 Полиция открыла производство по факту драки Ляшко с Герусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 364 УК - угроза насилия в отношении государственного деятеля", - сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
При этом в главке отметили, что заявлений в полицию ни от одной из сторон конфликта не поступало.
"Дело открыто по факту произошедшего. Информация внесена в ЕРДР", - добавили в полиции области.
Ранее Герус на своей странице в Facebook сообщил, что Ляшко ожидал его в аэропорту "Борисполь" и выдвинул претензии касательно импорта электроэнергии из РФ. "Все нормально, пострадала только рубашка", - написал депутат.
Олег Ляшко в свою очередь обнародовал в Facebook видео потасовки с Герусом.
«Следователя в этом деле уволили одним из первых, и это такой серьезный аргумент, что они таким незаконным способом хотят защитится от уголовного преследования». Горбатюк отметил, что Богдан был допрошен в данном деле и фигурирует в нем на данный момент как свидетель.
Расследование дела заблокировано, так как руководство Генпрокуратуры отказывается подписывать проекты подозрений судьям, фигурирующим в данном уголовном производстве. По мнению следствия, действующий глава Офиса Президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны России.
http://www.dymka.com.ua/ru/ukraina/z-gpu-zvilnyly-slidchogo-yakyj-rozsliduvav-spravu-pro-roztratu-derzhkoshtiv-bogdanom/?fbclid=iwar0hxgvqrxhsxw7cxgpuco-gpvap1fsyv5mkozvy65c-ukx8m3lczshh0kw