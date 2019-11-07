 Зеленский назначил Носко начальником Департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Соответствующий Указ №812/2019 глава государства подписал 7 ноября.

"Назначить Носко Игоря Аркадьевича начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины", - сказано в тексте документа.

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Напомним, ранее Зеленский назначил Романа Семенченко Уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.