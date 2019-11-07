 Ограничения по торговле с РФ Украина ввела в ответ на противоправные действия, менять стратегию не будем, - замминистра Качка

"По этому вопросу мы работаем реактивно, то есть не проактивно запрещаем, а реагируем на действия, исходящие из РФ. Мы полагаем противоправными большинство мер РФ. В качестве действий в ответ продолжаем торговые ограничения", - сказал он в ходе конференции "Торговые войны: искусство защиты" в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
"Плюс существует действительно санкционная политика, касающаяся безопасности. Этой тактики мы и будем придерживаться", - добавил Качка.
По его словам, торговые ограничения между Украиной и Россией негативно сказываются на двусторонней торговле с другими партнерами - Казахстаном и Беларусью.
"То, что происходит между нами и РФ, не должно вредить торговле с Беларусью и Казахстаном, как минимум. В сентябре в Беларуси, а на прошлой неделе с Казахстаном мы увидели конструктивный диалог относительно компенсации вреда, причиненного нашей двусторонней торговле действиями России. Это сложный и осторожный разговор, но я вижу много конструктива со стороны наших партнеров", - прокомментировал ситуация замминистра.
Мені дорожчі життя співвітчизників , ніж торгова вигода підкацапських сателітів .
Смотрите там, не утопите крысчан в днепровской воде... с вас, аниматоров, станется....
По итогам 3 квартала 2018 года высокая активность наблюдается на российском рынке экспорта кофе жареного с кофеином в зернах арабика (coffea arabica) по соответствующему коду ТН ВЭД 0901210001.
По данным таможенной статистики, за этот квартал экспорт указанного кофе в денежном выражении составил $ 554 013. При этом прирост объема экспорта за рассматриваемый период составил +26% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Период устойчивого роста рынка составляет 10 месяцев.
Стоит отметить, что кофе экспортировали предприятия 11 российских регионов. При этом лидером продаж стала Санкт-Петербург. Из этого региона экспортировано 34% товара. Лидером среди 17 стран-получателей стала Украина с долей в экспорте 33%.