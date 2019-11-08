EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  4378  10
Все про:Закарпатье (1677) золото (161)

 На Закарпатье начала работу обогатительная фабрика по добыче золота и других ценных металлов

Начала работу новая обогатительная фабрика Avellana Gold

На Мужиевском месторождении полиметаллических руд на Закарпатье начала работу новая обогатительная фабрика Avellana Gold, которая будет добывать золото, цинк и свинец. Производство стартовало с экологического проекта по переработке породы, которая накопилась на поверхности на протяжении нескольких десятилетий геологоразведовательных и шахтных работ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Руководитель украинского представительства Avellana Gold Андрей Смолин сообщил, что "при помощи специальной технологии отвалы на поверхности будут очищены на 85-90%, а замкнутый цикл производства позволит использовать повторно 85% воды для этой переработки".

До конца года фабрика завершит настройку всех технологических циклов, а с весны 2020-го начнет полномасштабную работу по переработке и обогащению породы.

"Из полиметаллических руд месторождения можно получать так называемый коллективный концентрат. Окончательные продукты будут зависеть от особенностей переработки, технологий, качества и рыночных условий", - заявил в интервью СМИ Арсен Ильин - директор Карпатской рудной компании, которая занимается производством в структуре международной компании Avellana Gold.

Следующим этапом работы предприятия после переработки пород, которые лежат на поверхности, будет строительство новой шахты. Реализация этого проекта запланирована на следующий год. Подготовительные затраты на горную часть оцениваются ориентировочно в 10 миллионов долларов США, затраты на подготовку шахты для подземного разведывательного бурения составят еще один миллион, а его общая стоимость оценивается в 140 миллионов долларов.

Общая производственная мощность Avellana Gold на Мужиевском месторождении после запуска всех составляющих проекта достигнет 500 тысяч тонн руды в год.

"Обьемы реализации цинка полностью перекроют импорт свинца в Украину и на более чем 50% - импорт цинка", - отметил руководитель украинского представительства Avellana Gold Андрей Смолин.

Руководство компании заявило, что для реализации проекта развития Мужиевского месторождения полиметаллических руд после запуска производства важной составляющей является формирование публичной компании, акциями которой будут торговать на мировых биржах.

Avellana Gold – международная инвестиционная компания, имеющая опыт разработки месторождений полезных ископаемых в Восточной Европе и многих странах мира, инвестирует в Мужиевское месторождение полиметаллических руд с 2016 года. Общий обьем инвестиций в проект – 140 миллионов долларов США.

Источник: https://censor.net.ua/n3158596
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"На Закарпатье начала работу обогатительная фабрика по добыче золота и других ценных металлов" - "Avellana Gold Ltd основала группа международных инвесторов после Евромайдана, сообщает компания на своем сайте. Их имена не разглашаются. Компания зарегистрирована на Кипре, но в СМИ позиционирует себя американской, ссылаясь на публичного бенефициара, гражданина США Брайана Сэвэджа. Он более 30 лет работает в горнодобывающей отрасли, известен как директор Amur Minerals Corporation со штаб-квартирой в России"
 показать весь комментарий
 
Да, вопрос кто хозяин этих разработок? Кому денежки в карман. Явно не государство будет разрабатывать. Перероют как свиньи Закарпатье, курортную зону перепохабят как Волынь добычей янтаря и это все выгоды для страны. Отношение власти к Украине похабное, не хозяева они нашей земли, а временщики продажные. Ни одного мусороперерабатывающего завода в огромной стране, мусор кругом и везде, и карьеры, разработки, лес вывозится, полезные ископаемые вывозятся,земля перегаживается в угоду рептилоидам. Отношение к Украине как к стране третьего мира, грязная дешевая эксплуатация, в отличие от стран ЕС, которые страны курорты и исторические культурные центры. ЖАХ.
 показать весь комментарий
 
 
начала работу обогатительная фабрика
На Закарпатье начала работу обогатительная фабрика по добыче золота и других ценных металлов - Цензор.НЕТ 4211
Сами олигархи уже не справляются обогащать себя!
Теперь их будет обогащать целая фабрика.
 показать весь комментарий
 
При янеку власником цієї фабрики був міністр МВС Захарченко. Щось змінилося?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх