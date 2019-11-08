 Советник премьера Голик: Недостроенный мост в Запорожье запустят через 3 года

Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Печально известный долгострой. Как и любой другой долгострой в стране. Этот - наиболее масштабный. Мост начали строить в далеком 2004-м году. Потом бросили, попутно передав его с баланса города на баланс Укравтодора. За 15 лет этот мост оброс легендами, долгами, уголовными делами и даже обзавелся памятником", - отметил Голик.
Советник главы Кабмина сообщил, что правительство приняло решение достроить мост.Через две-три недели будут объявлены торги в ProZorro, которые определят генерального подрядчика.В бюджете этого года уже найдены на этот мост 750 миллионов гривен.
"Задача за год-полтора года открыть одну сторону этого моста, за два-три года сделать его весь", - сказал Голик.
Как сообщалось ранее, трасса Запорожье – Мариуполь, которую Голик назвал "дорогой жизни" была капитально отремонтирована в рекордные для Украины сроки – 68 дней.
Запускать надо достроенный мост, желательно уже испытанный и надёжный.
Вони сьогодні не перший раз коней мочуть, а потім насмішників видаляють.
Це вам не по морю будувати.
Тут скелі навкруги.
Будуть кошти, будуть робітники.
Або не буде, як там у Ходжа Насрєдіна?
(этот же.. голик (не совсем уж и голик)))) из Днепра... и там многострадальным мостом удивлять-непереудивлять...как горожанам скакать-неперескакать по стыкам! )))))
2007г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2010г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2014г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2017г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2019г. - мост в Запорожье запустят через 2-3 года.