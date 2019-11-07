 США обеспокоены преследованием Порошенко, - Тейлор

Об этом стало известно из публикации закрытых показаний поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора перед Конгрессом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Тейлор рассказал о встрече, которую он и Волкер провели 14 сентября с советником президента Зеленского Андреем Ермаком и внештатным советником Игорем Новиковым.

"Посол Волкер намекнул Ермаку и этому второму украинцу - его фамилия Новиков, что неплохо было бы не преследовать экс-президента Порошенко. Ведь были сведения и даже действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов, например из-за инцидента в Керченском проливе. Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял", - сказал Тейлор.

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По его словам, после этого Ермак и Новиков достали свои мобильные телефоны и показали фотографии своих родственников, брата и двоюродного брата, которые были убиты или ранены на Донбассе.

"Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват. У них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко. Это - одна из вещей, мотивирующих атаки и судебные дела на Порошенко, но не единственная. Были и другие. Олигарх Коломойский, о котором я упоминал ранее, тоже имеет зуб на Порошенко ", - сказал Тейлор.

Напомним, ранее были опубликованы стенограммы показаний экс-посла США в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника Государственного секретаря Майкла Маккинли.