 2012 году, не понял, в чем прикол
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Надеюсь насильно туда отправлять не будут?
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*****, надо какой-то праздник учредить в столь знаменательный день...
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Ездили без виз в Монголию мы в 2012 году, не понял, в чем прикол
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В Обновленном, том же самом безвизовом режиме. Украина и Монголия подписали соглашение о безвизе - Цензор.НЕТ 5979
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теперь и те чурки к нам без виз ездить будут.
нам для полного счастья вот тока монголов и не хватало...
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Посмотри сколько там населения Монголии))) В Киеве больше в рабочие часы Україна і Монголія підписали угоду про безвіз - Цензор.НЕТ 4384
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Теперь без виз можно не только ездить, но и ходить))
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Согласен ! Там давно безвиз! Ждём новостей о безвизе с Бразилией и Перу! Україна і Монголія підписали угоду про безвіз - Цензор.НЕТ 4536
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Курица - не птица,
Монголия - не заграница! Украина и Монголия подписали соглашение о безвизе - Цензор.НЕТ 4215
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Це круто, звичайно. Але краще б Дристайко похвалив я безвізом з Філіппінами, або В'єтнамом. Там хоч туристом українцю цікаво поїхати. А у монгольських степах що робити? Виглядає на те, що Монголії воно більше потрібне. А ще - кацапам, які бурятів будуть засилати під виглядом безвізових монголів.
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Так во Вьетнам и был безвиз, правда- на 30 дней. Это- точно.
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>А у монгольських степах що робити?
кочевать
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у Монголії теж гарно ...Алтай з тайгою , безкраї степи , пустеля Гобі , поїдьте ... не пожалкуєте ...
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Ну це б вже після Філіппін з В'єтнамом. Море люблю, рослинність. 😊
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А у монгольських степах що робити?

==
Восстанавливать исчезнувшую лошадь Пржевальского.
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Эпохально, теперь точно Борисполь перегрузят...
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Ну ладно, одно непонятно почему соглашение подписывают в Польше.
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Надо станцию Наушки захватить, оккупировать и пробить коридор от Бессарабки, до самых до окраин! *)
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Любимая песня Чингисхана.

Вспомним,
Вспомним степи монгольские,
Голубой Керулен,
Золотой Онон!
Трижды тридцать
Монгольским войском
Втоптано в пыль
Российских племен.

Мы бросим России
Грозу и пламя,
Несущие смерть
Чингисхана сыны.
Пески сорока
Пустынь за нами
Кровью россиян
Обагрены.

«Рубите, рубите
Молодых и старых!
Взвился над вселенной
Монгольский аркан!»
Повелел, повелел
Так в искрах пожара
Краснобородый бич неба
Батыр Чингисхан.

Он сказал: «В ваши рты
Положу я сахар!
Заверну животы
Вам в шелка и парчу!
Всё -- мое! Всё -- мое!
Я не ведаю страха!
Я всю Россию
К седлу моему прикручу!»

Вперед, вперед,
Крепконогие кони!

Вашу тень
Обгоняет страх россиян...
Мы не сдержим, не сдержим
Буйной погони,
Пока распаленных
Коней не омоем
В российских,
Последнего моря волнах...
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Слава Полководцу!
Помимо того шо был жесток, он реально организовал передовую почтовую службу, разведку и ударный кулак своей армии. Мало ли - Китай покорить, это просто как Александра Македонянина поход. восхищение да и только.
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Tengger Cavalry - KAAN

Tengger Cavalry - Cavalry in Thousands
(шкода, група припинила існування - лідер Nature Ganganbaigal помер цього року. RIP)
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In The Name Of Khan Tengri!
Darkestrah - Khagan (Unofficial Video)

Каган

Мы втоптали копытами в пыль
Пустоту бесконечной степи
Мы заполнили звоном клинков
Пространство материка
Мы неслись к той далекой черте
Где небо сомкнулось с землей

Мы свергали с престолов князей
И рушили стены дворцов
Мы, казалось, лишь взмахом руки
Сметали с земли города

Зима - имя моё
Время - сново пришло
Память прошлого дня остыла и просит огня
Земля, как свежая рана, окрыта для зимнего сна
В просторах высокого неба уже распахнули врата

В его голосе - стали и огонь
И топот ста тысяч коней
Его воля есть воля Тенгри…

"Ты знаешь свое будущее, Великий Хан"
"Мы вернулись домой. Мой отец молчал.
Наконец он сказал: "Ты поступил правильно. Теперь ты как мужчина должен выбрать себе жену".
Я не знал, что этот день... изменит мою жизнь навсегда".
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коли монголи топтали ********* тоді існувала тільки Русь ...а назви россия ще чотириста років ніхто не знав
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Россияне об этом не знают и очень злятся на эту песню)
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Монголи не мають нічого спільного з т.зв. "монголо-татарами" і вигаданим "монголо-татарським ігом".
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це ви мені до чого ? кацапів тоді (за монголів)теж не було ...точніше були але тоді ще по лісах ховалися і мичали як звірі дикі ...а Русь була ... це на початку 18го сторіччя московитам німці роз"яснили як себе називати щоб хоч якось їх у Европі сприймали ...
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Что это за россияне такие были во времена Чингисхана?
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Оборона Москвы 1238 года - осада и взятие города Москвы монголо-татарскими войсками 20 января 1238 года.
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Вы серьёзно считаете, что рос-вики - это источник надёжный информации? Московия - это не Русь.
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Если вы посмотрите мои ответы немного выше, вы поймёте)
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ОК, дошло)
Мне нравится, объяснение нападения Московии на Новгород: "битва за объединение"
Україна і Монголія підписали угоду про безвіз - Цензор.НЕТ 967
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б*же, ну и подумать не мог шо наконец-то мона поехать будет и жрать кумыс.
Еще бы Гвиана открыла безвиз - поеду жрать нигеров....

Ну, типо салат такой есть - "нигер в банановом соусе с бананасами и картошкой" Украина и Монголия подписали соглашение о безвизе - Цензор.НЕТ 1961
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а как же? плюс бутылка в придачу еще.... правда только для россиян))
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Та не, то пойло, которым они поят, пускай кацапы пьют... они туда для крепости цианид мешают...
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Теперь вы, вероятно, догадываетесь, где искать меня летом?
Серьезно, наконец... на конец...
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Российские учителя ездят в Монголию на заработки, может и наши поедут...
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Надеюсь насильно туда отправлять не будут?
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Лера... безвиз предполагает двустороннее движение... ждем чингизхановцев в дубленках и с соколами в гости...
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Монголи не мають нічого спільного з т.зв. "монголо-татарами" і Чингисханом.
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ай да Пристайко!а на вид такой скромный!Елисеев наверное от зависти уволился Украина и Монголия подписали соглашение о безвизе - Цензор.НЕТ 804
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АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
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......ть !!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0000 финиш !!!!
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Наконец-то дождались безвиза с Мронголией!
Это великое достижение, без которого страна - не страна.

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пешком пойду , рачки полезу , гдеж тот отпуск ...
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.....скоро туда УКРАИНЦЕВ будут отправлять на ПМЖ )))))) чтоб знали как РОДИНУ любить ((((
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...а ПОЛЯКОВ без виз с США !!!! уууу !!!! а у нас МОНГОЛИЕЙ ))))) стрем КОНЧЕННЫЙ !!!
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Империя монголов простиралась на половину мира. Только литвины смогли ее остановить.
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Монголия не является потомком империи монголов.
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.....меняю БИТКОИНЫ на ТУГРИКИ !!! надо 20 мешков !!!
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Вот ето пэрэмога. Всю жизнь мечтал. Нам только монгол не хватало. Видать Орда будет замещать выехавших из Украины украинцев.
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А теперь добейте, все кто голосовал за Монику ездят по безвизу туда куда он добился этого права, а те кто за "барыгу, мародера" в страны куда безвиз был открыт при нем. Ну по крайней мере честно
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"Барига" той безвіз з 2010 року обіцяв і якби не свідомий вибір перманентних борців запротивсіх, то й славного Майдану Гідності не було б.

В 2006 году на саммите Украина-ЕС было парафировано, а в 2007-м - подписано Соглашение о реадмиссии, то есть принудительном возвращении мигрантов, нелегально попавших в ЕС с Украины. А для определенных категорий украинских граждан визовый режим упростили, эти документы вступили в силу в 2008 году.
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......нам было МАЛО когда кричали : Читааааа , Улан-Удэээээээ !!! теперь будут кричать Улан- Бааааатор !!!!((((
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за то теперь нам монголы рождаемость повысят ..
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.....пойду прилягу , разболелась что то голова ((((
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у кого голова болит пусть гнедую кобылу лбом в копыто ударит-и не болит потом.народная монгольская примета
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Так вот с языка сняли он уже давно действует 90 дней,для кого эта имитация работы, и этот развод посмотрите сайт passport index он давно действует та как и с Эквадором котрый наш мид недавно "отменил" в сми причем очень давно действует
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С Черногорией тот же прикол был. И Сербией.
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з монголами, сюзеренами кацапо-ординськоi обiсРашки.))




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Те відчуття, коли в Монголії серйозні байкери, а у кацапів - "волки позорньіе" з косметичками та Ділдозадовим Україна і Монголія підписали угоду про безвіз - Цензор.НЕТ 7177
The HU (folk rock, Монголія) - Wolf Totem
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Все на Новогодний корпоратив в Монголию Украина и Монголия подписали соглашение о безвизе - Цензор.НЕТ 4078
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Не, ну а че?)) Достижение янелох,припизидента моники зеБЕНИНой)))
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щяс орды с востока уже безвизово прискачут и снова будет иго.
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Украинцы ездящие в Монголию из Китая в шоке. Раньше ведь визы не спрашивали. А оказывается - безвиза ведь не было до этого! Просто забывали спросить, а где ваша виза.
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Буряты-- буряад в переводе монгольский народ. Бурятский язык и монгольский одно и тоже . Буряты с Монголией тоже имеют безвиз , многие в Моголию уезжают на пмж с обосрашки. С бурятами безвиз ??? !!!
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ну что вы нас за лохов держите? у Украины с Монголией итак был безвиз. я ездил в командировку в улан батор в 2005 еще по старому закордонному паспорту так вот никаких виз было не нужно.... другое дело что продлили действие старого договора.... так так и пишите
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Українці й так могли їздити до Монголії без віз. Цією угодою монголам дозволили їздити без віз в Україну. А для чого нам тут монголи? Треба поскасовувати безвізи з недорозвинутими країнами.
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Вообще то и так был безвиз. Просто нужно было чисто формальное приглашение. Можно было и от руки написать. Просто страны обновили документы, а журналюги не разобравшись новость с ног на голову поставили.
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