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 Киевские новости, Общество
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 В Киеве обновили правила возврата автомобилей со штрафплощадки. Пошаговая инструкция

В Киеве обновили инструкцию по возврату автомобиля после эвакуации на штрафплощадку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киевтранспарксервис" на своей странице в Facebook.

"Обратите внимание на обновление инструкции по получению автомобиля после эвакуации. Алгоритм действий все тот же, хлопоты и расходы такие же, но оплата услуг отныне в другом месте", - сказано в сообщении.

Так, если автомобиль увезли на штрафплощадку нужно:

- Позвонить на 102 и узнать, действительно ли машину эвакуировали

- Обратиться в Управление патрульной полиции на ул. Народного Ополчения, 9. Там составят админпостановление за нарушение ПДД. Кроме того, там же нужно взять копию акта об эвакуации.

"Если владелец авто появился на месте эвакуации, где присутствовали работники Национальной полиции, то он может обратиться к ним. Если эти работники эвакуировали его автомобиль, то они на месте выносят админпостановление за нарушение ПДД и должны предоставить копию акта об эвакуации", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафплощадки в Киеве переполнены эвакуированными за нарушение парковки машинами: планируют строить еще одну

Если владелец автомобиля получил постановление и копию акта об эвакуации, то в полицию на ул. Народного Ополчения, 9 ехать не нужно.

Необходимо обратиться в Главное управление Национальной полиции на ул. Владимирская, 15 (вход со стороны памятника Б. Хмельницкого), кабинет № 5. Там оплатить услуги эвакуатора, а также за хранение автомобиля на штрафплощадке. Оплатить штраф по постановлению можно в любом отделении банка, через платежный терминал или онлайн. Затем необходимо приехать со всеми оплаченными квитанциями на штрафплощадку и забрать свой автомобиль. Адрес сообщат в ГУНП на Владимирской.

Также в "Киевтранспарксервисе" напомнили, что парковка в неположенном месте будет стоить примерно 2000 грн.

Контакты штрафплощадок:
ул. Гната Хоткевича, 20-б, 068-142-73-86
ул. Академика Туполева, 19, 067-440-44-41

В Киеве обновили правила возврата автомобилей со штрафплощадки. Пошаговая инструкция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158331
 
 
 Топ комментарии
 
Країна в смартфоні. Поїдь туди, побіжи туди, зайди в той кабінет, а там обід, на лікарняному, у відпустці, приходьте завтра.
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Ну так нех...й оставлять машину посреди дороги. Вообще штраф за такое должен быть - лопатой по стеклу.
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примерно 2000 грн))))))))))))))))))))))))))))это что за страна такая???
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а в нас поліція? Чи приблизно поліція? Цікаво..
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Країна в смартфоні. Поїдь туди, побіжи туди, зайди в той кабінет, а там обід, на лікарняному, у відпустці, приходьте завтра.
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Ну так нех...й оставлять машину посреди дороги. Вообще штраф за такое должен быть - лопатой по стеклу.
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нужно вообще палить авто нарушителей, так быстрей дойдет нашему тупорылому народу
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и в конце получи сообщение на телеграм с борододатым смайликом.
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остановит эту вакханалию только штрафы от 1000 евро, все остальное ерунда. в бельгии запрещено собирать грибы, так вот за продажу грибов штраф 50 тыс евро.
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хорошее пополнение бюджета, если до него эти деньги дойдут.
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Какое там пополнение...
Тысячи машин стоят на газонах, переходах, тротуарах. Хрен их кто когда эвакуирует. Это одиночные случаи..
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