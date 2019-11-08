 На Закарпатье начала работу обогатительная фабрика по добыче золота и других ценных металлов

На Мужиевском месторождении полиметаллических руд на Закарпатье начала работу новая обогатительная фабрика Avellana Gold, которая будет добывать золото, цинк и свинец. Производство стартовало с экологического проекта по переработке породы, которая накопилась на поверхности на протяжении нескольких десятилетий геологоразведовательных и шахтных работ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Руководитель украинского представительства Avellana Gold Андрей Смолин сообщил, что "при помощи специальной технологии отвалы на поверхности будут очищены на 85-90%, а замкнутый цикл производства позволит использовать повторно 85% воды для этой переработки".

До конца года фабрика завершит настройку всех технологических циклов, а с весны 2020-го начнет полномасштабную работу по переработке и обогащению породы.

"Из полиметаллических руд месторождения можно получать так называемый коллективный концентрат. Окончательные продукты будут зависеть от особенностей переработки, технологий, качества и рыночных условий", - заявил в интервью СМИ Арсен Ильин - директор Карпатской рудной компании, которая занимается производством в структуре международной компании Avellana Gold.

Следующим этапом работы предприятия после переработки пород, которые лежат на поверхности, будет строительство новой шахты. Реализация этого проекта запланирована на следующий год. Подготовительные затраты на горную часть оцениваются ориентировочно в 10 миллионов долларов США, затраты на подготовку шахты для подземного разведывательного бурения составят еще один миллион, а его общая стоимость оценивается в 140 миллионов долларов.

Общая производственная мощность Avellana Gold на Мужиевском месторождении после запуска всех составляющих проекта достигнет 500 тысяч тонн руды в год.

"Обьемы реализации цинка полностью перекроют импорт свинца в Украину и на более чем 50% - импорт цинка", - отметил руководитель украинского представительства Avellana Gold Андрей Смолин.

Руководство компании заявило, что для реализации проекта развития Мужиевского месторождения полиметаллических руд после запуска производства важной составляющей является формирование публичной компании, акциями которой будут торговать на мировых биржах.

Avellana Gold – международная инвестиционная компания, имеющая опыт разработки месторождений полезных ископаемых в Восточной Европе и многих странах мира, инвестирует в Мужиевское месторождение полиметаллических руд с 2016 года. Общий обьем инвестиций в проект – 140 миллионов долларов США.