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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Порошенко (17871) преследование (369) Тейлор (115)

 США обеспокоены преследованием Порошенко, - Тейлор

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер намекал представителям Офиса Президента, чтобы они отказались от идеи уголовного преследования бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом стало известно из публикации закрытых показаний поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора перед Конгрессом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Тейлор рассказал о встрече, которую он и Волкер провели 14 сентября с советником президента Зеленского Андреем Ермаком и внештатным советником Игорем Новиковым.

"Посол Волкер намекнул Ермаку и этому второму украинцу - его фамилия Новиков, что неплохо было бы не преследовать экс-президента Порошенко. Ведь были сведения и даже действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов, например из-за инцидента в Керченском проливе. Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял", - сказал Тейлор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции Украины в международных судах в пользу России, - адвокат Новиков

По его словам, после этого Ермак и Новиков достали свои мобильные телефоны и показали фотографии своих родственников, брата и двоюродного брата, которые были убиты или ранены на Донбассе.

"Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват. У них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко. Это - одна из вещей, мотивирующих атаки и судебные дела на Порошенко, но не единственная. Были и другие. Олигарх Коломойский, о котором я упоминал ранее, тоже имеет зуб на Порошенко ", - сказал Тейлор.

Напомним, ранее были опубликованы стенограммы показаний экс-посла США в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника Государственного секретаря Майкла Маккинли.

Источник: https://censor.net.ua/n3158346
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко убил их родственников?
Вот те на.
Что не день то новости.
А кто убил тех кто погиб в последние полгода?
Ермак и этот второй?
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А на Путина у Ермака с Новиковым, злости нет? Ну да,ну да,это же Порошенко напал на россию,как я могла забыть...
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Эти твари даже у амеров вызывают отвращение.
А амеры знают толк в сортах гнили то
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какое преследование? гнида 5 лет алкашила, грабила, брехала,и жопу америке лизала
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кинопродюсер занимается международной политикой, - это все что нужно знать о команде зеленых профессоналов!
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А должен заниматься осужденного вора и основатель Партии прорусских воров?
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за версією підбарижників - Макєєнко більше не риг , так само , як і Петро Олексійович .
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Краще б США занепокоювались злісним ухилянням петі від допитів слідчих в ДБР.. У США - таке ухиляння було б можливим для колишнього високопосадовця? Чесній людині нічого боятися ні допитів в ДБР, ні потужно реформованої петьою судової системи України.
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Так це портнов створив ДБР, це портнов підібрав туди кадри? А чим тоді петя займався всі п'ять років своєї каденції - кишені свої набивав?
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Чем занимался Порошенко пять лет:
1. Восстановил с полного нуля и вооружил ( в том числе за свой счёт) полномасштабную армию.
2. Остановил агрессора не позволив продвинуться ему за пределы огрызка размером 200 на 70 км.
3. Украина стала ассоциированным членом Европейского Союза.
4. Успешно проведена реформа первичного звена медицины (80% от всей отрасли) по австралийско-канадской системе (Medicare).
5. Отремонтированы 7000 км дорог.
6. Построена железная дорога в Борисполь, в 20 (двадцать) раз дешевле предлагавшегося ранее китайского проекта.
7. Самое главное: он сделал Украину субъектом международной политики: все мировые лидеры советовались с ним, прежде чем предпринимать какие-то шаги в отношении Украины. ********* спустила всё это в унитаз за пару месяцев.

Так доходчиво ?
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З семи анекдотів найкращий оцей: "Построена железная дорога в Борисполь".
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По п. 1 - ви б вже хоч не ганьбилися петіні прихильники після знищення за часів каденції петі п'ятьох стратегічних арсеналів ЗСУ, та ненадання вами жодного документа, який би підтверджував постачання хоч чогось в армію петьою за власний кошт петі.. Де хоч один договір постачання, рахунок на оплату , акт прийому-передачі чи акт виконаних робіт, платіжне доручення - щоб дійсно можна було б відслідкувати рух коштів ? Одне бла-бла-бла від таких як ти.. Петя задля власної псевдоблагодійності себе та маринки - засунув свою волохату руку в бюджет , а ти тут триндиш що петя щось для армії та за власний кошт..
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А вы думаете что кто то совсем забыл как вы тут писали что амеры крышуют ***** и ДБР и теперь хана пети?
Может у госпожи послицы надо поспрашивать?
Может она что то знает?
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Нешановний ворог Портнов складав укази. Передавав їх шановному патріоту Порошенко. Петро Олексійович їх підписував. Так виходить.
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Портнов вернулся в Украину после воцарения Зеленского.
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Мааасквіч-воцарітєль, читай у вільний час конституції різних держав і менше дивись рідне кацап-ТВ.
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строил НЕЗАВИСИМУЮ от себя систему.

Это называется демократия
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Конечно нельзя.Он большой друг госдепа и поставщик тортов в Вашингтон.
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? Трамп боится, что откроются делишки его, порошенка и их друга пыни ?
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трамп сейчас боится, и с этого весь Мир ржет, что откроются делишки его, моники и их друга пыни -тогда трампуша и на стул электрический может претендовать -президент предатель)
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Серйозно? США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9257 Ану ж детальніше про "дружбу" Пороха з пуйлом
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Порошенко должен сидеть! За разврат! За пьянство! За дебошь!
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За "Варяг"! За спалений Рим! І за Нагасакі з Хіросімою!
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Показательный суд над Порошенко помирит народ.
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По его словам, после этого Ермак и Новиков достали свои мобильные телефоны и показали фотографии своих родственников, брата и двоюродного брата, которые были убиты или ранены на Донбассе.
"Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват. У них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко. Это - одна из вещей, мотивирующих атаки и судебные дела на Порошенко, но не единственная."

Вопросы есть?
И кого они показали убитыми? Сепаров и родичей из-за поребрика?
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свыночолый гетьман запачкал рученки так, что даже из штатов его не отмажут. хотя тут и присутствует явный элемент сведения счетов и неплохо бы вместо свыночолого взять за жабры мертвячука...хотя нет, не вместо, а после мертвячука браться за свыночолого.
или даже не так: взять их вместе за жабры, одновременно. а если до кучи накинуть рыжего гудка - это был бы идеальный вариант. но на безрыбье, как говорится...так что пусть хоть свыночолый будет.
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"У ніч на четвер конгресовий комітет з питань розвідки оприлюднив стенограму допиту повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. Посол свідчив у Вашингтоні 22 жовтня на закритих слуханнях у рамках процедури імпічменту президента Трампа, допит тривав від ранку до сьомої вечора.
Він зізнався, що Держдеп та посольство думають про зв'язок Зеленського та Коломойського, поділився міркуваннями щодо "кошмарного сценарію" для України. А ще - розповів, що нова влада покладає вину за наслідки конфлікту на Донбасі на… експрезидента Петра Порошенка."

Другими словами, посол США подтвердил, что зебилы обвиняют "киевскую хунту" во главе с Порошенко в развязывании "гражданской войны".
От така-то муйня, малята...
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Два сбитых летчика обсуждают третьего политического лузера. Уверен, что администрации Трампа нет абсолютно никакого дела до судьбы проворовавшегося соевого мародера, топившего на выборах за Клинтон.
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А шо, Пецю переслідують? Хто, цікаво. Шота я не чув...

США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор - Цензор.НЕТ 3108
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порохоботи.. це "дно"(


фотошопити слова ,котрі хтось ніколи би не сказав..
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"Главный переговорщик Зеленского Андрей Ермак является архитектором схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера", которую в Киеве называют актом капитуляции. По нашей информации, именно это стало причиной конфликта главы СНБО Александра Данилюка с Ермаком и с людьми Коломойского в окружении Зеленского - Богданом и Герусом - и дальнейшего его увольнения.Источник: https://censor.net.ua/b3154185
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так вот же Ермак и Новиков Тейлору показали фото своих братьев погибших на Донбассе и в этом оказывается виноват Порох, а не Пуйло и Янык... Ермак еще тот скрытый сепар... и это просто открытм текстом говорит Тейлор. И это Ермак курирует международную политику Украины... можете представить, что он накурирует...Тихой сапой возвращает все в 2013 год...
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якщо хтось вважає порошенко корупціонером чи шахраєм він або зрадник або кацап і третього не дано.
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Це ж яким треба бути малороським бидлом, щоб спекулювати на смерті чи пораненнях своїх родичів-українців.
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Демократы прикрывают Порошенко потому что он за них. Разве они не видят, что Порошенко вор и сколько бабла он вывел из страны. ФБР даже вскрыв офшор Панамский, то там Порошенко прятал бабки. Порошенко должен сидеть в тюрьме за все воровство и за все гос измены! И у него нужно забрать все деньги в гос казну Украины!
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фсб вскрыли панамский офшор в 2000$) кацап, не считай украинцев такими же тупыми, как твои соотечественники
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Оказывается Порох, а не Пуйло виноваты в смерти братьев Ермака и Новикова.... вон оно как...
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це не тема це пас для бажаючих потоптатися по пороху.
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Свобода и демократия Порошенко дала возможность победе Зеленского на выборах.
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А ничего что свободу и демократию благодарю которой был избран Порошнко дал Украине украинский народ в 1991 году?
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Согласен. 🇺🇦
И одно другому не противоречит. 👍
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ога, демократия от пороха и сейчас рулит. В лице сотен платных порохоботов, прямо тут
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Свобода и демократия Порошенко дала возможность победе Зеленского на выборах.



А "схеми Порошенко",особливо в "укроборонпромі" зробили цю перемогу неминучою.
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В нормальной стране военный преступник пораженко сразу после Иловайска за сговор с агрессором и измену Родине был бы отдан под суд военного трибунала, через день повешен и закопан, как собака, в овраге без всяких опознавательных знаков. Так что эта гнида подзадержалась среди живых уже лет на 5!
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в нормальной стране ,такой мудозвон как ты, уже бы жил на свалке, и читал бомжам политинформацию... и это наша недоработка, что ты еще сидишь на сайте и гадишь тут..
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Ты прав, в этом заповеднике непуганых соевых папуасов делать, в общем, нечего. Разве что прикалываться с таких замшелых дебилов как ты США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2649
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это хорошо, что ты понимаешь, что ты мразь!
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Что, петекантроп, очко подгорает? Что ж тогда будет в день, когда твоего прогнившего божка засадят на нары?
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шрек- "расОвий порохобот".. його дійсно обговорювати немає змісту..
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Скажи старшому зміни, що я тебе звільнив. США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2377
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А педро не сидел, не сидит и не сядет. Вот такая какашка.
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Для зебилов Россия и Путин не виноваты, Порошенко виноват. Виноват в том, что Украина до сих пор существует.
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Дап. Вони навіть не гребють образами в бік добровольців та армійців...сцикуни диванні.
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Зеля задовільняє Беніні хотєлки.
Тіки тупа зелень цього не помічає.
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Украинцы обеспокоены вмешательством США во внутреннюю политику Украины, а также и давлением на Президента Украины и правоохранительные органы Украины по борьбе с коррупцией порошенко и Ко. Народ дал оценку этому режиму и требует справедливого наказания за его преступления. В таких случаях, должна быть реакция Президента.
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Зебанутые еще не поняли, что на них все ложат?) еще порцию газа им в морду, зеля! 😁
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Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер натякав представникам Офісу Президента...

А Колишній Президент України Янукович( теж "Партія регіонів") нічого не натякав? США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6235
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От кого сигнал пришел? От двух политических лузеров типа твоего потешного петрушки?
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В общем, зебильо, беспокойтесь теперь о совсем незавидной судьбе зелоха -с Порохом у вас ласты коротки, и мы вас об этом предупреждали)
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це так приємно, що гебня й досі бздить Порошенка!
ги
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не цукор вже життя у Пєті
і навіть не шоколад..
а соя..)
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Є такий анекдот...Іван кричит Ганзі - Ганька,приходь вечером до стодоли,буду тя їбати!..Намьок пойняла,приду - відповідає Ганька...Ось так і Зєлєнський давно пойняв намьокі,зроблені всякими куртами щодо Порошенка...
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Я так понимаю ,что господ "слуг народа" родственники пособники российских оккупантов которых ликвидировали украинские войны?
Ну вы поняли кого вы выбрали?
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А за коррупцию/воровство/мародерство его тоже "не преследовать"? Бред какой-то.
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