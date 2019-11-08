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 ЕС должен ускорить имплементацию соглашения об ассоциации с Украиной и углубить секторальное сотрудничество, - будущий глава Еврокомиссии фон дер Ляен

Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ожидает усиление отношений со странами "Восточного партнерства", в частности – ускорение имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

В письме к предполагаемому еврокомиссару по вопросам соседства и расширения Оливеру Варгеи (Венгрия) она отметила, что ожидает от него новые политические цели "Восточного партнерства" до середины 2020 года. Это является программой сотрудничества ЕС с Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Беларусью и Арменией.

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От кандидата на пост еврокомиссара она также ждет борьбы с коррупцией, усиление роли независимых СМИ и гражданского общества.

По мнению фон дер Ляен, Еврокомиссия должна не только ускорить имплементацию соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, но и "углубить секторальное сотрудничество там, где это уместно". Одно из четырех задач она полностью посвятила Украине, пишет издание.

"Вы должны в полной мере использовать Группу поддержки Украины (в Еврокомиссии) для поддержки реформ и продвижения непоколебимой преданности Евросоюза территориальной целостности страны", – говорится в письме.

Отмечается, что Варгеи уже второй кандидат от Венгрии в состав Еврокомиссии. Предыдущую кандидатуру – Ласло Трочани – комитет Европарламента отклонил из-за конфликта интересов.

Источник: https://censor.net.ua/n3158595
 
   
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Не дуже мені до вподоби, що мадяр буде опікуватись питаннями добросусідства і розширення в ЄС..
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"В письме к предполагаемому еврокомиссару по вопросам соседства и расширения Оливеру Варгеи (Венгрия) она отметила..."

Дальше можно не читать, все это бестолку.
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Россия требует отвести войска по всей линии фронта в Донбассе. Россия отказывается поставлять газ Украине до тех пор, пока мы не откажется от наших территориальных требований. Российский депутат под флагами агрессора в Золотом "проверяет" отвод сил. Путин продолжает играть в кошки-мышки, делая заявления о встрече в нормандском формате, если..

Ситуация в Украине расшатывается с такой силой, что вскоре мы рискуем не узнать самих себя. О нас пишут все мировые СМИ. О нас говорят, как о стране какого-то цирка. А Кремль на коне - Москва срывает джекпоты. Киев снова всем должен, мы вернулись в позицию просящих. Это унизительно, но предсказуемо, передает Диалог.UA.
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Пардоньте, но когда Киев не был в позиции просящих??
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