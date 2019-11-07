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 Тероборона - второй этап в программе "5 шагов". Ее задача максимально быстро создать надежный полицейский контрразведывательный режим в Украине, - замглавы СНБО Кривонос

По словам заместителя секретаря СНБО Украины Сергея Кривоноса, в настоящее время разрабатывается проект закона о территориальной обороне. В ближайшее время документ будет вынесен на рассмотрение парламента.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лб.ua, об этом Сергей Кривонос заявил в ходе круглого стола "Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала", организованного Институтом Горшенина совместно с Украинским институтом исследований безопасности.

"Согласно указу президента №200, организована межведомственная группа по реализации программы "5 шагов", которая в срок от 3 до 5 лет сделает силой украинский народ. К сожалению, военно-технический потенциал ВСУ сейчас недостаточен для войны с РФ. Но вооруженные силы РФ никогда не смогут воевать с подготовленным украинским народом. Тероборона - второй шаг в программе "5 шагов". Остальные компоненты программы - организация движения сопротивления, военно-патриотическое воспитание молодежи, информационное сопротивление и довоенная подготовка населения.

Когда каждый компонент будет реализован, мы будем иметь подготовленный, сильный украинский народ. И враг будет понимать, что заход на нашу территорию будет стоить одну гривну, а выход - сто. Поэтому территориальная оборона - наиболее эффективный путь поддержания стабильности на территории нашей страны. Концепция проекта Закона о территориальной обороне Украины была проработана и прошла согласование на межведомственных группах, этот документ сейчас дописывается и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение комитета комитета ВР по обороне, безопасности и разведке и в дальнейшем будет вынесен на рассмотрение парламента", - сказал Кривонос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года станет понятно, когда армия получит отечественные ракетные комплексы "Вильха-М" и "Нептун", - заместитель секретаря СНБО Кривонос

По словам заместителя секретаря СНБО, задание территориальной обороны - в максимально короткие сроки создать надежный полицейский контрразведывательный режим на территории Украины.

"Мы прекрасно понимаем, что против нас действует сильный враг, который имеет подготовленные подразделения сил специальных операций, количество разведывательных и диверсионных групп, которые он может использовать для дестабилизации ситуации достаточно большое. Сил Нацгвардии и полиции явно недостаточно для того, чтобы контролировать ситуацию на всей территории Украины. ВСУ должны заниматься непосредственно обороной, а задание теробороны - максимально быстро создать такой режим, который сделает невозможной деятельность групп противника и сепаратистских группировок", - сказал Кривонос.

Источник: https://censor.net.ua/n3158352
 
   
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Дякуємо, генерале Кривоніс! Тероборона - второй этап в программе "5 шагов". Ее задача максимально быстро создать надежный полицейский контрразведывательный режим в Украине, - замглавы СНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 4489

Хоть хтось в Державі турбується про безпеку.
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Зачем. Билецкий даст врагу 10 часов, а потом соберет сотни тысяч патриотов.
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Сегодня читаю. У жителей одного дома отключили отопление потому что один жилец задолжал там астрономические суммы. ( Теперь такой подход у властей, вы совместные "хозяева" дома и выколачивание долгов это ваша общая проблема) Ну что, они пошли "поговорить" с должником, а он их встретил стрельбой из автомата, ранил соседа, того увезла скорая. В общем тероборона уже начинает действовать, ну в крайней мере по квартирно. С чего то нужно начинать, потом по подъездно и т.д.
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Генерал, а че не сделали как в УНР было, шоб солдики именовались ""козаками?
Приветствие воинское - гуд, но просто там славы маловато. А вот вернуть исторические наименования(я не говорю про курени и ройовых)
Просто козак никогда не сдастся кацапу.... наверное
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