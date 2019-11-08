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 Политика Украины
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Все про:Запорожье (1565) мост (568) Голик Юрий (46)

 Советник премьера Голик: Недостроенный мост в Запорожье запустят через 3 года

Советник главы Кабмина Юрий Голик сообщает, что мост в Запорожье будет достроен через 2-3 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Советник премьера Голик: Недостроенный мост в Запорожье запустят через 3 года 01

"Печально известный долгострой. Как и любой другой долгострой в стране. Этот - наиболее масштабный. Мост начали строить в далеком 2004-м году. Потом бросили, попутно передав его с баланса города на баланс Укравтодора. За 15 лет этот мост оброс легендами, долгами, уголовными делами и даже обзавелся памятником", - отметил Голик.

Советник премьера Голик: Недостроенный мост в Запорожье запустят через 3 года 02

Советник главы Кабмина сообщил, что правительство приняло решение достроить мост.Через две-три недели будут объявлены торги в ProZorro, которые определят генерального подрядчика.В бюджете этого года уже найдены на этот мост 750 миллионов гривен.

"Задача за год-полтора года открыть одну сторону этого моста, за два-три года сделать его весь", - сказал Голик.

Как сообщалось ранее, трасса Запорожье – Мариуполь, которую Голик назвал "дорогой жизни" была капитально отремонтирована в рекордные для Украины сроки – 68 дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3158593
 
 
 Топ комментарии
 
Понятно, значит уже при следующей власти...
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Что то не видно ни кипящей работы ни работающей техники ни работников. Все средства и силы перекинули на строительство моста в ОРДЛО?
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главное сепарам построить мост в станице луганской побыстрее, чтобы они пенсии получали украинские
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Понятно, значит уже при следующей власти...
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Ваши действия, если через три года мост построят...
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Зеленский приедет, он падла за пол года построит.
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главное сепарам построить мост в станице луганской побыстрее, чтобы они пенсии получали украинские
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Поражает оптимизм и Голика, и Гончарука в том, что они три года на постах останутся.
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та да. через пол-года их уйдут, а наступники скажут: "Я вам ничего не обещал".
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Конечно останутся! А куда они денуться? Может Советник премьера Голик: Недостроенный мост в Запорожье запустят через 3 года - Цензор.НЕТ 3970 ты их снимешь?
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Снимет, снимет... штаны... если успеет.
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Зачем же запускать недостроенный мост?
Запускать надо достроенный мост, желательно уже испытанный и надёжный.
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Дуже дотепне зауваження редакцїї цензора.
Вони сьогодні не перший раз коней мочуть, а потім насмішників видаляють. Советник премьера Голик: Недостроенный мост в Запорожье запустят через 3 года - Цензор.НЕТ 5548
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Так Петр Лексеевич ленточку еще в три года назад перерезал.
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Ну ничего страшного. Зато радуйтесь как быстро Зештанмаер строит мост в Лугандонии за пару месяцев.
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То давай их гадов убьем всех атомной бомбой как в Хиросимсе...
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Лучше вырыть ров вдоль всей линии соприкосновения.
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На километр в глубину, как каньен вас в штаиах в АРИЗОНЕ.
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...а с шириной что делать, чтобы суки ни с какого оружия не смогли дострельнуть?
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15 років!!!
Це вам не по морю будувати.
Тут скелі навкруги.
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Что то не видно ни кипящей работы ни работающей техники ни работников. Все средства и силы перекинули на строительство моста в ОРДЛО?
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А хто піде задарма працювати?
Будуть кошти, будуть робітники.
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Через четьіре года тут будет город сад!
Або не буде, як там у Ходжа Насрєдіна?
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ну Голик то должен знать! )))) еще пусть с преЗЕдентом поспорит
(этот же.. голик (не совсем уж и голик)))) из Днепра... и там многострадальным мостом удивлять-непереудивлять...как горожанам скакать-неперескакать по стыкам! )))))
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2004г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2007г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2010г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2014г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2017г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2019г. - мост в Запорожье запустят через 2-3 года.
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Все очень просто . Приезжает Зе и делает "пари", или мост в этом году или кутюрьма.
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В чем разница где вешают лапшу на уши а где реально горят желанием построить? В Станице Луганской мост еще начали нагнав кучу техники и людей строить без всяких согласований проектов под выстрелами и без всяких тягомотин. А в Запорожье нет ни одного работника ни техники работающей, одно начальство и обещания длящиеся десятилетиями.
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Вы сравниваете "Golden Gate" с деревенским мостиком.
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Генподрядчиков надо несколько,а заказчиков один!И срок сократить .Есть сетевые графики,пусть проектанты составят и срок сократят,оставив только технологические перерывы.Мост нужно строить параллельно,а не последовательно.Не грех поучиться и у нашего врага-орды .Как она строила крымский мост.И киевские мосты -как бездонная бочка.
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