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 Зеленский назначил Носко начальником Департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Носко начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Соответствующий Указ №812/2019 глава государства подписал 7 ноября.

"Назначить Носко Игоря Аркадьевича начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины", - сказано в тексте документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретный документ с информацией о кандидатах на пост директора НАБУ исчез из АП: СБУ проводит расследование

Напомним, ранее Зеленский назначил Романа Семенченко Уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3158338
 
 
 Топ комментарии
 
А цей зламає ножку. Це я знову займаюсь екстремізмом і погрозами життю першому тілу країни. Зеленський призначив Носка начальником Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування СБУ - Цензор.НЕТ 8212
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ха-ха-ха, давайте посміємося з прізвища, це ж так смішно.
Дитсадок?)
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Таке враження, що у вас крім цього сайту нема чим зайнятися, їй-богу... як не зайду - ваші пости
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Держтайна скільки кловунів в шапіто. Зеленський призначив Носка начальником Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування СБУ - Цензор.НЕТ 2427
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Помніцца Проффесор теж щось підписував, а потім зламав ручку.

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А цей зламає ножку. Це я знову займаюсь екстремізмом і погрозами життю першому тілу країни. Зеленський призначив Носка начальником Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування СБУ - Цензор.НЕТ 8212
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Стережись, літінант і тобі виб"є зуб.))
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ксения вы лучше начинайте как в библейской истории - сначала была йолка.....
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Шо воно ото мелкое блохообразное всё увольняет, переставляет, назначает??? И все пальцем в жоп... была харьковским губернатором такая девочка - умница, трудяга, грамотная... нет, поставил какое-то узеленское недоразумение. И при этом просит Светличную "не покидать" их стадо, а напротив, помогать новому губеру. Так шо? Надо было делать свои зебильные рокировки??? Чучело безмозглое... плять, какое оно безответственно-тупое... зебилы, кто это чучело выбрал???
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Кучер - людина Авакова, її поставили в обмін на контроль націоналістів(Білецького та ін.) у секторі розведення. Це політика - складна гра. Якщо для вас це «безмозглі рокіровки» - ще не означа, що воно так і є
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а за что старого уволили? за то что людям зели с кучей гражданств и паспортов допуск к держтаемныце не давал?
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Так, усі говномєтателі зробили свій «вклад» ? Ок) тепер нормальна інфа від мене.
Ігор Носко - балотувався з партії Сила та Честь Смєшко. В якихось корупційних скандалах ще не був. Можна зробили виняток, що як керівник буде непоганий.
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