 Зеленский назначил Носко начальником Департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Соответствующий Указ №812/2019 глава государства подписал 7 ноября.
"Назначить Носко Игоря Аркадьевича начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины", - сказано в тексте документа.
Напомним, ранее Зеленский назначил Романа Семенченко Уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.
Дитсадок?)
Ігор Носко - балотувався з партії Сила та Честь Смєшко. В якихось корупційних скандалах ще не був. Можна зробили виняток, що як керівник буде непоганий.