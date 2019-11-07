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Все про:Донбасс (19854) Агеев (48) операция Объединенных сил (1765) разведение сил (56)

 На участке Богдановка-Петровское наблюдается тишина, что дает надежду на отвод сил 8 ноября, - ООС

В пресс-центре операции Объединенных сил заявили, что на данное время в районе Петровского и Богдановки Донецкой области идут седьмые сутки перемирия, что дает надежду на отвод сил 8 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину, об этом сообщил руководитель пресс-центра Операции Объединенных сил Андрей Агеев.

"Сегодня заканчиваются седьмые сутки (соблюдения режима тишины. - Ред.), сегодня мы уведомили ОБСЕ через Министерство иностранных дел о том, что мы готовы (к разведению сил и средств. - Ред.). От МИД поступит подтверждение, и надеюсь, что завтра в 12 часов все пройдет по плану", - сказал Агеев.

Он подчеркнул, что украинская сторона готова к началу практического этапа процесса разведения сил и средств на участке №3 в районе Петровского и Богдановки Донецкой области 8 ноября с 12.00.

"На данное время в районе участка №3 наблюдается тишина, что дает возможность надеяться на то, что завтра отведение состоится по плану. То есть самое главное, самое необходимое условие проведения разведения на этом участке, как в частности и на других участках, - соблюдение режима тишины на протяжении 7 суток с двух сторон", - отметил Агеев.

Как сообщалось, разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Украинская сторона ранее заявляла готовность приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское при условии отсутствия обстрелов в течение 7 суток.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158337
 
 
 Топ комментарии
 
Ну так оно и есть,границы,если орки захватят весь донбасс после развода будет проходить уже в днепропетровской области
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"по версии России просто украинская граница немного отодвигается" ©
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Ну так оно и есть,границы,если орки захватят весь донбасс после развода будет проходить уже в днепропетровской области
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Та взагалі ці "Херої" офігівші. Не хочуть з братушкам дружити і "прекратить пастрелівать".
Зовсім ці фашисти озвіріли.
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А коли ж наступ на Москву? Тоді коли вони "будут повторять"?
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у Турчинова спроси. Это он обещал наступление на Москву.
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Це вже навіть від наріду не пмиховкють, що ця грандіозна операція стратегічна називається "відвід", а по суті - відступ. Добровільний. Без військової поразки. Хто б не прийшов після цієї влади, буде змушений дати і політичну, і юридичну оцінку цим капітулянтським діям. А тривогу крім відступу викликає той фпкт, що свої злочинні дії влада розуміє, тому добровільно не піде. Ні через вибори, ні через відставку. Просто заради самозбереження.
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Зебіли, ось сепарня з кацапами радіє відступу, а ви як?
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Угу. Давайте быстрее отводите войска пока пол дня террористы на пересменке и не стреляют.
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у них сегодня праздник "сколько-то там лет воср", и они просто бухают На ділянці Богданівка-Петрівське спостерігається тиша, що дає можливість сподіватися на відведення сил 8 листопада, - ООС - Цензор.НЕТ 1397
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Ради такого орки умолкнут на время,тем более они видят что клоун из штанов выпрыгивает ищет повод и как бы говорит боевикам ну хоть не постреляйте эти дни для отчёта,чтоб начали развод
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Ето полный п***ц что творит ета власть. Поделили линию фронта на сто частей и теперь отводят войска на тех участках где враг сутки не стреляет. А вы тупицы не думали что етим вы нарушаете целостность линии фронта которая за 5 лет стала устойчивой и которую теперь вы порвали. Отчего враг сможет зайти в тыл нашим бойцам или создать окружение на других участках?
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Да там все дураки. А ты умный стратег. Твоё место на передовой. А не на троллеферме.
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зрада! а ну быстро начинайте стрелять и убивать друг-друга до бесконечности! никакого разведения. только бесконечная кровища.
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