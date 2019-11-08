 ЕС должен ускорить имплементацию соглашения об ассоциации с Украиной и углубить секторальное сотрудничество, - будущий глава Еврокомиссии фон дер Ляен

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

В письме к предполагаемому еврокомиссару по вопросам соседства и расширения Оливеру Варгеи (Венгрия) она отметила, что ожидает от него новые политические цели "Восточного партнерства" до середины 2020 года. Это является программой сотрудничества ЕС с Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Беларусью и Арменией.

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От кандидата на пост еврокомиссара она также ждет борьбы с коррупцией, усиление роли независимых СМИ и гражданского общества.

По мнению фон дер Ляен, Еврокомиссия должна не только ускорить имплементацию соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, но и "углубить секторальное сотрудничество там, где это уместно". Одно из четырех задач она полностью посвятила Украине, пишет издание.

"Вы должны в полной мере использовать Группу поддержки Украины (в Еврокомиссии) для поддержки реформ и продвижения непоколебимой преданности Евросоюза территориальной целостности страны", – говорится в письме.

Отмечается, что Варгеи уже второй кандидат от Венгрии в состав Еврокомиссии. Предыдущую кандидатуру – Ласло Трочани – комитет Европарламента отклонил из-за конфликта интересов.