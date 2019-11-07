 США обеспокоены преследованием Порошенко, - Тейлор

Об этом стало известно из публикации закрытых показаний поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора перед Конгрессом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Тейлор рассказал о встрече, которую он и Волкер провели 14 сентября с советником президента Зеленского Андреем Ермаком и внештатным советником Игорем Новиковым.
"Посол Волкер намекнул Ермаку и этому второму украинцу - его фамилия Новиков, что неплохо было бы не преследовать экс-президента Порошенко. Ведь были сведения и даже действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов, например из-за инцидента в Керченском проливе. Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял", - сказал Тейлор.
По его словам, после этого Ермак и Новиков достали свои мобильные телефоны и показали фотографии своих родственников, брата и двоюродного брата, которые были убиты или ранены на Донбассе.
"Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват. У них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко. Это - одна из вещей, мотивирующих атаки и судебные дела на Порошенко, но не единственная. Были и другие. Олигарх Коломойский, о котором я упоминал ранее, тоже имеет зуб на Порошенко ", - сказал Тейлор.
Напомним, ранее были опубликованы стенограммы показаний экс-посла США в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника Государственного секретаря Майкла Маккинли.
1. Восстановил с полного нуля и вооружил ( в том числе за свой счёт) полномасштабную армию.
2. Остановил агрессора не позволив продвинуться ему за пределы огрызка размером 200 на 70 км.
3. Украина стала ассоциированным членом Европейского Союза.
4. Успешно проведена реформа первичного звена медицины (80% от всей отрасли) по австралийско-канадской системе (Medicare).
5. Отремонтированы 7000 км дорог.
6. Построена железная дорога в Борисполь, в 20 (двадцать) раз дешевле предлагавшегося ранее китайского проекта.
7. Самое главное: он сделал Украину субъектом международной политики: все мировые лидеры советовались с ним, прежде чем предпринимать какие-то шаги в отношении Украины. ********* спустила всё это в унитаз за пару месяцев.
Так доходчиво ?
Может у госпожи послицы надо поспрашивать?
Может она что то знает?
Это называется демократия
"Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват. У них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко. Это - одна из вещей, мотивирующих атаки и судебные дела на Порошенко, но не единственная."
Вопросы есть?
И кого они показали убитыми? Сепаров и родичей из-за поребрика?
или даже не так: взять их вместе за жабры, одновременно. а если до кучи накинуть рыжего гудка - это был бы идеальный вариант. но на безрыбье, как говорится...так что пусть хоть свыночолый будет.
Він зізнався, що Держдеп та посольство думають про зв'язок Зеленського та Коломойського, поділився міркуваннями щодо "кошмарного сценарію" для України. А ще - розповів, що нова влада покладає вину за наслідки конфлікту на Донбасі на… експрезидента Петра Порошенка."
Другими словами, посол США подтвердил, что зебилы обвиняют "киевскую хунту" во главе с Порошенко в развязывании "гражданской войны".
От така-то муйня, малята...
фотошопити слова ,котрі хтось ніколи би не сказав..
И одно другому не противоречит. 👍
А "схеми Порошенко",особливо в "укроборонпромі" зробили цю перемогу неминучою.
Тіки тупа зелень цього не помічає.
А Колишній Президент України Янукович( теж "Партія регіонів") нічого не натякав?
це добре!
ги
ги
і навіть не шоколад..
а соя..)
Ну вы поняли кого вы выбрали?