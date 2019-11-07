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 Россия активизировала поставки боеприпасов и военного имущества на оккупированный Донбасс, - разведка

Руководство России, несмотря на заявления о якобы поддержке мирных инициатив Украины, активизировало логистическое обеспечение оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, с начала ноября с.г. возросла интенсивность завоза автомобильным транспортом с территории РФ, через неконтролируемые участки границы, боеприпасов и военного имущества на базы хранения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"Движение автомобильных колонн через населенные пункты временно оккупированной украинской территории осуществляется преимущественно в ночное время, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Так, 5 ноября произошло столкновение военного грузовика, который двигался в колонне, с легковым автомобилем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под видом подготовки к учениям РФ усиливает оккупационные войска на Донбассе танками и 122-мм САУ "Гвоздика", - Минобороны

Российское оккупационное командование пытается скрыть информацию об этой и других аварии при транспортировке боеприпасов и взрывоопасных материалов", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3158343
 
 
 Топ комментарии
 
Природа не терпит пустоты. Если одни - уходят, то другие туда - заходят.
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А что, Бубочка им зря мост строил?
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після виборів ми вже точно не в Україні.
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Кацапы сильно разозлись с хитрожопых хохлов. - Паспортов брать не хотят расийских. Ждут прихода Украины. - Теперь на мясо их пустить хотят ))
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Природа не терпит пустоты. Если одни - уходят, то другие туда - заходят.
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Да это же идеальное оправдание беременности ! ))
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Чого б не активізуватися, війська відводять, дорогу на Києв відкривають.
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Зачем боеприпасы для мира?чтоб отводилось хорошо ?
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Та то брехня! То нашого Бвбочку шантажують! Не хочуть, щоб він пуцина своїм гарячим поглядом спопелив, в міцних богатир иких обіймах хчдушив і взагалі - показав всьому світу низькорослість пуцина у порівнянні зі своєю величчю!
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Отведение войск - это кремлёвский план "Развод".
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треба швидше відводить війська бо сепари почнуть стрілять і Нелох не сфоткається з *******
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"У ніч на четвер конгресовий комітет з питань розвідки оприлюднив стенограму допиту повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. Посол свідчив у Вашингтоні 22 жовтня на закритих слуханнях у рамках процедури імпічменту президента Трампа, допит тривав від ранку до сьомої вечора.
Він зізнався, що Держдеп та посольство думають про зв'язок Зеленського та Коломойського, поділився міркуваннями щодо "кошмарного сценарію" для України. А ще - розповів, що нова влада покладає вину за наслідки конфлікту на Донбасі на… експрезидента Петра Порошенка."


Другими словами, посол США подтвердил, что зебилы обвиняют "киевскую хунту" во главе с Порошенко в развязывании "гражданской войны".
От така-то муйня, малята...
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***
РАША - ПЕРЕДОХНИ....
(ударение сами поставьте там, где считаете правильным! ... )
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У нас ЗЕ верит что он очаровал ***** стоя на коленях и Рашка остановит окупацию Украины и будет смотреть как Украина идет в ЕС и НАТО. А потом будет одно из двух, или сбежит из Украины при широкомасштабном наступлении разейских войск или будет сопли на кулак наматывать и просить чтобы все шли на фронт и защищали Киев кто чем может.
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Як казав 42нелох: "А в Києві дощ пройшов. Що ви мені розказуєте" (вибачаюсь, це не пряма мова, а переклад з зебілобидляцького).
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Постоянная война - способ существования РФ. 😡
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кремляди в 2008 году опубликовали сценарий войны против Украины в ,,Русском журнале,,-кремлядском рупоре.Автор- еврей-врач возвратившийся из Израиля...,,не нашел я себя там,, ...Операция ,,Механический апельсин,, . Планы по уничтожению Украины никуда не делись у хунты из рфии. Надеятся на это могут только дети или больные.
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