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Все про:драка (1749) Ляшко (1560) Нацполиция (10363) Герус (83)

 Полиция открыла производство по факту драки Ляшко с Герусом

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю в связи со стычкой лидера Радикальной партии Олега Ляшко с народным депутатом Андреем Герусом (фракция "Слуга народа") в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 364 УК - угроза насилия в отношении государственного деятеля", - сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

При этом в главке отметили, что заявлений в полицию ни от одной из сторон конфликта не поступало.

"Дело открыто по факту произошедшего. Информация внесена в ЕРДР", - добавили в полиции области.

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Ранее Герус на своей странице в Facebook сообщил, что Ляшко ожидал его в аэропорту "Борисполь" и выдвинул претензии касательно импорта электроэнергии из РФ. "Все нормально, пострадала только рубашка", - написал депутат.

Олег Ляшко в свою очередь обнародовал в Facebook видео потасовки с Герусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3158332
 
 
 Топ комментарии
 
Блин Герус такой ранимый, что ему сам Ляшко смог навалять, ой не могу, зе-власть, что ты набрала за кадров таких Полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом - Цензор.НЕТ 9517
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від Ляшка майже ніхто не в захваті, але те що Герусу дав в голову-позитивно головне заслужено, Беня молотить бабло за електроенергію з паРаши, з подачі того ж Геруса.
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наконец то может Шляшко попадет туда где у него будет регулярный секас Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом - Цензор.НЕТ 4149
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Прошло каких-то полгода, а уже последний пи*ар лупит первых из слуг народа!
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Генеральная прокуратура уволила следователя, расследовавшего дело о возможной причастности главы Офиса Президента Андрея Богдана к растрате 32 млн гривен госсредств. Бывший начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк:
«Следователя в этом деле уволили одним из первых, и это такой серьезный аргумент, что они таким незаконным способом хотят защитится от уголовного преследования». Горбатюк отметил, что Богдан был допрошен в данном деле и фигурирует в нем на данный момент как свидетель.
Расследование дела заблокировано, так как руководство Генпрокуратуры отказывается подписывать проекты подозрений судьям, фигурирующим в данном уголовном производстве. По мнению следствия, действующий глава Офиса Президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны России.

http://www.dymka.com.ua/ru/ukraina/z-gpu-zvilnyly-slidchogo-yakyj-rozsliduvav-spravu-pro-roztratu-derzhkoshtiv-bogdanom/?fbclid=iwar0hxgvqrxhsxw7cxgpuco-gpvap1fsyv5mkozvy65c-ukx8m3lczshh0kw
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хоть Ляшко такий собі політик, але жалко що герусу шию не скрутив
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А вообще это не приятно остаться не у дел после почти полной вседозволенности и не бедного проживания за счет депутатства. Но видать подизносился Игорек, что пошел прямо на провокацию с уголовной ответственностью. Это надо до такого дожить, чтобы приехать специально в Борисполь и сидеть в засаде, ждать, когда жертва появится, причем с охранником с видеокамерой. Это же целая бандитская разработка. Видно за не слабые бабки согласился? Можно было что угодно сказать в лицо, но зачем рубашку то рвать? С психикой тоже скорее не в порядке - пока время есть, можно было бы подлечиться. Но самое главное, несмотря на всякие грозные заявления Слуг народа об ответственности за преступления, навряд ли что-то этому недорослю впаяют, тем более, что обладатель рваной рубашки не подал заявления.
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дожили, уже слуге и в харю тыцнуть нельзя...
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А может правильно должно звучать ст. 346 УК ? Ст.364 "Перевищення службових обов"язкiв"
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Благодаря ЗЕбилам теперь даже Ляшко выглядит как адекватный человек и патриот.
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Ляшко лише зайвий раз підтвердив, що монополіста ДТЕК рудого спекулянта треба НАЦІОНАЛІЗУВАТИ!!!
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