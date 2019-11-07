 На участке Богдановка-Петровское наблюдается тишина, что дает надежду на отвод сил 8 ноября, - ООС

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину, об этом сообщил руководитель пресс-центра Операции Объединенных сил Андрей Агеев.

"Сегодня заканчиваются седьмые сутки (соблюдения режима тишины. - Ред.), сегодня мы уведомили ОБСЕ через Министерство иностранных дел о том, что мы готовы (к разведению сил и средств. - Ред.). От МИД поступит подтверждение, и надеюсь, что завтра в 12 часов все пройдет по плану", - сказал Агеев.

Он подчеркнул, что украинская сторона готова к началу практического этапа процесса разведения сил и средств на участке №3 в районе Петровского и Богдановки Донецкой области 8 ноября с 12.00.

"На данное время в районе участка №3 наблюдается тишина, что дает возможность надеяться на то, что завтра отведение состоится по плану. То есть самое главное, самое необходимое условие проведения разведения на этом участке, как в частности и на других участках, - соблюдение режима тишины на протяжении 7 суток с двух сторон", - отметил Агеев.

Как сообщалось, разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Украинская сторона ранее заявляла готовность приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское при условии отсутствия обстрелов в течение 7 суток.

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